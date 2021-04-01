Где окажется Знарок и почему «Сибирь» тянет с Мартемьяновым. Главные тренерские слухи КХЛ

Рассказываем о всех возможных тренерских перестановках в клубах Континентальной лиги, завершивших сезон. С каждым днём новостей и слухов традиционно становится всё больше, а некоторые назначения случатся в ближайшее время.

Уволят или продолжат доверять? Что будет с тренерами, вылетевшими из плей-офф КХЛ А кого-то, как Олега Знарка, уже уволили из «Спартака». Но спрос на олимпийского чемпиона Пхёнчхана по-прежнему есть.

Где окажется Олег Знарок?

Знарку, провалившему работу в «Спартаке», уже указали на выход вместе со всем тренерским штабом красно-белых. Сейчас ходит много слухов о новой команде известного специалиста (фигурировала даже «Магнитка», но это не имеет ничего общего с действительностью). Основной вариант для Олега Валерьевича – возвращение в московское «Динамо». Не просто так Знарок регулярно наблюдал с трибун за играми бело-голубых в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Поговаривают, что в «Динамо» может вернуться и бывший генменеджер бело-голубых и сборной России Андрей Сафронов, недавно раскритиковавший нынешнее руководство команды. Просто так Андрей Николаевич ничего и никогда не делает. Уж больно чёткий был посыл у этого интервью.

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Другие кандидаты для работы в «Динамо»

Помимо Знарка, в московском «Динамо» может оказаться Алексей Кудашов, что тоже вполне логично. Прославленному динамовцу давно пора возвращаться к работе, а занять место ветерана тренерского цеха Владимира Крикунова – оптимальный вариант для Алексея Николаевича. Есть у «Динамо» вариант и с Юрием Бабенко, но ему, на наш взгляд, пока рановато становиться главным тренером топ-клуба КХЛ. Поработать год или два помощником – идеальный вариант.

Куда сватают Гатиятулина и где он окажется?

Очень много слухов про главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина. Писали и про «Спартак», и про московское «Динамо». Гатиятулин буквально нарасхват, но почему-то все забывают, что у Анвара Рафаиловича ещё два года действующего контракта с уральским клубом. По нашей информации, челябинские болельщики могут спать спокойно. Гатиятулин продолжит выполнять свою работу в «Тракторе» и никуда не уйдёт.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемионат»

Почему «Сибирь» тянет с назначением Мартемьянова

Изначально сибиряки планировали оставить на посту главного тренера Николая Заварухина и предложили ему новый контракт. Однако у тренера серьёзные разногласия с гендиректором клуба Кириллом Фастовским. Заварухин не хочет, чтобы ему навязывали свой тренерский штаб. Ходили разговоры про приглашение Сергея Светлова, но в итоге в Новосибирске остановились на кандидатуре Андрея Мартемьянова. Которого, кстати, Заварухин в прошлом году без вариантов обыграл в плей-офф КХЛ (вспомните серию «Сибири» с «Автомобилистом»). Процесс назначения Мартемьянова затягивается, так как окончательное решение должны принять на совете директоров «Сибири». Он запланирован на пятницу, 2 апреля.

Воробьёв должен остаться в «Магнитке»

Много слухов вокруг Ильи Воробьёва, но главный тренер уральцев практически наверняка продолжит работу с «металлургами». Тем более есть действующий контракт. За один год команда не строится, а все мы прекрасно помним, сколько пришлось разгребать после ухода из клуба бывшего вице-президента Геннадия Величкина. В нынешнем сезоне никакого провала в «Магнитке» не случилось, команда, учитывая все свалившиеся на неё напасти, выступила вполне достойно. В следующем сезоне «Металлург» будет только сильнее.

В «Спартаке» практически наверняка будет работать Миронов

После ухода Олега Знарка в «Спартаке» освободилась позиция главного тренера. Работать в прославленном московском клубе, с хорошим бюджетом и с проживанием в столице – мечта любого российского тренера. Как нам известно, красно-белые практически договорились о сотрудничестве с известным в прошлом защитником Борисом Мироновым. Есть и план Б по приглашению Вячеслава Козлова, но этот расклад менее вероятен. Алексея Кудашова и Игоря Ларионова, про которых ходили слухи, в «Спартаке» точно не будет.

Фото: photo.khl.ru

«Нефтехимик» и Буцаев не договорились

В нижнекамском клубе больше не будет работать Вячеслав Буцаев. Стороны не смогли договориться о финансовых условиях на следующий сезон, поэтому Буцаев покинет команду. Имя преемника нам уже известно: им станет Олег Леонтьев, который возглавлял хоккейный клуб «Горняк» в ВХЛ. Ранее Леонтьев работал в КХЛ на должности старшего тренера хоккейного клуба «Автомобилист», а также являлся исполняющим обязанности главного тренера хоккейного клуба «Адмирал».

В Екатеринбурге не планируют увольнять Питерса, а в Уфе останется Лямся

У канадского тренера «Автомобилиста» Билла Питерса ещё год действующего контракта с клубом. Даже несмотря на провальный сезон, увольнять Питерса в клубе-олигархе не собираются, хотя стоило бы. Но в таком случае руководству придётся признать свою ошибку и выплатить канадцу солидную компенсацию за досрочный разрыв двухлетнего контракта, а делать это в Екатеринбурге не будут. Аналогичная история с главным тренером «Салавата Юлаева» Томи Лямся. Он тоже почти наверняка сохранит свой пост на следующий сезон, а новый контракт с финном подписан ещё до старта плей-офф.