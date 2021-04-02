Глупая травма русского вратаря в НХЛ! Партнёр врезался в Самсонова, послав его в нокдаун

После сверхудачной мартовской серии с 10-ю победами в 11 матчах трёх кряду успехов на домашней площадке «Вашингтон», лидер Восточного дивизиона НХЛ, отправился на выезд в Нью-Йорк и в первой же встрече без вариантов проиграл «Рейнджерс», показав крайне невразумительную игру в обороне.
Переезд с Бродвея на Лонг-Айленд ничего для «столичных» не изменил. Снова защита, как решето, и куча пропущенных шайб. Впрочем, конкретно в этом матче «Вашингтон», возможно, сразу выбила из колеи травма Ильи Самсонова. Уже на 30-й секунде в совершенно безобидной ситуации за воротами «Кэпиталз» американец Ти Джей Оши въехал плечом в голову своему голкиперу. Илья завалился на лёд, очевидно находясь в состоянии нокдауна, и стало понятно, что замены не избежать. Глупейшая ситуация!
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На лёд вышел Витек Ванечек, а через полминуты «Вашингтон» усилиями Джона Карлсона открыл счёт в матче. Но затем для гостей всё пошло наперекосяк. На 6-й минуте Джордан Эберле уравнял цифры на кубе. Кстати, великолепно ассистировал ему старый знакомый болельщиков московского «Динамо» Леонид Комаров, прошедший в этом сезоне через три (!) драфта отказа «Айлендерс».
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На 17-й минуте какой-то шедевр сотворил Мэтью Барзал. Канадец подобрал шайбу у своих ворот и совершил впечатляющий слалом через всю площадку, обойдя соперников, как игровые фишки, и завершив его точным броском в ближний угол.
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Через 47 секунд после этой шайбы на лёд вернулся пришедший в себя Самсонов, но «сухим» россиянин продержался менее минуты. Очередная неразбериха игроков «Вашингтона» на своём пятачке, в которой поучаствовали и Овечкин, и Кузнецов, и Орлов, привела к тому, что Брок Нельсон проткнул шайбу в ворота и сделал счёт 3:1.
Даниэль Спронг тут же отыграл один гол, пробив Семёна Варламова после выигранного вбрасывания, но «Айлендерс» это не смутило. В конце первого периода Барзал оформил дубль, поразив ворота Самсонова броском с разворота с острого угла. А в начале второго отрезка Кейси Сизикас сделал счёт 5:2, забив трудовой гол с пятачка. Оборона «Вашингтона» и российский вратарь «Кэпиталз» выглядели в этой встрече совершенно разобранно.
Вскоре Ти Джей Оши превратил могучий «выстрел» Овечкина из офиса в голевую передачу, забросив третью шайбу для «Вашингтона».
Но Джордан Эберле очень быстро восстановил преимущество «Айлендерс» в три гола, реализовав выход «2 в 1». Ещё до перерыва Джон Карлсон успел оформить дубль, но это был финальный результативный аккорд для «Кэпиталз» в этой встрече. В заключительном отрезке Самсонову сначала забил Джош Бейли, а добил «Вашингтон» Барзал, оформивший хет-трик за минуту с небольшим до финальной сирены. Мэттью с пятачка по-теннисному переправил шайбу в ворота, и, таким образом, все его три гола в матче оказались по-своему уникальными.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
А вишенкой на торте этого яркого матча стал кулачный поединок между Мэттом Мартином и Здено Харой.
«Кэпиталз» провели отвратительный матч в обороне и впервые в сезоне получили в свои ворота 8 шайб. Благодаря победе, «Айлендерс» догнали «Вашингтон» в таблице Восточного дивизиона, но «столичные» пока котируются выше по дополнительным показателям.
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