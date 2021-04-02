«Дайте ему «Колдера» уже завтра!» Капризов забил мастерский гол в одно касание

Кирилл в седьмой раз за сезон набрал более одного очка за матч.

После небольшой пробуксовки самый результативный новичок НХЛ Кирилл Капризов вернул себе снайперскую удачу. В середине и марта Капризов шесть матчей провёл без заброшенных шайб, но в конце месяца снова стал стабильно поражать ворота соперников: забил гол в домашней встрече против «Сент-Луиса», забросил шайбу «Сан-Хосе» в гостях, и в первом выездном матче с «Вегасом» также был успешен.

Ближайшая пара недель должна стать определяющей для «Миннесоты» и её шансов на плей-офф. Несмотря на два поражения от «Шаркс», «дикари» находятся в хорошей позиции для того, чтобы сохранить за собой кубковую строчку и попасть в плей-офф. До матча против «Голден Найтс» преимущество «зелёных» над командами не из кубковой зоны составляло 7 очков — команда Дина Эвасона шла на третьем месте в дивизионе, имея два матча в запасе по сравнению с «Аризоной», которая была пятой.

«Капризов очень коварен». Обманул защитника и сотворил шедевр, попав точно в девятку! Российский новичок «Миннесоты» прервал шестиматчевую безголевую серию, мастерски забив «Сент-Луису».

«У команды есть цель оставаться единым кулаком, даже когда что-то не работает. Кирилл Капризов, звёздный новичок, даёт возможность строить атаку через него, защита остаётся надёжной. В этой команде есть то, что вызывает симпатию», — отметил обозреватель NBC Sports Адам Грец, добавив, что пока сезон для «Уайлд» идёт по плану. Ближайшие 7 матчей «Миннесота» проведёт против «Колорадо», «Вегаса» и «Сент-Луиса» — команд, которые считаются претендентами на Кубок Стэнли. От этой серии и будут зависеть дальнейшие кубковые перспективы «дикарей».

«Золотые рыцари» с самого начала дали понять, что их не зря причисляют к числу претендентов на трофей. Уже на четвёртой минуте Вильям Карлссон могучим кистевым броском открыл счёт, но развить преимущество хозяевам помешало удаление Николаса Хага, который неаккуратно сыграл клюшкой против Мэтта Дамбы. «Миннесота» не реализовала численный перевес, но вскоре после того, как составы стали равными, Кирилл Капризов напомнил о себе, забив свой 13-й гол в сезоне.

Добраться до чёртовой дюжины заброшенных шайб россиянин сумел, мастерски сыграв в касание после передачи Джордана Гринвея. Пас с фланга на пятачок был неуловимым движением перенаправлен в ворота, и даже не с первого повтора было понятно, как именно шайба пересекла линию.



«Капризов забил во втором матче подряд. Дайте ему «Колдер Трофи» уже завтра!», — отметил в «твиттере» обозреватель Pioneer Press Дейн Мизутани. Отрыв Капризова, лидирующего в споре самых результативных новичков, после этой игры вырос до 7 баллов.

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Во втором периоде Капризов пытался исполнить «вертушку», убежав в контратаку после удобной передачи под синюю линию, но защитник «Вегаса» Брейден Макнэбб был начеку. Канадец без лишних сомнений повалил Кирилл на лёд, дав понять, что подобных художеств вблизи своих ворот не потерпит.

Капризов — пока абсолютно лучший новичок сезона НХЛ! С ним уже обсуждают новый контракт В игре с «Анахаймом» Кирилл прервал неудачную серию, а его агент уже разговаривает с «Миннесотой» о длинном и весомом соглашении.

На старте третьего периода дальний выстрел того же Макнэбба снова вывел «Вегас» вперёд, но вскоре «дикари» получили численное преимущество после удаления Райлли Смита, и оно помогло во второй раз восстановить равновесие. Капризов поучаствовал и в этой результативной атаке, став ассистентом Джареда Сперджена — этот матч стал седьмым в сезоне для Кирилла, когда он набирал более одного очка за игру.

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В серии послематчевых штрафных бросков Капризов участия не принимал, но «Миннесота» справилась и без него. Для победы потребовалось всего две попытки, одна из которых (в исполнении Кевина Фиалы) была результативной.



Отдельно стоит сказать о голкипере «Миннесоты» Кэме Тальбо, который совершил два невероятных сейва, лишив форварда «Вегаса» Кигана Колесара законного гола. В каждом из этих эпизодов шайба должна была пересекать линию ворот, но Тальбо удивительным образом нашёл возможность остановить её.

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