ЦСКА решил матч за 54 секунды! СКА сломался после курьёзного гола Телегина

Победители дивизионов встретились в финале Западной конференции

Начиная с 2015 года лишь однажды в западном финале не состоялось армейского дерби. Это произошло четыре года назад, когда «Локомотив» остановил ЦСКА во втором раунде плей-офф. Во всех остальных случаях армейцы Москвы и Санкт-Петербурга неизменно определяли сильнейшую команду Запада в очной дуэли.

После введения в прошлое межсезонье жёсткого потолка зарплат многим казалось, что этот механизм моментально изменит расстановку сил в российском хоккее. Летом ЦСКА и СКА пришлось пойти на значительные перестановки в своих составах, чтобы уложить свои платёжные ведомости в 900 млн рублей (без учёта бонусов). Наиболее чувствительные потери понесла команда Игоря Никитина, разом потерявшая основного голкипера Илью Сорокина, первую тройку нападения в лице Кирилла Капризова, Михаила Григоренко и Линдена Вея, а также ключевого защитника Никиту Нестерова. В свою очередь питерским армейцам пришлось искать способы избавиться от контрактов Наиля Якупова, Сергея Плотникова, Максима Карпова и Ильи Каблукова.

Вот только все эти изменения не помешали командам в очередной раз выиграть свои дивизионы и оккупировать топ-2 Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф ЦСКА провёл две абсолютные разные по содержанию серии. В стартовом раунде московские армейцы всухую выбили из борьбы «Спартак» (4:0), подведя черту под работой Олега Знарка на тренерском мостике красно-белых. А во втором раунде ЦСКА потребовалось семь матчей, чтобы преодолеть сопротивление «Локомотива» (4-3). Путь СКА к финалу Запада получился менее энергозатратным – минское и московское «Динамо» были пройдены с одинаковым счётом (4-1).

«Локомотив» притормозили. В финале Запада — супербитва ЦСКА и СКА Чуда не произошло. Два армейских коллектива снова стали лучшими в своей конференции.

Лайпсик заменил Кемпе в составе ЦСКА, Кетов вытеснил Марченко из заявки СКА

На пресс-конференции после открытой тренировки ЦСКА перед стартом серии третьего раунда плей-офф журналисты долго мучали наставника московского клуба вопросами о конкуренции за место пятого легионера между двумя нападающими – Марио Кемпе и Брендэном Лайпсиком. Позиции голкипера Ларса Юханссона, а также трёх защитников Класа Дальбека, Джона Гилмора и Мэта Робинсона сомнений не вызывают, тогда как Кемпе и Лайпсик постоянно сменяют друг друга.

Плющев: Никитин — ученик Билялетдинова, а ЦСКА — копия «Ак Барса» его времён

«Мы не преследуем цели, чтобы Марио вышел вместе с Брендэном. Нам нужно сбалансировать состав. Естественно, нас ограничивает лимит на легионеров. Но состав на игру, это не только нападение, это ещё и тройки, оборона, много нюансов, которые важны. Когда мы хотим, чтобы у нас играли три легионера защитника, естественно, у нападающих пропадает шанс быть в составе. Здесь простая арифметика. Почему играет Кемпе, а не Лайпсик? Мы с Лайпсиком два матча проиграли, а с Кемпе – в четырёх победили. Вот и ответ на ваш вопрос», – заключил Никитин.

Армейская классика в финале Запада и встреча лучших команд Востока. Всё о полуфиналах КХЛ Скорее всего, за третьим раундом Кубка Гагарина российские вратари будут наблюдать со скамеек запасных. По крайней мере, в начале серий.

Примечательно, что всего через несколько дней после этих слов шведского форварда не оказалось в заявке на стартовый матч серии со СКА – а его место в составе занял никто иной, как Лайпсик. В роли седьмого защитника Егор Рыков сменил Даниила Чайку. Впрочем, 18-летний хоккеист в противостоянии с «Локомотивом» не сыграл ни одной секунды. Так что это изменение носило формальный характер.

Что касается состава гостей, то в нём произошла всего одна перестановка – на лёд вернулся капитан команды Евгений Кетов. Опытный форвард получил травму во втором матче серии с московского «Динамо» в результате своего же неудачного силового приёма против капитана бело-голубых Вадима Шипачёва. 35-летний нападающий пропустил оставшиеся встречи полуфинала Западной конференции, а в заявке на игру с ЦСКА заменил молодого Кирилла Марченко. Действия 20-летнего нападающего не устраивали тренерский штаб СКА – и неслучайно, что в пятом матче с динамовцами Марченко провёл на льду всего 3 минуты 58 секунды.

СКА разгромил «Динамо» и вышел в финал Запада! Это был последний матч Крикунова? Армейцы четвёртый раз кряду обыграли бело-голубых в полуфинале Западной конференции. Столичный клуб ждут большие перемены?

Хелльберг продержался всего один период

Одним из главных героев питерской команды в прошлом раунде стал шведский голкипер Магнус Хелльберг. Противостояние с московским «Динамо» начинал Александр Самонов, сыгравший крайне неудачно в первом матче серии. В следующей встрече на льду появился Хелльберг, оказавшийся настоящим проклятьем для подопечные Владимира Крикунова. 29-летний вратарь пропустил всего три шайбы за четыре матча, в том числе дважды оставив ворота в неприкосновенности. Неудивительно, что по итогам второго раунда КХЛ признала Магнуса лучшим игроком лиги в его амплуа. В этой связи решение тренерского штаба доверить Хелльбергу последний рубеж в стартовом матче с ЦСКА лежало на поверхности. Вот только уже после первой двадцатиминутки Магнус был вынужден закончить игровой вечер.

Все проблемы СКА начались в тот момент, когда удалился канадский защитник хозяев Мэт Робинсон. Питерские армейцы получили первую возможность в матче реализовать большинство, однако вместо этого пропустили сами. В самый неподходящий момент у шведского защитника Лукаса Бенгтссона сломалась клюшка в чужой зоне, и москвичи моментально убежали в контратаку «три в один». Освободившийся из штрафного бокса Робинсон прорвался по правому флангу и прострелил вдоль ворот, и Иван Телегин в касание замкнул передачу. Российский форвард прервал семиматчевую безголевую серию в плей-офф. Курьёзный гол хозяев, учитывая ситуацию, в которую попал Бенгтссон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Обескураженные гости не успели прийти в себя, как счёт на табло снова изменился не в их пользу. ЦСКА забросил вторую шайбу спустя 54 секунды. Москвичи в чужой зоне накрыли соперника прессингом, Эмиль Галимов не смог вывести шайбу из зоны, после чего Антон Слепышев с левого края сместился к центру и резко бросил в ближнюю девятку — Хелльберг не успел среагировать. На этом встреча для Магнуса была завершена – в перерыве его сменили на Самонова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Гол Шалунова добил последнюю интригу в матче

Насколько сложно отыгрываться с 0:2 в гостевом матче с ЦСКА на своём примере совсем недавно убедился «Локомотив». В распоряжении команды Андрея Скабелки в седьмом матче второго раунда было 50 минут, чтобы совершить камбэк, но железнодорожники так и не смогли распечатать Юханссона. Сегодня участь ярославской команды постигли игроки СКА.

Во втором и третьем периодах гости старались для начала отыграть хотя бы одну шайбу, чтобы зацепиться за игру, но все их старания были тщетны. Обладающий абсолютным инстинктом киллера ЦСКА не допустил ни одной ошибки и не позволил сопернику вернуться в матч.

Более того, в начале третьего периода отличился лучший снайпер московских армейцев в плей-офф Максим Шалунов. Константин Окулов ушёл за ворота и прострелил в центр, Шалунов подстроился и вколотил шайбу в верхний угол ворот. Робинсон записал на свой счёт вторую результативную передачу в матче, а судьба встречи была решена.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Небольшое оживление могло наступить за восемь минут до конца основного времени, когда подопечные Никитина словили две минуты за нарушение численного состава. Гости заменили вратаря на шестого полевого игрока, но это им не ничего не принесло. Реализовать лишнего питерские армейцы не сумели. Не смогли они и пробить Юханссона в оставшееся время встречи. ЦСКА повёл в финале Западной конференции – 1-0.