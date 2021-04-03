Орлов-забивала! Российский защитник «Вашингтона» забросил победную шайбу шикарным кистевым

После неожиданного разгромного поражения от «Айлендерс» (4:8), которое многие болельщики «Вашингтона» назвали первоапрельской шуткой, «столичные» отправились в гости к «Нью-Джерси», чтобы сыграть с «дьяволами» два последних матча в сезоне. Голкипер Илья Самсонов, получивший травму в предыдущей игре, ожидаемо выпал из состава, но был заявлен запасным вратарём, уступив место «в рамке» Витеку Ванечеку.

Из полевых игроков у «Кэпиталз» отсутствовал Якуб Врана, который в первый раз в сезоне угодил в запас, уступив место Рихарду Панику. «Я надеюсь, что такая мера разожжёт огонь в Якубе, потому что нам нужны его скорость и конкурентоспособность. Мы ищем более высокий уровень игры», — сказал главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт о чехе, который в 35 матчах забил 10 голов и отдал 13 передач.



У «Нью-Джерси», в свою очередь, привычно отсутствовал Никита Гусев, который недавно был выставлен на драфт отказов. С него россиянина никто не забрал, поэтому Никита был отправлен в «команду такси».

«Вашингтон» смог перегруппировать силы после жестокого поражения от «островитян» и провёл солидный матч. «Столичные» превзошли соперника по заблокированным броскам и перехватам, были вровень по силовым приёмам, сделав ставку на надёжность действий у своих ворот.

Глупая травма русского вратаря в НХЛ! Партнёр врезался в Самсонова, послав его в нокдаун После столкновения с американцем Оши Илья вернулся в игру, но не помог «Вашингтону» избежать разгрома.

Не удивительно, что при таком подходе встреча получилась не такой богатой на события, как хотелось бы поклонникам атакующих талантов «Вашингтона». Первый период прошёл без заброшенных шайб, а счёт был открыт ближе к середине игры, когда Джон «Норрис» Карлсон пробил голкипера Маккензи Блэквуда мощным дальним броском — вратарю активно мешали «столбившие» на пятачке Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.

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Три минуты спустя форвард «Нью-Джерси» Майкл Маклауд сыграл на добивании после не самой удачной игры в исполнении Ванечека и восстановил равновесие. После этого счёт остался неизменным до окончания основного времени, а темп действий на льду был не самым высоким. «Нам нужно обратить всё внимание мелким деталям», — сказал в телевизионном интервью во втором перерыве нападающий «столичных» Ларс Эллер.





1. Кевин Хэтчер — 149 голов,

2. Сергей Гончар — 144,

3. Лучшие снайперы-защитники в истории «Вашингтона»:1. Кевин Хэтчер — 149 голов,2. Сергей Гончар — 144,3. Джон Карлсон — 115.

В овертайме «Вашингтон» реализовал эту стратегию, и мог выиграть уже на первых секундах дополнительного времени, когда Конор Шири убежал один на один, но проиграл дуэль вратарю. Выход Тома Уилсона и Ти Джея Оши два в один также не завершился забитым голом, на что «дьяволы» ответили нереализованным выходом Джека Хьюза.



Всё завершилось за 21 секунду до конца, когда великолепно проявил себя Дмитрий Орлов. Подхватив шайбу в своей зоне, он протащил её через всю площадку, не став делать передачу, а его шикарный кистевой в верхний угол стал нерешаемой задачей для Блэквуда. Болельщики «Вашингтона» тут же вспомнили одно из прозвищ Орлова — Scoarlov («Орлов-забивала»), и не удивительно, что именно Дмитрий был признан первой звездой матча. Для новокузнечанина этот гол в овертайме стал вторым в карьере, а за последние 14 матчей его продуктивность резко повысилась: за этот отрезок он забросил 4 шайбы (в первых 18 матчах сезона на его счету был 1 гол).

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«Я получил шайбу и попытался раскатиться. Хотел посмотреть, кто из партнёров будет открытым, но затем решил бросить сам. Возможно, защитник соперника чуть-чуть коснулся шайбы, но это не важно. Нам нужна была эта победа. После двух поражений это хороший ответ, нужно развивать это. Осталось 19 матчей, не так много до конца чемпионата, поэтому надо становиться лучше в каждой игре», — сказал Орлов.



«Да, мне очень нравится, что всё пришло к нормальному порядку вещей. Мы играли второй день подряд против свежей команды и выглядели неплохо», — сказал после матча Лавиолетт. «Это был грамотный, занудный хоккей. После катастрофы на Лонг-Айленде всё пришло в норму», — отметил автор Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт.



Стоит отдельно отметить, что Евгений Кузнецов был переведён в четвёртое звено, играя вместе с Паником и Даниэлем Спронгом. Россиянин получил лишь 12 минут игрового времени и не получил от тренера ни одного вбрасывания в своей зоне, что явно свидетельствует о недостаточном доверии со стороны наставника.