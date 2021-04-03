«Ак Барс» впервые проиграл в плей-офф! Всё решил нелепый автогол за 107 секунд до сирены

3 апреля восточные лидеры КХЛ вслед за армейскими клубами на Западе начали свой финал конференции. «Ак Барс», ни разу не проигравший за два предыдущих раунда, для многих являлся однозначным фаворитом серии с «Авангардом». При этом сильные стороны омской команды также отмечались экспертами, но в итоговую победу «ястребов» практически никто не верил.

У СКА мало шансов, а в «Авангард» верят лишь 2 человека из 32! Прогнозы на плей-офф КХЛ «Предсказамус», как и розыгрыш Кубка Гагарина, выходит на финишную прямую.

Впрочем, первый матч противостояния в любом случае рассказал бы об окончательном результате битвы немногое. На него у казанцев снова не вышли травмированный Стефан Да Коста и ветеран Данис Зарипов, зато в заявке оказался голкипер Тимур Билялов. У омичей же отсутствовало сразу два хоккеиста из четвёртой тройки — Андрей Стась не успел оправиться от повреждения, полученного в последней встрече в Магнитогорске, а вот пропажа из заявки Алексея Потапова осталась загадкой. Своих чекеров Боб Хартли заменил другими силовиками — Ильёй Каблуковым и Никитой Комаровым.



На старте первого периода «Ак Барс» и «Авангард» обменялись опасными моментами: Рид Буше сразу после стартового вбрасывания оказался на ударной позиции, но в самый ответственный момент у американца сломалась клюшка, казанцы ответили выводом Найджула Доуса на пустой угол, но форвард хозяев не сумел попасть по шайбе.



После этого небольшого всплеска активности стал ясен рисунок игры. «Ак Барс» пытался играть в давление и пробовал растаскивать оборону омичей поперечными передачами вблизи ворот Грубеца. «Авангард» сделал ставку на мужественную защиту своих владений с привычно огромным количеством блокированных бросков и быстрые атаки с ходу, в которых у «ястребов» отлично держалась шайба.



Конечно, казанцы не раз могли забить в стартовом отрезке, но игроки «Авангарда» не позволяли сильно нагружать Шимона Грубеца, да и чех подтаскивал, а на 12-й минуте «ястребам» удался несколько шальной гол. Очередной вход в зону, короткая позиционка и сумасшедший по точности бросок Кирилла Готовца от борта. Такая вот первая шайба в Кубке Гагарина для белорусского защитника!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» клуба «Авангард».

«Взорваться» после пропущенного гола «Ак Барсу» не удалось. «Авангард» не позволял казанцам себя давить, не уступал в силовой борьбе и успешно цеплялся за шайбу. Но активность казанских форвардов (прежде всего, Глухова, Воронкова и Галиева) всё же доставляла омичам определённые неудобства, мог сравнивать счёт тот же Глухов, которого оставили одного на пятачке, однако чешский голкипер пока оставался «сухим». Не смогли пробить его хозяева и в большинстве, которое «барсы» заработали на стыке периодов.

В начале второго отрезка «Авангард» мог забивать второй гол, но «Ак Барс» после дальнего броска выручила штанга. А затем казанцы смогли перевести игру в чужую зону, заставив «ястребов» практически забыть об атаках. Подопечные Квартальнова грамотно использовали дальнюю лавку, проводя наложение звеньев в атаке. Это выматывало омичей, приводило к частым пробросам и удалениям. До поры до времени «Авангард» гнулся, но не ломался, в том числе уверенно обороняясь в меньшинстве, но с третьей попытки казанцы всё-таки распечатали Грубеца. На исходе большинства Кирилл Петров бросил с весьма острого угла, шайба попала в конёк Вилле Поккке и юркнула в ворота. Обидный для «Авангарда», но вполне заслуженный для «Ак Барса» гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» клуба «Ак Барс».

Ещё одной отличительной чертой второго периода стало усиление силовой и эмоциональной составляющей встречи. Пошло то самое «рубилово», которое от казанцев и омичей все и ждали. Дмитрий Воронков втыкался абсолютно во всех игроков в белой форме, ему старался подражать Клим Костин, играли мускулами Патрис Кормье и миниатюрный Рид Буше, а Михаил Фисенко с Алексеем Емелиным в одном из эпизодов едва не дошли до драки. Арбитры встречи старались держать ситуацию под контролем и не упускали нить игры, но атмосфера на «Татнефть-арене» всё равно накалялась с каждой сменой.



В конце второго периода свой шанс в большинстве получил и «Авангард», но ничего сверхопасного омичам создать у ворот Рейдеборна не удалось. «Остывать» на перерыв команды ушли при равном счёте.



На третий период оба соперника вышли в гораздо более миролюбивом настроении и сосредоточились на игре в хоккей. Поначалу лучше получалось у «Авангарда»: «ястребы» на несколько смен заперли хозяев в их зоне и довели до негодующего свиста казанские трибуны. Но «Ак Барс» достаточно быстро пришёл в себя, и вскоре создал убойнейший момент после вбрасывания в чужой зоне: Галиев с близкого расстояния не перехитрил Грубеца.

Примерно с середины отрезка пошёл ещё более аккуратный, осторожный хоккей, но острых моментов у ворот Грубеца и Рейдеборна не убавилось. «Авангард» так и вовсе выглядел гораздо интереснее, чем в первых двух периодах, и за половину третьей двадцатиминутки бросил в створ больше, чем за всю прошедшую часть матча.



И в результате в этой плотной, нервной борьбе удача улыбнулась именно омичам. Очередная атака «ястребов» в конце основного времени закончилась неопасным броском Кирилла Семёнова и нелепым рикошетом от краги Михаила Глухова. Снаряд серьёзно изменил направление, и Рейдеборн выручить не сумел. А играть в третьем периоде оставалось лишь 107 секунд!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» клуба «Авангард».

«Ак Барс» почти сразу же снял вратаря, попытался устроить штурм, но он привёл лишь к голу Клима Костина в пустые ворота. 3:1 — победа «Авангарда», который открывает счёт в серии. «Ак Барс» впервые проиграл в плей-офф. Посмотрим, какую службу это сослужит команде Дмитрия Квартальнова. «Авангард» заслужил победу, но ещё омичам сопутствовала удача.