«Салавату» не нужен боец и душа команды? Новое предложение Жаркову — насмешка над игроком

На итоговой пресс-конференции после сезона руководители «Салавата» Александр Курносов и Василий Чижов размышляли о том, что неплохо было бы уфимцам уйти от колоссальной зависимости от первой иностранной тройки и создать в столице Башкирии команду со сбалансированным составом и равными звеньями. Иными словами — сменить вектор трансферной политики.

«Теперь перед глазами пример «Ак Барса». Как изменится «Салават» после провала в плей-офф В уфимском клубе не считают 0-4 в «зелёном дерби» катастрофой, но признают, что в следующем году клубу нужно во многом добавлять.

Боссы «Салавата» соглашались с доводами наседавших журналистов и даже дошли до обещания подумать над пересмотром действующих контрактов ведущих легионеров. Однако было понятно, что уфимские руководители всего лишь сказали прессе и болельщикам то, что те хотели услышать, но никакой мини-революции в «Салавате» сейчас не предвидится. Все прежние лидеры на контрактах (немного подвис вопрос с Манниненом, но там всё практически решено), и в следующем сезоне лицо уфимского клуба будет точно таким же, как и в последние годы. Соответственно, не меняется ни подход к комплектованию, ни ролевая модель игры. И, наверное, это правильно. У «Салавата» в целом был неплохой сезон, в кои-то веки провели качественную регулярку, а рушить всё после одной неудачной серии плей-офф нельзя — можно сделать только хуже. Вот следующий чемпионат уже станет определяющим, после него закончатся соглашения с Хартикайненом, Метсолой, Гранлундом, и тогда, основываясь на результате, в Уфе подумают над необходимостью перестройки и смены вектора.

Юха Метсола Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Отсутствие сейчас каких-либо движений в отношении лидерского костяка — это верный ход «Салавата». Но вот дальше начинаются странности. Какие задачи стоят у уфимцев в это межсезонье? Во-первых, найти толкового сменщика для Метсолы. Здесь пока тишина. Во-вторых, создать ещё хотя бы одно ударное звено. На этом фронте что-то происходит, но вряд ли обнадёживает. Над провальным контрактом Михаила Воробьёва в Уфе работают, но пока ничего не могут с ним сделать. А на место Дмитрия Кугрышева подписан Сергей Шмелёв. Да, этот форвард провёл ударный сезон в аутсайдере КХЛ из «Сочи», но ранее у 27-летнего Шмелёва в карьере был только один чемпионат с 30+ очками, плюс у него очень мало кубкового опыта и ни одной игры за топ-клуб. Будет ли Сергей лучше Кугрышева и получится ли вокруг него выстроить звено, которое будет всерьёз помогать уфимским легионерам и решать исходы матчей? Сильно сомневаюсь.

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В-третьих, «Салават» нуждался в усилении линии защиты. Но пока уфимцы даже не думают о возможности каких-то качественных трансферов в эту линию (понятно, что рынок российских дефов крайне скуден, но всегда можно копнуть чуть глубже, например, поработать над оффершитами), а просто продлевают контракты со своими людьми. Коледов, Панин, и даже ветеран Бирюков получили новое соглашение. Всё это намекает на то, что новых имён в защите «Салавата» не будет, а значит и проблемы с обороной в следующем году вряд ли куда-то денутся.

Наконец, в-четвёртых, в межсезонье «Салавату» нужно было сохранить ряд важных игроков из нижних звеньев, к которым по сезону претензий вообще минимум. И если с Александром Кадейкиным уфимцы уже заключили новый контракт, то переговоры с Владимиром Жарковым застопорились, причём по вине уфимского руководства. И на этом моменте остановимся подробнее.

«Салават Юлаев» не может договориться о новом контракте с Жарковым

Жарков не просит от «Салавата» существенной прибавки к зарплате (он вообще готов остаться на прежних условиях) и хочет дальше играть в Уфе, но руководство юлаевцев предлагает ему пониженный контракт (35 млн. рублей) и всего лишь на один год. После того, как Владимир провёл свой лучший сезон за «Салават», если смотреть на статистику, это выглядит натуральной насмешкой над игроком. Однако дело ведь даже не в цифрах. Жарков — это пахарь, боец, выполняющий огромный объём черновой работы, отрабатывающий в меньшинстве, задающий темп команде. Это хоккеист силового плана, осуществляющий давление на лидеров соперника и развязывающий руки звёздам-одноклубникам. Сам по себе Владимир — душа команды, честный хоккеист, к которому никогда не было претензий по самоотдаче. Но выходит, что «Салавату» такой игрок не особо-то и нужен?

Вся эта ситуация хорошо иллюстрирует отношение руководителей Уфы к одному из стержневых хоккеистов «Салавата» последних лет. Юлаевцы в первую очередь договариваются с Плэттом, который неизвестно как проведёт следующий чемпионат, а проверенному Жаркову предлагают подвинуться в деньгах без видимой на то причины. Весьма странная расстановка приоритетов, ведь роль для «Салавата» и влияние на коллектив у Жаркова и того же Плэтта не сравнить. Владимир в почёте у болельщиков, он полностью подходит Томи Лямся (хотя игроки такого плана в принципе непривередливые), но боссы Уфы не могут с ним договориться, настаивая на снижении контракта.

Чижов и Курносов боятся переплатить чекеру с 20-ю очками за сезон? Так Владимир и раньше играл такую роль, что не мешало тем же руководителям заключать контракт на прежних условиях. К тому же, свои деньги Жарков полностью отрабатывают. Или же форварда в кабинете просто пытаются поставить на место, руководствуясь какими-то личными мотивами? Похоже, что всё обстоит именно так.

Жарков применил неудачный силовой. Он покинул лёд в крови с помощью партнёров

Ещё в прошлом мае ходили слухи о поиске вариантов обмена Жаркова из Уфы, и возникли они не на ровном месте. Сейчас в «Салавате» не могут (а, скорее, не хотят) решить проблему с подписанием важного для клуба хоккеиста, хотя цена вопроса — всего около 5 млн рублей, которые Жарков не согласен терять даже из принципа. И его можно понять, как человека, имеющего самоуважение. Эти деньги в Уфе нашли бы легко, но сделка, в которой заинтересован сам игрок, никак не состоится из-за странной позиции руководства. Может, они по каким-то своим соображениям просто не хотят видеть Владимира в команде?

Владимир Жарков Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Всё это может закончиться тем, что Жарков просто уйдёт в другую команду. У него и предложение уже есть: клуб Восточной конференции даёт Владимиру трёхлетний контракт и 40 млн в год с бонусами. В Уфе, кстати, у Жаркова бонусной части не было. Пока Владимир взял паузу, сам он, как уже сказано, не хочет уезжать из Башкортостана, но и наплевательское отношение к себе форвард терпеть вряд ли будет.

К чему приведёт «Салават» такая трансферная политика? Очень похоже, что на следующий год уфимцы останутся в плену прежней философии (и не факт, что в плей-офф снова не случится конфуз в серии с системным соперником), со старыми проблемами, но ещё и без одного из командообразующих хоккеистов. Юлаевцы по своей воле хотят остаться без прижившегося в Уфе Жаркова, зато с провалившимся Воробьёвым, часто ошибающимся Коледовым, непонятным Коробовым, 35-летним Плэттом, который, может быть, в конце прошлого сезона «выстрелил» последний раз в карьере…

Ещё раз повторю — странная расстановка приоритетов. С таким подходом к трансферам и с таким отношением к важным для клуба личностям чемпионскую команду в Уфе вряд ли можно будет построить.

