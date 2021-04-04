«Его дух пытаются сломить». В Америке возмущены судейством против Свечникова

Слепоту арбитров обсуждают не только болельщики, но и журналисты. Даже тренер «Каролины» считает странным отсутствие удалений.

«Странно, что у нас так мало большинства в последних играх, особенно когда мы постоянно владеем шайбой, играем в чужой зоне. В одном матче у нас было много большинства, потом в четырёх или пяти матчах подряд всего по одной попытке. Обычно такие вещи в какой-то момент выравниваются, но это странно», — так начал пресс-конференцию после матча с «Далласом» главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

«Бред сивой кобылы». Тренер «Каролины» наехал на судей и НХЛ и теперь должен $ 25 тыс. Род Бриндамор не сдержал эмоций. Формально лига была права, на деле забыла о справедливости.

Бриндамор – не тот человек, который будет жаловаться без повода и оправдывать поражение, он и не стал. «Мы сами подарили сопернику гол, так делать нельзя с сильными командами, потом сложно отыгрываться», — добавил он, но дискуссия об удалениях возникла не на пустом месте.

Среди болельщиков и журналистов набирает ход тема отношения арбитров к Андрею Свечникову. Уже собралась целая подборка непонятных судейских решений.

В третьем периоде матча с «Далласом» россиянина сбили с ног очевидной подножкой. Видео можно посмотреть здесь.

В матче с «Тампой» 26 февраля толкнули на борт, видео можно посмотреть здесь.

В матче с «Флоридой» 28 февраля была потасовка, но Свечникову прилетело в голову сразу от четырёх соперников одновременно. Видео можно посмотреть здесь.

В матче с «Нэшвиллом» 3 марта Йози заработал две минуты за задержку Свечникова, но удар Экхольмом остался без внимания. Видео можно посмотреть здесь.

В матче с «Коламбусом» 23 марта толкнули в спину, видео можно посмотреть здесь.

«Это не преувеличение, я думаю, НХЛ может погубить Свечникова. Судьи относятся к нему не так, как к другим, штрафуют его за любое паршивое нарушение, и этим НХЛ забирает у него его главные качества – его движущую силу и силовую манеру игры. А из-за того, что они позволяют соперникам в каждой смене безнаказанно делать на нём подножки, впечатывать в борт, бить в лицо и в спину, это только вопрос времени, когда он получит серьёзную травму.

Думаю, то, что он забивает не так много голов, связано именно с этим. Как только он ловит кураж, его тут же отправляют в штрафбокс. Они заставляют его изменить свою игру, это отвратительно», — возмущается пользователь «Твиттера» с ником Shlomo.

«Честно, это уже осточертело. Рада, что мы начали об этом говорить. Это случается в каждом чёртовом матче. Андрей Свечников – один из лучших и чистейших людей, что я встречала в своей жизни. Если вы с ним встречались, то понимаете, о чём я.

В каждом матче судьи дают ему удаления за малейшие нарушения, и при этом не свистят серьёзные нарушения против него. Это никуда не годится.

Я вижу, как его дух пытаются сломить, это меня убивает и губит спорт. Он играет как молодой Горди Хоу, а судьи делают всё возможное, чтобы это поменять. Наслаждайтесь скучным игроком, которого вы создаёте», — написала обозреватель The Athletic Сара Сивиан.

Даже на официальном сайте «Каролины» не обошли стороной сегодняшний момент. «Странно видеть, как Свечников падает после откровенного нарушения, которое судьи не зафиксировали. Если бы игроки поменялись ролями, Свечникову бы точно дали удаление. Но в третьем периоде удалений не было вообще, судя по всему, судьи убрали свистки в карман», — отметил автор сайта «ураганов» Майкл Смит.

При этом надо отметить, что сегодня Свечников получил совершенно необязательное удаление в чужой зоне, после чего «Даллас» сравнял счёт. «Мне не понравилось удаление Свечникова, он его схватил в 45 метрах от наших ворот. Ему совершенно необязательно было это делать, и это привело к пропущенному голу», — сказал Бриндамор.

Также стоит отметить, что Свечников всё же зарабатывает на себе удаления, причём наряду с Бреттом Песке является лидером клуба по этому показателю (12). Столько же раз в этом сезоне нарушали правила на Сидни Кросби и Микко Рантанене.

Скандал в НХЛ! Судья признался в микрофон, что притянул удаление за уши Арбитр не подозревал, что его слова попадут в трансляцию. Лига уже расследует инцидент.

Но очевидно, в «Каролине» сыты по горло тем, сколько нарушений на Свечникове сходит соперникам с рук, и хотят обратить на это внимание лиги. Судейство в НХЛ – такая же больная тема, как в КХЛ, и подчас заокеанские арбитры действуют ничуть не лучше, пропуская очевидные удаления, выписывая штрафы, потому что «захотелось», а где-то излишне оберегая звёзд. Судя по всему, Свечников до звёздного статуса в глазах лиги и судей ещё не дослужился. Быть может, реакция «Каролины» заставит их изменить своё мнение?