«Русская машина не ломается». Меткое выражение Овечкина, которое стало пророческим

Александр впервые использовал эту фразу 15 лет назад, и до сих пор продолжает следовать своему принципу.

«Русская машина не ломается» — фраза, которая стала синонимом живучести и несокрушимости капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. За давностью лет можно было позабыть, кто именно пустил её в народ. А автором меткого выражения был сам Овечкин, впервые использовав его 15 лет назад, в начале своего второго сезона НХЛ.

«Не будите его!». Овечкина сотрясли силовым приёмом, он даже сел смотреть повтор От силового защитника у Александра Великого сломалась пополам клюшка. В концовке он проснулся и забил два гола – оба из-под Линдгрена.

На последних секундах гостевого матча с «Колорадо» ещё совсем молодой, 21-летний Овечкин попал под дружественный огонь, оказавшись на пути броска защитника «Вашингтона» Шейна Моррисонна, и покинул лёд с помощью партнёров по команде. У болельщиков «кэпс» от этого зрелища наверняка ёкнуло сердце, но уже на следующий день россиянин разгуливал по раздевалке, как ни в чём не бывало.

«Он здорово провёл матч, забил гол, создал ещё несколько отличных моментов. И нечасто встретишь, чтобы снайпер, забивающий по 50 голов за сезон, блокировал броски. Он столько всего умеет!

С ним всё в порядке, на 100%. На тренировке он снова летал по площадке, вчера ушёл с арены сам. Никакой травмы, никаких беспокойств. Ему даже минимальная помощь врачей не потребовалась», — сказал главный тренер «столичных» Глен Хэнлон.

Когда о повреждении спросили самого Овечкина, он ухмыльнулся: «Я в порядке. Русская машина не ломается».

Кто бы мог подумать, что эта фраза станет не только культовой, но и пророческой?

Овечкин поймал на себя шайбу в концовке игры! Чуть не получил травму, но выручил Кузнецова До конца игры оставались считанные секунды, когда Кузнецов проиграл вбрасывание, на которое очень рассчитывал «Вашингтон».

Громадный русский медведь, который сокрушает всё на своём пути уже 16-й год, играет по 20 с лишним минут за матч, забивает космическими темпами, попадает под силовые приёмы и сам раздаёт их направо и налево. С таким стилем игры, как у него, другой давно бы сломался не один раз, но только не Овечкин. У него даже серьёзных травм, по сути, никогда и не было, по крайней мере таких, которые бы выбили его на длительный срок. Потому что он всегда рвётся играть, даже если не чувствует себя на 100% здоровым.

«Он не боится играть через боль. Некоторые игроки скажут: «Я не готов на 100%, поэтому не буду играть». Он играет через травмы, в этом плане он человек старой закалки», — говорил генменеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

Только в одном сезоне Овечкин пропустил больше четырёх матчей (не подряд, а вообще) – тогда ему пришлось шесть игр отсидеть в лазарете с травмой плеча. При этом по количеству силовых приёмов с момента дебюта в лиге (3104) он занимает четвёртое место после Дастина Брауна, Кэла Клаттербака и Мэтта Мартина.

«С учётом того, как он играет, меня повергло в шок, как мало матчей он пропускает. Когда я тренировал другую команду, то часто стоял на скамейке и думал: «Он вообще собирается хоть когда-нибудь пропускать матчи?», — вспоминал бывший наставник «Вашингтона» Тодд Рирден.

То, что для остальных выглядит как подвиг, для Овечкина – рутина. «Что вы имеете в виду, спрашивая, как у меня получается играть все матчи?», — недоумённо спрашивает Александр Великий, и объясняет: «Мы же весь год тренируемся, чтобы быть в хорошей форме, и летом тоже».

«Назвал бы его величайшим снайпером всех времён». Что говорят в НХЛ о достижениях Овечкина До пятого места в списке лучших снайперов в истории лиги россиянину осталось забить всего 13 голов.

Овечкину фраза про русскую машину понравилась, и он ещё не раз её использовал. Экс-вратарь «Бостона» Тим Томас вспоминал, как на Матче звёзд случайно подставил подножку россиянину, и тот улетел головой в борт: «Я тут же к нему подъехал, начал спрашивать: «Прости пожалуйста, прости. С тобой всё в порядке?». А он сказал с русским акцентом: «Русская машина не ломается».

Русская машина в НХЛ сломалась лишь однажды, но, во-первых, повод был уважительный, а во-вторых, эта поломка стала одним из самых ярких празднований победы в Кубке Стэнли.

«Это русский медведь», — смеялся Джон Карлсон.

«Русская машина не ломается», — подхватил Никлас Бекстрём.

«Сейчас ломаюсь», — шутил Овечкин, попивая водичку.

Он имел полное право сломаться, потому что осуществил свою мечту – привёл «Вашингтон» к чемпионскому титулу. Но после безудержной вечеринки длиною в лето починился и вернулся к своим обязанностям – забивать, хитовать, вести за собой.