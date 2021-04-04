Ноль голов за 120 минут! СКА разучился забивать и уже в Питере может закончить сезон

Фактор первого гола
Перед началом финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА шесть раз открывал счёт в матче в ходе нынешнего плей-офф – и каждый раз команда Игоря Никитина праздновала итоговый успех. В первом матче противостояния со «Спартаком» (1:0 ОТ) нападающий армейской команды Максим Шалунов открыл счёт уже в овертайме, что означало моментальное завершение встречи. В остальных пяти случаях московские армейцы с разной энергозатратностью доводили игру до победного результата.
Так произошло и в первом матче со СКА (3:0). Хозяева забили первыми, воспользовавшись удачно выпавшей возможностью. Шведский защитник питерских армейцев Лукас Бенгтссон сломал клюшку на исходе большинства, и подопечные Никитина резво убежали в контратаку «три в один» на игрока без клюшки.
Выскочивший со скамейки штрафников канадский защитник Мэт Робинсон снабдил передачей Ивана Телегина, который и поразил ворота. Спустя 54 секунды Антон Слепышев броском с ползоны застал врасплох голкипера СКА Магнуса Хелльберга, а в третьем периоде контрольный выстрел произвёл Шалунов. ЦСКА выиграл седьмой матч в этом плей-офф, забросив первым.
«Конечно, есть рецепт, как вскрывать оборону ЦСКА. Просто нужно выполнять его. Если мы не забили, значит, не выполнили того, что от нас требуется. А то, что ЦСКА умеет играть по счёту, так это ни для кого не секрет. У них есть кубковый костяк, который держится долгое время.
Нельзя пропускать два гола и проигрывать матч за одну минуту. Ладно, первый гол — это несчастный случай, но ко второй шайбе привела целая череда ошибок. А 2:0 — это комфортный счёт для ЦСКА», — прокомментировал поражение защитник СКА Игорь Ожиганов.
Легионерская ротация в СКА
Для лучшего голкипера второго раунда плей-офф КХЛ Хелльберга прошлый матч был завершён уже после первого периода. 30-летний вратарь справился с семью бросками из девяти и уступил место в воротах Александру Самонову. Именно россиянин с первых минут занял последний рубеж гостей и во втором матче серии. Таким образом Хелльберг естественным образом выпал из заявки своей команды, чтобы понапрасну не занимать легионерскую вакансию. Место в составе Магнус освободил для своего соотечественника нападающего Мальте Стрёмвалля, который в свою очередь заменил Андрея Кузьменко.
Обращало на себя внимание и решение тренерского штаба Валерия Брагина воссоединить молодёжную тройку нападения. Кирилл Марченко вернулся в третье звено, а капитан команды Евгений Кетов из состава выпал. Коснулись изменения и защитной линии – не игравший со 2 марта Ярослав Дыбленко был внесён в заявку вместо Антона Белова. Что касается хозяев, то там произошла всего одна косметическая перестановка. Марсель Ибрагимов в роли седьмого защитника сменил Егора Рыкова. Шведский форвард Марио Кемпе снова оказался лишним иностранцем.
Шалунов забил при помощи рикошета от клюшки Хафизуллина
На сей раз клюшка у Бенгтссона в первом периоде не сломалась – и счёт после 20 минут игры остался неоткрытым. Подопечные Брагина перебросали хозяев 12:9 (в створ ворот), но самый опасный момент был у Шалунова. Лучший снайпер ЦСКА в нынешнем плей-офф угрожал воротам Самонова броском в упор, но шайба пришла в живот Александру. Любопытно, что согласно данным официальной статистики, хозяева завершили стартовую треть с нулём силовых приёмов.
Зато спустя 66 секунд после начала второго периода Шалунов всё-таки отличился. И надо же такому случиться – снова клюшка игрока СКА пришла на помощь сопернику. Максим получил передачу в средней зоне от Константина Окулова, заехал в зону атаки вдоль правого борта и резко бросил кистями — шайба после небольшого рикошета от клюшки защитника СКА Динара Хафизуллина влетела в ворота над ловушкой Самонова. Для Максима заброшенная шайба стала седьмой в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.
Права на видео принадлежит ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Гости всячески искали путь к первой заброшенной шайбе в серии, но Юханссон без особых вопросов сводил всех их попытки на нет. Несмотря на то, что хозяева продолжали обходиться без силовых приёмов, питерские армейцы получили две возможности поиграть в численном преимуществе. Сначала защитник Робинсон удалился за выброс шайбы, а затем нападающий Андрей Светлаков совершил подножку в чужой зоне. Вот только компонент, так отлично работавший у игроков СКА в противостоянии с московским «Динамо», в армейском дерби отрубило напрочь. Уже в равных составах под самый занавес отрезка подопечным Брагина удалась хорошая позиционная атака, но и она не принесла голевых плодов.
Ноль голов от СКА за 120 минут
Сумеет ли СКА забить первый гол в московских матчах с ЦСКА? Именно так стоял ключевой вопрос перед началом третьего периода. На старте заключительного отрезка основного времени команда Брагина вновь заработала большинство, но и третья попытка реализовать лишнего не сложилась. Мог забивать Антон Бурдасов, но Юханссон прочитал бросок и перекрыл ближний угол.
В середине периода хозяева нарушили численный состав, предоставив спецбригадам СКА очередную возможность проявить себя, но это был не их вечер. Ноль из четырёх в большинстве –слишком серьёзная расточительность для гостевого матча с московской машиной. За неё питерские армейцы были наказаны голом в пустые ворота в исполнении Окулова. 2:0 в матче и 2-0 в серии в пользу ЦСКА. СКА впервые за очень долгое время завершил две встречи кряду без заброшенных шайб. Если тренерский штаб Брагина в кратчайшие сроки не найдёт рецепт игры против обороны ЦСКА, то уже в Питере серия может завершиться.
- 4 апреля 2021
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