ЦСКА непобедим в этом плей-офф, открывая счёт в матче. Для успеха во второй игре со СКА команде Никитина хватило всех двух шайб.

Ноль голов за 120 минут! СКА разучился забивать и уже в Питере может закончить сезон

Фактор первого гола

Перед началом финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА шесть раз открывал счёт в матче в ходе нынешнего плей-офф – и каждый раз команда Игоря Никитина праздновала итоговый успех. В первом матче противостояния со «Спартаком» (1:0 ОТ) нападающий армейской команды Максим Шалунов открыл счёт уже в овертайме, что означало моментальное завершение встречи. В остальных пяти случаях московские армейцы с разной энергозатратностью доводили игру до победного результата.

Так произошло и в первом матче со СКА (3:0). Хозяева забили первыми, воспользовавшись удачно выпавшей возможностью. Шведский защитник питерских армейцев Лукас Бенгтссон сломал клюшку на исходе большинства, и подопечные Никитина резво убежали в контратаку «три в один» на игрока без клюшки.

Выскочивший со скамейки штрафников канадский защитник Мэт Робинсон снабдил передачей Ивана Телегина, который и поразил ворота. Спустя 54 секунды Антон Слепышев броском с ползоны застал врасплох голкипера СКА Магнуса Хелльберга, а в третьем периоде контрольный выстрел произвёл Шалунов. ЦСКА выиграл седьмой матч в этом плей-офф, забросив первым.

ЦСКА решил матч за 54 секунды! СКА сломался после курьёзного гола Телегина Лучший голкипер второго раунда отправился отдыхать после 20 минут игры. Против Хелльберга сыграла сломанная клюшка его соотечественника.

«Конечно, есть рецепт, как вскрывать оборону ЦСКА. Просто нужно выполнять его. Если мы не забили, значит, не выполнили того, что от нас требуется. А то, что ЦСКА умеет играть по счёту, так это ни для кого не секрет. У них есть кубковый костяк, который держится долгое время.

Нельзя пропускать два гола и проигрывать матч за одну минуту. Ладно, первый гол — это несчастный случай, но ко второй шайбе привела целая череда ошибок. А 2:0 — это комфортный счёт для ЦСКА», — прокомментировал поражение защитник СКА Игорь Ожиганов.

Легионерская ротация в СКА

Для лучшего голкипера второго раунда плей-офф КХЛ Хелльберга прошлый матч был завершён уже после первого периода. 30-летний вратарь справился с семью бросками из девяти и уступил место в воротах Александру Самонову. Именно россиянин с первых минут занял последний рубеж гостей и во втором матче серии. Таким образом Хелльберг естественным образом выпал из заявки своей команды, чтобы понапрасну не занимать легионерскую вакансию. Место в составе Магнус освободил для своего соотечественника нападающего Мальте Стрёмвалля, который в свою очередь заменил Андрея Кузьменко.

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Обращало на себя внимание и решение тренерского штаба Валерия Брагина воссоединить молодёжную тройку нападения. Кирилл Марченко вернулся в третье звено, а капитан команды Евгений Кетов из состава выпал. Коснулись изменения и защитной линии – не игравший со 2 марта Ярослав Дыбленко был внесён в заявку вместо Антона Белова. Что касается хозяев, то там произошла всего одна косметическая перестановка. Марсель Ибрагимов в роли седьмого защитника сменил Егора Рыкова. Шведский форвард Марио Кемпе снова оказался лишним иностранцем.

Шалунов забил при помощи рикошета от клюшки Хафизуллина

На сей раз клюшка у Бенгтссона в первом периоде не сломалась – и счёт после 20 минут игры остался неоткрытым. Подопечные Брагина перебросали хозяев 12:9 (в створ ворот), но самый опасный момент был у Шалунова. Лучший снайпер ЦСКА в нынешнем плей-офф угрожал воротам Самонова броском в упор, но шайба пришла в живот Александру. Любопытно, что согласно данным официальной статистики, хозяева завершили стартовую треть с нулём силовых приёмов.

Зато спустя 66 секунд после начала второго периода Шалунов всё-таки отличился. И надо же такому случиться – снова клюшка игрока СКА пришла на помощь сопернику. Максим получил передачу в средней зоне от Константина Окулова, заехал в зону атаки вдоль правого борта и резко бросил кистями — шайба после небольшого рикошета от клюшки защитника СКА Динара Хафизуллина влетела в ворота над ловушкой Самонова. Для Максима заброшенная шайба стала седьмой в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

Права на видео принадлежит ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Гости всячески искали путь к первой заброшенной шайбе в серии, но Юханссон без особых вопросов сводил всех их попытки на нет. Несмотря на то, что хозяева продолжали обходиться без силовых приёмов, питерские армейцы получили две возможности поиграть в численном преимуществе. Сначала защитник Робинсон удалился за выброс шайбы, а затем нападающий Андрей Светлаков совершил подножку в чужой зоне. Вот только компонент, так отлично работавший у игроков СКА в противостоянии с московским «Динамо», в армейском дерби отрубило напрочь. Уже в равных составах под самый занавес отрезка подопечным Брагина удалась хорошая позиционная атака, но и она не принесла голевых плодов.

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Ноль голов от СКА за 120 минут

Сумеет ли СКА забить первый гол в московских матчах с ЦСКА? Именно так стоял ключевой вопрос перед началом третьего периода. На старте заключительного отрезка основного времени команда Брагина вновь заработала большинство, но и третья попытка реализовать лишнего не сложилась. Мог забивать Антон Бурдасов, но Юханссон прочитал бросок и перекрыл ближний угол.

В середине периода хозяева нарушили численный состав, предоставив спецбригадам СКА очередную возможность проявить себя, но это был не их вечер. Ноль из четырёх в большинстве –слишком серьёзная расточительность для гостевого матча с московской машиной. За неё питерские армейцы были наказаны голом в пустые ворота в исполнении Окулова. 2:0 в матче и 2-0 в серии в пользу ЦСКА. СКА впервые за очень долгое время завершил две встречи кряду без заброшенных шайб. Если тренерский штаб Брагина в кратчайшие сроки не найдёт рецепт игры против обороны ЦСКА, то уже в Питере серия может завершиться.