«Динамит» Самсонов! Он совершил шикарный сейв, после которого соперник разбил свою клюшку

Выездной матч «Вашингтона» против «Нью-Джерси» принёс «столичным» не только историческую восьмую победу подряд над «дьяволами» в нынешнем сезоне. Он позволил вернуть уверенность голкиперу Илье Самсонову, который в предыдущем матче с «островитянами» сыграл неудачно и даже получил травму. А «спасение» россиянина в эпизоде с броском защитника «Нью-Джерси» Деймоном Сиверсоном и вовсе стало настоящим хитом в Северной Америке.

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«Самсонов всё больше похож на вратаря номер один»

«В прошлый четверг «Вашингтон» потерпел катастрофу в матче против «Айлендерс», необъяснимо пропустив 8 голов. Шесть из них пропустил голкипер Илья Самсонов, и это был тот тип матча, после которого можно сильно сомневаться в уверенности вратаря. Однако игра против «Нью-Джерси» показала, что Самсонов не просто оставил позади неудачу, которая случилась раньше. Он продемонстрировал одну из лучших игр в сезоне. Не надо смотреть на итоговый счёт 5:4 — Самсонов был великолепен! Он сделал 35 сейвов, а броски лились рекой со всех сторон.



Несколько важных «спасений» помогли «столичным» удержаться, а лучшим, без сомнения, был отражённых бросок Деймона Сиверсона в конце второго периоде. Джек Хьюз «накормил» Сиверсона отличной передачей, и это должен был быть лёгкий гол для «Дэвилз». Но вместо этого Самсонов вытянул ловушку и забрал шайбу. Сейв был настолько потрясающим, что спустившийся в подтрибунный туннелль игрок «Нью-Джерси» в отчаянии уничтожил собственную клюшку. Это «спасение» и импульс, который придал Илья всей команде, были ключевыми моментами игры.



Победа «Вашингтона» была важна не только набранными двумя очками. Она показала, что молодой вратарь смог оставить позади тяжёлое поражение, ответив на него потрясающей игрой. Это умение понадобиться ему в розыгрыше Кубка Стэнли. По мере того, как плей-офф приближается, Самсонов всё больше похож на вратаря номер один в команде, на голкипера, который оправдывает надежды. Если он действительно будет стартёром, то короткая память — важный навык. Не все голкиперы в НХЛ могут отреагировать на тяжёлый проигрыш таким образом, как это сделал Самсонов», — восхитился россиянином обозреватель NBC Sports Джей Риган.

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«Это был чудесный сейв ловушкой! Сиверсон не забил, а затем стал в отчаянии бить клюшкой по стенам «Пруденшиал-Центра». Я не мог перестать смеяться, увидев это. Вот что бывает, когда вратарь соперника сидит в твоей голове, да и команда в целом. «Дьяволы» проиграли «Вашингтону» все 8 раз в нынешнем сезоне. Самсонов был настоящим динамитом!», — отметил автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.

«Команда положилась на Самсонова, который отразил шквал бросков на протяжении всей игры. В четверг он пропустил 6 шайб и был вынужден покинуть площадку после того, как его ударил одноклубник Ти Джей Оши. А в матче с «Нью-Джерси» он остановил 35 бросков из 39, в том числе и сделав сенсационное «спасение» в эпизоде с Сиверсоном», — добавила Саманта Пелл из Washington Post.



«Самсонов был действительно очень хорош, и не нужно смотреть на счёт. Если бы не Сэмми, всё было бы куда хуже для «Вашингтона». Ни с одной из трёх пропущенных шайб он ничего не мог поделать. Это очень хороший знак для «столичных», которым просто необходим сильный вратарь во время плей-офф. А сейвом против Сиверсона он, возможно, выиграл матч против «Дэвилз», — считает автор Japer's Rink Люк Адоманис.

«Сэмми невозможно было остановить»

«Он сделал так много отличных сейвов, когда мы играли в меньшинстве! Кроме этого, у соперника были моменты в контратаках, но Самсонов был шикарен. Он был ключом к победе для нашей команды. Надеемся, что он продолжит играть так же», — казал форвард «Вашингтона» Карл Хагелин.

«Если в такой игре голкипер становится вашим лучшим хоккеистом, то это даёт шанс на победу. Самсонов сегодня сделал несколько невероятных сейвов и дал нам возможность выиграть», — отдал должное Илье главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт.



Не остался в стороне от комплиментов и капитан команды Александр Овечкин. «Для него очень тяжёлым был матч против «Айлендерс». Он получил удар и вернулся не таким, каким был обычно, ведь так? Сегодня Сэмми просто невозможно было остановить. Он подарил нам победу», — сказал Овечкин.



Во многом благодаря своему голкиперу, «Вашингтон» стал 13-м клубом в истории НХЛ, начиная с 1967 года, кто одержал 8 побед над одним соперником по ходу сезона: за эти 8 встреч со «столичными» хоккеисты «Нью-Джерси» не заработали ни одного очка.