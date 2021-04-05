Знарок одной ногой в «Динамо» и может привести за собой Войнова. Главные инсайды КХЛ

Рассказываем о главных трансферных слухах и возможных переходах в Континентальной лиге, акцентируя внимание на игроках. Но тренерскую тему Олега Знарка, конечно, обойти стороной не получится. Похоже, с трудоустройством и возвращением Олега Валерьевича в «Динамо» всё решится в ближайшее время.

Где окажется Знарок и почему «Сибирь» тянет с Мартемьяновым. Главные тренерские слухи КХЛ Сразу в несколько клубов сватают рулевого «Трактора» Анвара Гатиятулина. Где же окажется специалист?

Знарок возвращается в «Динамо»

Итак, эпопея с Олегом Знарком, похоже, близка к своему завершению. Теперь уже бывший главный тренер «Спартака» практически наверняка возглавит московское «Динамо», а помогать ему, как и прежде, будет Харийс Витолиньш. Стороны практически ударили по рукам, осталось уладить некоторые детали. При этом Знарок будет принимать активное участие в трансферной политике клуба, а под него могут прийти сразу несколько серьёзных игроков. В московском «Динамо» грядут большие перемены.

Войнов может оказаться в «Динамо», вместо Линдберга ждут Ткачёва

По нашей информации, в случае прихода Олега Знарка московское «Динамо» может пополниться опытным защитником Вячеславом Войновым, пропустившим нынешний сезон. Знарок и Войнов находятся в отличных отношениях, а сам Вячеслав хочет играть в топ-клубе из московского региона с большими возможностями.

Кроме того, вместо Оскара Линдберга, который может покинуть команду по семейным обстоятельствам, в «Динамо хотят видеть центрального нападающего Владимира Ткачёва из «Локомотива». Проблема в том, что на Ткачёва, помимо самих ярославцев и динамовцев, претендуют и другие гранды КХЛ, среди которых магнитогорский «Металлург». За капитана «Локомотива» идёт настоящая битва.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Что с Шипачёвым и Кагарлицким?

Переговоры «Динамо» с игроками и их представителем продолжаются. Информация о том, что Шипачёв выдвинул бело-голубым ультиматум с обязательным продлением контракта с Кагарлицким, не соответствует действительности. Да, у Вадима и Дмитрия отличная связка и хорошие дружеские отношения, но это не ключевой момент в переговорах.

В услугах лучшего бомбардира регулярного чемпионата КХЛ серьёзно заинтересован «Автомобилист», сделавший Шипачёву контрактное предложение, превосходящее на данный момент предложение от «Динамо». Важным фактором, который может повлиять на решение Вадима, станет фигура нового главного тренера московского клуба. Если бело-голубых возглавит Олег Знарок, это может помочь нападающему сделать выбор в пользу «Динамо».

«Динамо» хочет сохранить Шипачёва на три года. Он останется самым дорогим игроком КХЛ? Лучший снайпер текущей регулярки Дмитрий Яшкин уже точно продолжит играть за бело-голубых в новом сезоне.

В «Салавате» не будут продлевать контракт с Солодухиным

Перейдём к новостям из Уфы. Помимо Кугрышева и Семёнова, «Салават Юлаев» не планирует предлагать контракт нападающему Вячеславу Солодухину. Солодухин – игрок ротации, хоккеист третьих-четвёртых звеньев. Юлаевцы почти договорились о сотрудничестве с нападающим Сергеем Шмелёвым, которого в «Салавате» планируют использовать в связке с Александром Кадейкиным. Заняты в Уфе и поиском сменщика для голкипера Юхи Метсолы, так как Даниил Тарасов вернулся в Америку. В свою очередь, Родион Амиров почти наверняка следующий сезон проведёт в Уфе. Вопрос, в каком статусе.

Братья Гудачеки могут оказаться в «Нефтехимике»

В «Спартаке» не спешат продлевать соглашение с вратарём Юлиусом Гудачеком. С большой долей вероятности словацкий голкипер покинет московский клуб, в котором грядут серьёзные перемены. Одним из вариантов продолжения карьеры Юлиуса является «Нефтехимик». Там Гудачек-старший может сыграть вместе со своим родным братом Либором. Нападающий досрочно расторг контракт с «Нефтехимиком» для того, чтобы завершить сезон в Европе, но в следующем сезоне нижнекамцы хотят продолжить сотрудничество с хорошо зарекомендовавшим себя легионером.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Салават» и «Трактор» продолжают борьбу за Жаркова

Нападающий Владимир Жарков продолжает переговоры с «Салаватом Юлаевым» о новом контракте. Без команды этот работящий и харизматичный хоккеист точно не останется, ведь у него есть ещё несколько предложений, включая долгосрочное от «Трактора». Коллективу Анвара Гатиятулина как раз не хватало игроков с характером, способных повести людей за собой. К таковым как раз и относится Жарков. Посмотрим, где в итоге окажется нападающий. Определённости в этом вопросе по-прежнему нет.