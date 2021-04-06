«Ак Барсу» нечем удивить «Авангард», Омск пока сильнее тактически. Что происходит в КХЛ

В финале Востока КХЛ после двух матчей в Казани счёт 2-0 в пользу «Авангарда». Неожиданность? Если сравнивать реальность со срезом общественного мнения перед серией, то ещё какая. Однако я с самого начала не понимал, почему «Ак Барс» столь безапелляционно у большинства независимых журналистов и экспертов идёт фаворитом. Да, казанцы без поражений преодолели два раунда, но и «Авангард» — не «Торпедо» и «Салават», и это было ясно ещё до казанских матчей. Впрочем, целых две гостевые победы «ястребов» — это действительно сюрприз. Как же так произошло?

У СКА мало шансов, а в «Авангард» верят лишь 2 человека из 32! Прогнозы на плей-офф КХЛ «Предсказамус», как и розыгрыш Кубка Гагарина, выходит на финишную прямую.

Очевидно, «Авангард» приехал играть в столицу Татарстана в тот хоккей, на который настроился где-то в середине серии с «Магниткой». Омичи отдают сопернику периметр и контроль шайбы, концентрируются на достижении максимальной плотности на своём пятачке и бесконечных блоках. Это вообще фирменная черта «Авангарда», тренировавшаяся весь сезон: омские хоккеисты практически не работают на перехватах, предпочитая занимать правильную позицию и принимать на себя броски. Это часть системы Хартли, которую приняли и великолепно реализовывают игроки «ястребов». Ещё Илья Воробьёв в прошлой серии сетовал на постоянные преграды из корпусов и клюшек, из-за которых до Шимона Грубеца долетала в лучшем случае половина из выброшенного. Во второй игре с «Ак Барсом» омичи превзошли самих себя — 31 блок! При этом чеху всё равно пришлось очень серьёзно потрудиться (30 сейвов), хоть и далеко не все броски в створ от казанцев несли реальную угрозу.



Однозначно, после провальной стартовой игры в серии с «Магниткой» «Авангард» перестроился. И психологически, и тактически. Перестал рвать темпоритм матчей, как делал это всю регулярку и в начале плей-офф, окончательно отказался от обязательной игры в давление в чужой зоне. Позиционные атаки стали факультативными — если соперник устал или сам отдаёт шайбу, то почему бы и нет, при других обстоятельствах же вполне хватит быстрых атак с ходу и минимального по времени контроля шайбы. Так «Авангард» смог найти необходимый баланс в игре, подкрепив его потрясающей физической подготовкой. Где-то с третьего матча против «Магнитки» «ястребы» играют примерно одинаково, причём и дома, и в гостях: отталкиваются от умных, терпеливых, самоотверженных действий в обороне, но не садятся в глубокий откат, а регулярно выстреливают пружинистыми, резкими массированными контратаками, легко проходят среднюю зону, а в чужих владениях разыгрывают короткие комбинации с обязательной попыткой броска. Тут подключаются и все нападающие, и защитники — физики у Омска точно хватает, чтобы играть впятером на обеих сторонах площадки.

«Ак Барс» впервые проиграл в плей-офф! Всё решил нелепый автогол за 107 секунд до сирены «Авангард» заслужил победу, но ещё омичам сопутствовала удача.

И ещё один важный момент для «Авангарда»: команда Хартли перестала обращать внимание на льду только на саму себя. Теперь «ястребы» стараются чувствовать ещё и соперника, и как только тот даёт слабину, то Омск перестраивается, «съедает» его. Так было, например, в шестом матче серии с «Металлургом», когда хозяева вышли играть непонятно во что, «Авангард» с удовольствием забрал шайбу и просто смял оппонента. И так же было в третьем периоде первой встречи в Казани, когда «Ак Барс» при счёте 1:1 и после эмоционального, боевого второго отрезка выкатился вдруг терпеть и выжидать, «ястребы» это почувствовали и начали планомерно давить хозяев. А ведь ещё в первом раунде с «Автомобилистом» «Авангард» был совсем другим.

«Авангард» был наказан за трусливый хоккей, в Минске раздули скандал. Что происходит в КХЛ Фавориты безжалостны к интриге, «Салавату» и «Магнитке» проще на выезде — выводы из матчей плей-офф.

Перестроив модель игры, «ястребы» практически перестали пропускать. Выкинем за скобки четвёртый матч в Магнитогорске, где у «Авангарда» просто с самого начала всё пошло наперекосяк, и получим всего три пропущенные шайбы за шесть матчей — по одной во второй и шестой встрече с «Магниткой», также одна в первом казанском поединке. И три «сухаря» Грубеца.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

И теперь уже наставник казавшегося идеальным «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции нервно повторяет, что этому сопернику просто нужно забить гол, и сделать это раньше него. Но как так вышло, что столь мощный казанский клуб вынужден тратить все свои силы на решение такой простой задачи?

Квартальнов: «Ак Барс» неплохо провёл две игры, но надо забить, тогда ребята почувствуют

0-2 в серии — это заслуга не только «Авангарда», но и «Ак Барса», который пока играет в то же самое, что и в предыдущих раундах, как будто не замечая, что декорации сильно изменились. Казанцы предложили омичам давление, навал, силовую агрессию, но в ответ получили не нервы и панику, как это было в случае с «Торпедо» и «Салаватом», а достойный отпор. «Ястребов» не смущают бесконечные хиты, «пиджаки» на плечах и трещащие от их тел борты, они и сами умеют бить. А уж удивить скоростями и выносливостью нынешний «Авангард» вряд ли сможет даже ЦСКА. «Ак Барс» оказался сразу же лишён своего главного козыря (силового, физического хоккея), плюс натолкнулся на не менее сбалансированную команду, где нельзя сосредоточиться на нейтрализации только какого-то одного звена, и в результате упёрся в потолок своей простоватой, прямолинейной тактики. В общем-то, ни для кого не секрет, что это давняя проблема Дмитрия Квартальнова, которая уже не в первый раз остро проявляется именно в плей-офф.



Чтобы разбивать цемент в зоне «Авангарда», «Ак Барсу» не хватает креатива, каких-то нестандартных решений игроков. Тут вопросы не только к Квартальнову, который не меняет тактику «молотка» и продолжает просить упорно долбить стену, но и к самим игрокам. Где хитринка в действиях Доуса, Да Косты, Галиева, Галимова? Что-то промелькнуло в начале первой встречи, когда казанцы несколько раз попытались растянуть Грубеца поперечными передачами, но потом это исчезло, а вся атака «Ак Барса» превратилась в навал.



Вдобавок к этому от казанских хоккеистов пока отворачивается удача. Действительно, даже при той игре, что мы видели, «Ак Барс» упустил ряд верных моментов, когда подопечные Квартальнова просто не попадали по шайбе или по воротам из убойных позиций. «Авангард» же, в свою очередь, в первой игре не обошёлся без фарта. Но везение тоже нужно заслужить, и пока это лучше получается именно у омской команды.

В Казани не могли поверить в промах Доуса. «Ак Барс» едет в Балашиху спасаться с 0-2 За два матча финала Восточной конференции защитник «Авангарда» Кирилл Готовец забил больше, чем за всю регулярку.

Резюме казанских матчей таково: «Авангард» нисколько не уступил «Ак Барсу» в физике и силовой игре, зато превзошёл тактически. Ставка на самоотверженную, плотную оборону и быстрые атаки (в которых проявляется более высокое индивидуальное мастерство омских игроков), которую сделал Хартли, пока явно смотрится выигрышнее, чем ставка Квартальнова на перманентное давление. Об этом говорят и результат матчей, и содержание игр.



Чего теперь ждать от поединков в Балашихе? У меня мало сомнений в том, что «Авангард» будет играть точно так же, так как модель игры «ястребов», как уже было сказано, не сильно зависит от локации площадки. Хотя поддержка болельщиков, безусловно, поможет омичам в эмоциональном плане.

Не думаю, что и «Ак Барс» сильно изменится. Просто так взять и сыграть в более тонкий и умный хоккей совсем не легко, особенно если весь год команда шлифовала иную модель игры. А тут ещё и ситуация у казанцев такая, когда рисковать нельзя. Нет, подопечные Квартальнова будут теми же, что и на домашней площадке, будут так же упорно искать ключики к воротам, как выразился сам главный тренер на пресс-конференции.



Однако это вовсе не означает, что Казань обречена. Рецепт для «Ак Барса» простой: забить первыми и дальше стараться вести игру под свою диктовку. Омичи-то, начиная со второго раунда, тоже чувствуют себя некомфортно, если пропускают первыми. Очень многое вновь будет зависеть от реализации, от ответственности нападающих за свои действия в решающий момент. Всего один гол может родить одну победу, а одна победа — запустить возрождение казанцев. «Авангард», конечно, изо всех сил постарается этого не допустить, и у Омска есть хорошие рычаги для достижения этой цели, но всё же в этой серии ещё ничего не понятно окончательно.