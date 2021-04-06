СКА с Панариным сотворил камбэк в серии с ЦСКА. Единственное спасение в КХЛ со счёта 0-3!

Сегодня, 6 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт третий матч финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции. ЦСКА и СКА уже в пятый раз в КХЛ пересеклись в плей-офф на аналогичной стадии турнира. «Чемпионат» вспоминает первую дуэль двух армейских команд в полуфинале Кубка Гагарина, навсегда вошедшую в историю лиги, как единственное победной спасение одной из команд со счёта 0-3 в серии.

ЦСКА решил матч за 54 секунды! СКА сломался после курьёзного гола Телегина Лучший голкипер второго раунда отправился отдыхать после 20 минут игры. Против Хелльберга сыграла сломанная клюшка его соотечественника.

Путь команд к первому армейскому дерби в финале конференции

Победителем регулярного чемпионата КХЛ сезона-2014/2015 впервые в клубной истории стал ЦСКА. Команда Дмитрия Квартальнова ураганом прошлась по регулярке, одержав космические 49 побед в 60 матчах. За весь гладкий чемпионат московские армейцы лишь девять раз ушли со льда без набранных очков и закономерно стали обладателем Кубка Континента. Ближайших преследователей в турнирной таблице – СКА и московское «Динамо» – столичные армейцы опередили на 16 очков.

В первом раунде плей-офф подопечные Квартальнова не заметили сопротивления со стороны ХК «Сочи» (4-0), а во втором раунде уверенно прошли «Йокерит» (4-1). В свою очередь СКА под руководством Вячеслава Быкова на пути к армейскому дерби с одинаковым счётом 4-1 последовательно отправил в отпуск «Торпедо» и московское «Динамо».

Звёзды СКА против связки Радулова и Григоренко и легионерского звена

Тот состав питерских армейцев был поистине шикарным. Финский голкипер Микко Коскинен защищал последний рубеж, защитники Максим Чудинов и Антон Белов находились в самом расцвете сил, а опытные Андрей Кутейкин и Дмитрий Калинин ещё не уезжали с ярмарки, однако главная россыпь звёзд подобралась в линии нападения. Мастера первой величины Илья Ковальчук, Патрик Торесен, Тони Мортенссон, Артемий Панарин, Вадим Шипачёв и Евгений Дадонов образовывали убойное топ-6. Переходное третье звено составляли Антон Бурдасов, Джимми Эрикссон и Роман Червенка, а в линии сдерживания играли Евгений Кетов, Илья Каблуков и Пётр Хохряков. В ближайшем резерве находились такие игроки, как Виктор Тихонов, Александр Барабанов и Алексей Поникаровский.

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Тренерский штаб Квартальнова в первую очередь возлагал надежды на связку Александра Радулова и Игоря Григоренко, которая доминировала в регулярке. В центре первого звена играл Роман Любимов, для которого московская часть серии со СКА оказалась одним из лучших отрезков во всей карьере. Вторую тройку армейцы собрали из трёх легионеров – Стефана Да Косты, Яна Муршака и Симона Яльмарссона. В боттом-6 у Квартальнова играли проверенные чекеры Владимир Жарков, Игорь Макаров, Евгений Коротков, Игорь Волков, Андрей Стась и на тот момент только начинавший свой хоккейный путь Максим Мамин. Силовик Евгений Артюхин отвечал за агрессивное присутствие на льду. Главная же проблема московских армейцев заключалась во вратарской бригаде команды. Ни россиянин Станислав Галимов, ни канадский белорус Кевин Лаланд доверия не внушали.

«Мы понимали, что у СКА есть 22 игрока, и почти все они представляли сборные. Да, у нас были Григоренко, Радулов, Зайцев, но столько мастеров, как в СКА, не было. Проиграл один матч, второй – уже на тебя это психологически давит. А у соперника, наоборот – подъём», – говорил впоследствии тренер ЦСКА Игорь Горбенко.

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Несмотря на явное качественное превосходство СКА в силе состава, начало серии прошло под диктовку москвичей. В стартовом матче команда Квартальнова умудрилась засушить звёздную атаку питерского клуба и одержать победу со счётом 3:0. Свой второй шат-аут в том плей-офф оформил голкипер Галимов, отразивший 25 бросков. По голу забили лидеры команды Радулов, Муршак и Любимов – и ЦСКА захватил преимущество в серии.

Спустя два днякоманды затратили на выяснение отношений 101 минуту и 39 секунд. Питерские армейцы дважды в ходе матча выходили вперёд благодаря точным броскам Дадонова и Панарина. Но хозяева неизменно находили голевой ответ – по шайбе забросили Зайцев и Любимов. В середине второго овертайма чешский форвард Червенка имел роскошную возможность принести СКА победу. Примечательно, что штрафной бросок назначил соотечественник Червенки арбитр Антонин Ержабек, наказавший Григория Панина за умышленный сдвиг ворот. Вот только своим шансом Роман воспользоваться не сумел, проиграв Галимову буллитную дуэль. Наказание за расточительность пришло в начале третьего овертайма, когда поймавший кураж Любимов оформил дубль.

Далее команды переехали в Санкт-Петербург, где 30 марта ЦСКА поставил СКА на грань завершения сезона. В первом периоде соперники обошлись без заброшенных шайб, а под занавес второго отрезка снова отличился Любимов, для которого это был уже четвёртый гол в серии. Забегая вперёд – последний гол. В середине заключительной трети защитники Денисов и Чудинов обменялись точными бросками от синих линий, а окончательный счёт установил Радулов, поразивший пустые ворота.

СКА оказался всего в одном поражении от завершения сезона. Против подопечных Быкова говорила и статистика – на тот момент ни одной команде в истории КХЛ не удавалось совершить победный камбэк со счёта 0-3 в серии. Питерским армейцам требовалось совершить настоящий спортивный подвиг.

«Я верю в команду, в наших игроков. Они профессионалы, все прекрасно понимают, в какую ситуацию мы попали. Другого решения, кроме как выходить и стараться добиваться победы, у нас нет», — сказал Быков на пресс-конференции после третьего матча серии.

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СКА разгадал секрет обороны ЦСКА и начал штамповать голы

За первые три матча противостояния нашпигованная звёздами атака питерских армейцев смогла забросить всего три шайбы. Голкипер Галимов стоял на голове, а обороне ЦСКА при помощи нижних звеньев удавалось найти рецепт игры против троек Мортенссона и Шипачёва. Всё начало меняться со второго матча в Санкт-Петербурге, когда за 60 минут игры хозяева забросили больше, чем за предыдущие 221 минуты. На авансцену вышло сочетание Дадонов – Шипачёв – Панарин. Три реализованных большинства от одной из лучших троек в истории КХЛ и первый шаг к великому камбэку сделан.

В следующем матче, который уже проходил в столице России, история повторилась снова. Уже к 12-й минуте Панарин и Дадонов отправили Галимова на скамейку запасных, однако выход на лёд Лаланда ничего не изменил в характере встречи. В оставшееся время Евгений с Артемием забросили ещё по разу, а Кутейкин с Бурдасовым поддержали их порыв.

«Не знаю, удивлю или не удивлю, но для нас это очень важное поражение. Оно заставляет задуматься. Всё равно поражение поражению рознь. Сейчас, как на чистом листе, мы видим все наши проблемы, ошибки. Практически пять голов – атаки сходу. Что сказать? Самое интересное сейчас впереди, будем сражаться, играть. Не угадали с вратарём? Мне кажется, мы со многими сегодня не угадали. Но у нас команда, мы и проигрываем вместе, и выигрываем вместе. Почему сняли вратаря за шесть с половиной минут? Хотели забить гол, но не получилось», — искал позитив Квартальнов после домашнего поражения со счётом 2:6.

Патрик Торесен как главный герой финала Запада – 2015

Тренерскому штабу ЦСКА удалось сделать правильные выводы из двух осечек кряду. В шестом матче серии московские армейцы практически смогли нейтрализовать звено Шипачёва, но на их беду в колоде Быкова нашлись другие герои. В первом периоде в большинстве ударно приложился Ковальчук, прервавший семиматчевую безголевую серию. Столичный клуб отыгрался во втором отрезке, также реализовав большинство, цели достиг выстрел Да Косты. В третьем периоде соперники применили осторожную тактику, понимая всю ценность следующего гола. В итоге исход встречи решил овертайм, где хороший момент был у Григоренко, бросавшего в дальний угол без сопротивления, но забил Торесен.

СКА победил в трёх матчах кряду и вернул армейское дерби в Москву на решающую игру финала Западной конференции. В седьмом матче ЦСКА сумел отыграться со счёта 0:2, но в середине третьего периода своё слово снова сказал Торесен. Норвежский форвард забил победный гол во втором матче подряд, тем самым завершив камбэк СКА в серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола Торесена можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Быков: хотел бы поблагодарить Квартальнова за то, что он загнал СКА в угол

«Всю вину за поражение беру на себя»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после вылета из Кубка Гагарина заявил, что берёт всю вину на себя за итоговое поражение.

«Я хотел поздравить Вячеслава с заслуженной победой. Они заслужили. А мы подумаем, проанализируем и будем идти дальше. Какой момент в серии был переломным? Четвёртый матч? Нет, не четвёртый. Скорее всего, домашние две игры мы должны были… Опять я не хочу никого винить. Где-то мы, тренеры… У нас было три победы, 12 выигрышей, было одно поражение. Я не хочу оправдываться. Наверное, где-то я что-то сделал неправильно.

Мы первый раз четыре матча подряд проиграли. Мы никогда в сезоне не проигрывали так. Надо было нам попасть в такую ситуацию — проиграть две, три, четыре подряд. Мы, вообще, здорово шли. Это тоже где-то было тяжело для меня, я сталкивался с подобной ситуацией впервые – в такой команде так играть. Немножко здесь мы были не готовы. И здесь я всю вину возьму на себя», — сказал Квартальнов.

Радулов: мы бились, у ЦСКА действительно была команда

Что же касается СКА, то после такого крутого спасения его было уже не остановить. В финале Кубка Гагарина питерские армейцы обыграли «Ак Барс» (4-1) и впервые в своей истории подняли заветный трофей над своей головой. В пятом подопечные Быкова отправили в ворота казанской команды шесть шайб, на данный момент поставив красивую точку в тренерской карьере Быкова. После завершения сезона Вячеслав Аркадьевич ушёл в отпуск, который продолжается уже шесть лет. И возвращаться на тренерскую работу знаменитый специалист не спешит, несмотря на все уговоры со стороны целого ряда клубов.