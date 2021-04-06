Капитан «Авангарда» Емелин находится в тяжёлом состоянии. Что случилось с хоккеистом?

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин является культовой личностью для российского хоккея. Воспитанник тольяттинского хоккея дебютировал в Суперлиге в составе родной «Лады» в возрасте 18 лет. Молодой защитник сразу же запомнился любителям хоккея агрессивным стилем игры, за дебютные три сезона на взрослом уровне он набрал почти 300 минут штрафного времени.

Емелина впечатали в борт, Алексей решил мстить. Двух капитанов удалили до конца матча СКА и «Авангард» выдали яркий матч, но не обошлось без грубости и откровенной грязи.

В 2007 году Емелин перешёл в казанский «Ак Барс», за который выступал следующие четыре сезона в Суперлиге и КХЛ, став в его составе двукратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). 14 марта 2009 года в третьем матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ с «Авангардом» Емелин подрался с Александром Свитовым. В результате пропущенных ударов Алексей получил оскольчатый перелом лицевой кости, а орбитальную кость пришлось укреплять четырьмя титановыми пластинами.

Худший матч «Авангарда» в КХЛ! Омичи могли выбить «Ак Барс» из плей-офф, но получили 1:11 12 голов и яркая драка. В омской команде говорили, что Емелину «надо было выбить зубы». Спустя 12 лет Алексей — капитан «Авангарда».

В 2011 году российский защитник перебрался за океан, где построил очень достойную карьеру в составе одного из самых популярных клубов НХЛ «Монреаль Канадиенс». В этом клубе Алексей провёл шесть сезонов, в общей сложности сыграв свыше 400 матчей. На уровне сборной России Емелин стал чемпионом мира 2012 года и серебряным призёром ЧМ-2010. Также в его коллекции наград есть бронзовые медали с ЧМ-2007 и ЧМ-2016. Принял участие в Олимпийских играх 2014 года и розыгрыше Кубка мира – 2016.

После сезона-2017/2018, в котором он выступал за «Нэшвилл Предаторз», российский защитник принял решение вернуться на родину и подписал контракт с «Авангардом». В дебютном сезоне в стане «ястребов» хоккеист пробился в финал Кубка Гагарина, где его команда проиграла ЦСКА (0-4). Спустя два года омский клуб снова претендует на выход в последнюю стадию турнира, вот только дальнейший путь в плей-офф, подопечным Боба Хартли практически наверняка придётся проходить без многоопытного защитника.

В Казани не могли поверить в промах Доуса. «Ак Барс» едет в Балашиху спасаться с 0-2 За два матча финала Восточной конференции защитник «Авангарда» Кирилл Готовец забил больше, чем за всю регулярку.

Что произошло с хоккеистом?

Главной темой перед началом второго матча противостояния стала информация о состоянии здоровья капитана «Авангарда». Издание «Спорт Бизнес Online» распространило сообщение, что российский защитник угодил в больницу с пищевым отравлением. Мы сделали официальный запрос в пресс-службу омского клуба, которая выступила с официальным опровержением сообщения.

«Игрок травмирован, травма нижней части тела, информация об отравлении не соответствует действительности», – сообщила пресс-служба клуба корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

«Травма нижней части тела». «Авангард» прокомментировал отсутствие Емелина

Тогда многим показалось, что 34-летний защитник получил серьёзное повреждение в первом матче серии в столкновении с нападающим «Ак Барса» Артёмом Лукояновым. В середине третьего периода — форвард казанцев влетел в капитана омичей. Защитник неудачно упал на лёд, после чего в сопровождении партнёра и врача отправился в раздевалку. Однако сегодня утром стали известны новые подробности ситуации. И они оказались крайне неутешительными для поклонников омской команды.

Источник: защитник «Авангарда» Алексей Емелин находится в больнице в тяжёлом состоянии

«По информации источника, хоккеист обратился в РКБ 2 с температурой после завершения первого матча финальной серии Восточной конференции КХЛ. Его перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Однако анализы показали отрицательный результат.

После этого Емелин был отправлен в РКБ, где сейчас, по оценкам врачей, находится в тяжёлом состоянии. Алексей испытывает проблемы не из-за травмы, полученной в первой игре серии. Ему поставлен диагноз «токсический шок печени». Уже принято решение о переводе хоккеиста на лечение в Москву», – сообщалось в новости на всё том же «Спорт Бизнес Online».

Что такое «токсический шок печени»?

Врач высшей категории Ольга Васякина рассказала о диагнозе, который поставлен Емелину, согласно информации наших коллег.

«Токсический шок печени — это сильнейшая аллергическая реакция на приём одного из препаратов. Пациент может по-разному среагировать: один перенесёт хорошо, у другого будет сильнейшая токсическая реакция в виде токсикодермии. В таком случае возможно поражение слизистых и внутренних органов», — сказала Васякина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Заявление агента Емелина

Хоккейный агент Владимир Зоркин, представляющий интересы защитника «Авангарда», прокомментировал информацию о том, что его клиент находится в больнице в тяжёлом состоянии.

«Пока нет у меня информации по этому поводу. Не могу дозвониться, по телефону он мне не отвечает. Общался с генеральным менеджером. Как будет информация, он мне сообщит», — сказал Зоркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Заявление генерального менеджера «Авангарда»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков также прокомментировал состояние капитана команды.

«Я пока не знаю официального диагноза, не общался с доктором. Он пока в Казани. Диагноза нет. Это могло быть вызвано и травмой, и чем угодно. Знаю, что состояние тяжелое. Врачи сейчас делают всё, чтобы стабилизировать его положение», — цитирует Волкова «Р-Спорт».

В нынешнем сезоне 34-летний защитник принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил шесть шайб и сделал 15 результативных передач. В плей-офф Емелин сыграл 12 встреч, набрав 3 (1+2) очка. В среднем за матч Алексей проводил на льду больше 21 минуты в регулярке и почти 21 минуту в розыгрыше Кубка Гагарина.