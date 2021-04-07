Обменяет ли «Нью-Джерси» Гусева и Куликова? Задачи клубов НХЛ перед дедлайном

В НХЛ стремительно приближается последний день обменов, который намечен на 12 апреля. В этом году он особенный – во-первых, у клубов гораздо меньше пространства для манёвра из-за плоского потолка зарплат, во-вторых, из-за обязательно карантина при пересечении границы. Поэтому на трансферном рынке, который обычно разогревается задолго до дедлайна, до сих пор царит относительное затишье. Но это не значит, что клубы не работают, просто все стали более осторожны в своих действиях. Рассказываем о задачах каждого клуба перед дедлайном, начиная с Восточного и Центрального дивизионов.

Восточный дивизион

«Вашингтон»

Задача: точечные усиления

Руководство «Вашингтона» довольно своим составом, да и игра команды не вызывает каких-то беспокойств. Единственное, на чём можно было заострить внимание – это неопытный дуэт вратарей, Ванечек и Самсонов пока ни разу не играли в плей-офф. Но пока что они доказывают, что им не нужен голкипер-ветеран на подстраховку. Остаются обычные для команд-контендера сделки, направленные на усиление глубины атаки или обороны.

«У меня всегда паранойя по поводу того, достаточно ли у нас защитников, но в этом году мы удовлетворены своей линией обороны. Мы посмотрим, кто будет на рынке, какова будет цена, и будем принимать решения исходя из этого», — говорил генменеджер Брайан Маклеллан.

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«Айлендерс»

Задача: найти замену травмированному Андерсу Ли

Капитан команды выбыл до конца сезона, но к счастью для «Айлендерс», в команде и без него есть кому забивать – Барзал, Эберле, Нельсон, прогрессирующий Вальстрём. Впрочем, генеральный менеджер Лу Ламорелло всё-таки постарается найти применение освободившимся в платёжке $ 7 млн. «Мы всегда пытаемся найти забивного крайнего нападающего, даже если бы Ли не получил травму. Если мы сможем это сделать, мы это сделаем. Мы довольны командой, глубиной и сбалансированностью состава. Будем смотреть, кто доступен для обмена, не хотим проводить сделку ради сделки, только если она сработает для команды, для её «химии», — сказал Ламорелло.

«Питтсбург»

Задача: усиление атаки

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Стартовые проблемы в воротах вроде бы решились, и Джарри, и Десмит преодолели спад и стали показывать надёжную игру. Зато образовалась новая проблема в атаке – в лазарете находятся два центрфорварда – Малкин и Блюгерс, а недавно выбыли Капанен и Танев. Впрочем, «Питтсбург» пока справляется и без них и спокойно удерживается в тройке лидеров дивизиона. Поэтому никуда не спешит и ждёт, какие варианты подвернутся. Брайан Бурк, например, хочет приобрести жёсткого силового форварда, чтобы не идти «с ножом на перестрелку».

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«Бостон»

Задача: усилить атаку и оборону

«Бостон» всеми силами пытается держаться за зону плей-офф, но сзади поджимают «Филадельфия» и «Рейнджерс». Главные проблемы «мишек» — чрезмерная зависимость от первого звена и травмы в линии защиты. Они ищут снайпера в звено к Давиду Крейчи и защитника для первой-второй пары.

«Рейнджерс»

Задача: продажа неликвида, если найдётся покупатель

«Рейнджерс» находятся в занимательной ситуации – задача попасть в плей-офф ещё стоит и даже выполнима (пусть это и трудно будет сделать), но к дедлайну ситуация может резко поменяться. Закупаться в надежде улучшить свои шансы на плей-офф смысла нет, своя молодёжь дороже, распродавать сыгранный состав – тоже. Есть парочка неликвидных активов в лице опального Энтони Деанджело и просроченного Джека Джонсона, но покупатели на них в очередь не выстраиваются. Судя по всему, от «Рейнджерс» особой активности в дедлайн можно не ждать.

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«Филадельфия»

Задача: покупка вратаря и защитника

Несмотря на грандиозный провал в марте, «Филадельфия» всё ещё держится на расстоянии вытянутой руки до зоны плей-офф. Если ситуация в ближайшие дни останется такой же, есть смысл позаботиться об укреплении вратарской линии, так как Картер Харт не оправдывает надежд, а бороться за плей-офф с одним Брайаном Эллиоттом будет рискованно. Оборона тоже нуждается в укреплении, «Филадельфия» — вторая команда с конца по количеству пропущенных голов. Можно ждать и сюрпризов с громкими обменами, Чак Флетчер уже сказал, что собирается действовать агрессивно.

«Нью-Джерси»

Задача: распродажа игроков с заканчивающимися контрактами

«Нью-Джерси» фактически смирился с тем, что вновь пропустит плей-офф, и готовится к распродаже игроков. Их самый ценный актив – Кайл Палмьери — уже готовится к обмену, на очереди могут быть Дмитрий Куликов и Никита Гусев. Первый – недорогой защитник, который пригодится практически любой команде для глубины состава в плей-офф, у второго уже точно не сложилось с «дьяволами», нападающий не попадает в состав больше двух недель и явно нуждается в смене обстановки. С драфта отказов его никто не забрал, но, может быть, у «Нью-Джерси» получится его обменять, сохранив часть большой зарплаты?

«Баффало»

Задача: распродажа

«Сэйбрз» бездарно прошляпили очередной сезон, по ходу повторив антирекорд НХЛ по продолжительности серии поражений. Они занимают последнее место в лиге и уже начали избавляться от своих активов. Первым команду покинул Эрик Стаал, которого обменяли в «Монреаль». Обеими руками за обмен и Тэйлор Холл, за которого просят выбор в первом раунде драфта.

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Центральный дивизион

«Флорида»

Задача: приобрести защитника

Даже несмотря на серьёзную травму одного из ведущих защитников Аарона Экблада, у «Флориды» всё настолько хорошо, что даже не верится. Команда, которая долгие годы только мечтала о том, чтобы заявить о себе как о топ-клубе, наконец реализует свои чаяния и на данный момент занимает первое место в общей турнирной таблице.

«Пантеры», рассчитывая на долгий плей-офф, должны быть активны перед дедлайном и искать защитника на место Экблада либо произвести какие-то косметические изменения. В различных рейтингах на обмен фигурирует бэкап Дриджер, но, думается, всё же будет логичнее оставить его для подстраховки Бобровского.

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«Тампа-Бэй»

Задача: не превысить потолок зарплат

«У нас буквально нет места под потолком», — констатировал очевидный факт Жюльен Брисбуа, добавив, что он не будет сидеть сложа руки и попробует усилить команду, но ожидать каких-то ходов в дедлайн от «Тампы» не стоит. Главным усилением к плей-офф должен стать Никита Кучеров, который восстанавливается по графику и уже несколько недель катается.

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«Каролина»

Задача: обменять вратаря на защитника

«Каролина» на коне и готовится к долгому плей-офф, её главный тренер доволен составом и не хочет что-либо менять, но у генерального менеджера есть некоторые задумки для обмена. А именно — отдать одного из вратарей, чтобы получить праворукого защитника.

Голкиперов у «Каролины» целых три, Алекс Неделькович вкатился в основной состав после травмы Петра Мразека так удачно, что был признан лучшим новичком марта. Чех, в свою очередь, уже восстановился после операции, и Джеймс Раймер в этой ситуации может оказаться лишним. «Если мы что-то предпримем в дедлайн, то, возможно, обменяем одного из вратарей, хотя я не против оставить всех троих. Если сделка будет, то на защитника с правым хватом. Нам нравится наша линия обороны, но в первых двух парах четыре леворуких, будет неплохо разбавить их праворуким игроком», — сказал Дон Уоделл.

«Нэшвилл»

Задача: продавать или нет?

За две недели «Нэшвилл» взлетел с седьмого на четвёртое место в дивизионе и, возможно, сейчас уже не так настроен на обмены своих главных активов, а именно защитника Маттиаса Экхольма и нападающего Микаэля Гранлунда.

«Источник в клубе сообщил мне, что они по-прежнему готовы рассматривать предложения по обменам, но уже не чувствуют крайней необходимости продавать кого-то. Это значит, что если кто-то будет готов отдать за Экхольма пик в первом раунде, элитного проспекта и ещё что-то, то, возможно, «Предаторз» рассмотрят предложение», — пишет The Athletic.

«Чикаго»

Задача: работа на будущее

Перестройка в «Чикаго» продолжается, как и погоня за плей-офф, но главные мысли руководства клуба связаны не с этим сезоном, а с будущим команды. «Наши лучшие годы впереди, мы готовы и продавать, и покупать, но не собираемся расставаться с игроками, с которыми связываем своё будущее», — заявил генеральный менеджер Стэн Боумэн. Зато с опытными Сёдербергом и Янмарком, чьи контракты заканчиваются этим летом, «Блэкхоукс» могут расстаться вполне безболезненно. Также в рейтингах кандидатов на обмен значится и защитник Никита Задоров.

«Даллас»

Задача: продавать или нет?

У прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли в этом сезоне абсолютно всё идёт не так, как надо. Старт чемпионата пришлось отложить из-за вспышки коронавируса, Худобин чередует плохие матчи с хорошими, ключевые игроки получают травмы. Команда ещё не выключилась из борьбы за плей-офф и в ближайшие дни должна определиться, как вести себя в дедлайн.

Фото: Getty Images

Если продавать, то доступными для обмена могут оказаться Джейми Олексяк, Эндрю Кольяно или Антон Худобин. «Никогда не знаешь, когда подвернётся сделка, которая пойдёт на пользу обеим командам. Мы открыты ко всему», — заявил генменеджер Джим Нилл. Если не продавать, то главным усилением должны стать Бен Бишоп и Тайлер Сегин, оба должны скоро вернуться в состав.

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«Коламбус»

Задача: выжать максимум из возможных обменов

«Коламбус» держался за плей-офф, сколько мог, но в последние недели ушёл в крутое пике, проиграв семь из восьми матчей. С мыслями о кубковых битвах уже можно окончательно попрощаться. В составе «Коламбуса» есть два игрока, которые вызывают большой интерес – это капитан Ник Фолиньо и защитник Дэвид Савар, за обоих можно получить хорошую цену в виде драфт-пиков и проспектов. Помимо этого, сменить клуб может и Михаил Григоренко.

«Детройт»

Задача: набрать побольше драфт-пиков

«Детройт» по-прежнему далёк от того, чтобы стать сильной командой, и главный вопрос этого дедлайна – сколько игроков получится обменять? Истекают контракты сразу у 10 хоккеистов: нападающих Даррена Хельма, Валттери Филппулы, Люка Гленденинга, Бобби Райана, Сэма Ганье, защитников Марка Стаала, Патрика Немета, Джона Меррилла и вратаря Джонатана Бернье.