Овечкин ругался, но это не помогло. «Вашингтон» впервые в сезоне не забил ни одного гола

После сумасшедшего матча между «островитянами» и «столичными» в минувшую пятницу, когда «Вашингтон» был неожиданно крупно бит, получив в свои ворота 8 голов, нынешняя встреча между этими соперниками воспринималась как возможность реванша. «Команда должна попытаться убедить нас, что последний матч с «Айлендерс» был просто случайностью», — писала до игры автор блога Russian Machine Never Breaks Элиза Бэйли, но этим ожиданиям не суждено было сбыться. «Островитяне» сыграли в свой классический хоккей при Барри Тротце: максимально строго действовали в обороне, превзошли оппонентов в количестве бросков, а голкипер Семён Варламов совершил «подвиг по расписанию», не дав Овечкину и компании ни единого шанса пробить себя.

У «Вашингтона» вернулся в состав Якуб Врана, который два матча подряд просидел в запасе. Чеха поставили в третью тройку к Ларсу Эллеру и Даниэлю Спронгу, Александра Овечкина и Евгения Кузнецова объединили в первом звене с Ти Джеем Оши, а вторую тройку составили форварды Шири, Бекстрём и Уилсон.

Сама игра получилась далеко не такой атмосферной, как можно было предполагать до стартового вбрасывания. Два периода на табло горели грустные нули, да и счёт по броскам после 40 минут был равным (19 — 19). «Вашингтон» не проявлял особой агрессии в нападении, пока не пропустил в середине третьего периода от Брока Нельсона, чья шайба стала единственной в этой встрече.

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Последние 10 минут прошли куда веселее, но «Вашингтон» так и не решил проблемы с реализацией собственных моментов. В начале третьего отрезка Карл Хагелин не реализовал выход один на один, а если бы голкипер «столичных» Витек Ванечек сыграл чуть менее уверенно, то хозяева наверняка забили бы намного больше — чего стоят два попадания в перекладину от Джордана Эберле.



Александр Овечкин не забил, отметившись двумя бросками в створ, и выглядел раздражённым. После нереализованного большинства в середине второго периода телекамеры поймали капитана «столичных», сидящим на скамейке запасных, и громко произносящего известное короткое ругательство на английском. Эмоции Александра не помогли команде взбодриться: в третьем периоде «Вашингтон» позволил хозяевам 20 раз бросить в створ собственных ворот.

«Игра «Вашингтона» сейчас далеко не самая интересная — команду словно тянут трактором из трясины. Очевидно, команда находится не в своей тарелке после того крупного поражения от «Айлендерс», поэтому пытается изменить свой стиль. Сейчас судьбу матча решает одно неудачное действие, но такой хоккей может не вполне соответствовать таланту команды», — такую мысль выдали комментаторы NBC Sports Крейг Лафлин и Джо Бенинати, однако неудачи «Кэпиталз» стали прямым следствием грамотной игры команды, которую возглавляет бывший главный тренер «столичных».



«Сегодня у соперника действительно было не так много голевых моментов. Но некоторые из них были довольно опасными. Это была чертовски упорная игра между двумя хорошими командами. У нас были шансы забить побольше, чтобы матч не был таким нервным, но не получилось», — сказал Барри Тротц.

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«Островитяне» догнали «Вашингтон» в турнирной таблице своего дивизиона — у обеих команд теперь по 54 очка после 39 матчей, и лишь за счёт одной дополнительной победы в основное время «столичные» удерживают лидерство. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил все 29 бросков по своим воротам и в четвёртый раз за сезон отыграл на ноль, а его бывшие одноклубники по «Вашингтону» впервые в регулярном чемпионате ни разу не смогли забить.



«Варли был очень хорош, он очень хорошо выбирал позицию. Это сделало его работу более лёгкой. Когда Семён спокоен, то наша работа становится намного легче. Он весь сезон был для нас настоящей скалой. Но и голкипер соперника сыграл очень надёжно», — отметил защитник «Айлендерс» Райан Пулок.