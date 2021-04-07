В этом сезоне НХЛ эффективнее Хлебушка только Макдэвид.

Панарин неудержим четыре матча подряд! Он догнал Ягра, а скоро побьёт рекорд «Рейнджерс»

«Рейнджерс» в последнее время набрали неплохой ход: команда, которую тащат Артемий Панарин и Павел Бучневич, включилась в борьбу за плей-офф в Восточном дивизионе и поставила на поток яркие, результативные победы. Больше всех, конечно, достаётся «Филадельфии», но и другим командам периодически прилетает.

Овечкин и Панарин разрывали, но круче всех был Бучневич. Российские звёзды месяца в НХЛ NHL.com/ru и «Чемпионат» представляют лучших россиян марта.

Сегодня пострадал «Питтсбург», который при всех своих кадровых проблемах пока остаётся в числе сильнейших команд лиги. «Пингвины» приехали на Бродвей после чувствительного поражения от «Бостона» (5:7), но получили ещё более печальный результат.



Уже к концу 10-й минуты «Рейнджерс» вели 3:0. Сначала Колин Блэквелл после паса Панарин зашёл в зону и, находясь в окружении игроков «Питтсбурга», нашёл удачный рикошет.

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Затем «синерубашечники» отличились в контратаке, которую задумали Бучневич и Зибанеджад. Павел вылез на пятак, забить не смог, но швед добавил шайбу в цель.

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Завершил разгром «Питтсбурга» в первой половине периода Артемий Панарин голом в большинстве. Хлебушку удался фантастический по точности бросок из круга вбрасывания в ближний угол.

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«Пингвины» тут же отыграли одну шайбу усилиями Джареда Макканна, но под занавес периода преимущество в три гола «Рейнджерс» было восстановлено. Снова хозяева растянули оборону «Питтсбурга» в большинстве, отличился Строум, а Панарин набрал третье очко за период, отдав партнёру классный пас под бросок.

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На второй период «Пингвинз» вышли уже с другим голкипером, и в какой-то степени это помогло — за 20 минут «Питтсбург» пропустил лишь однажды, забил Алекси Лафренье, и на эту шайбу всего через 16 секунд ответил Майк Мэтисон.

Но в заключительной двадцатиминутке команды снова устроили голевой карнавал. У «Рейнджерс» голами отметились Какко, Фокс и Бучневич, причём шайба в исполнении россиянина получилась на заглядение. Панарин и Хитил двумя передачами разорвали оборону «пингвинов», и Бучневич забивал уже в пустые ворота.

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«Питтсбург» огрызнулся двумя голами, но итоговое преимущество хозяев не вызывало сомнений — 8:4. Артемий Панарин, набравший 4 очка, стал первой звездой этого матча и оторвался в российской гонке бомбардиров этого сезона НХЛ — отрыв от Бучневича и Овечкина составляет уже шесть очков.



Интересно, что Панарин продолжает покорять исторические вершины «Рейнджерс». Сейчас у Артемия сыграно 96 матчей за клуб, в них набрано 133 очка. Наибольшее количество результативных баллов в первых ста матчах за «Рейнджерс» у Марка Мессье (137), а результат Ягра Панарин уже повторил.

Пять очков в ближайших четырёх матчах позволят Артемию установить рекорд «Рейнджерс», и вряд ли это станет проблемой для Панарина, который поймал волну и неудержим в последних четырёх играх — 11 (4+7) очков!



Статистика Артемия Панарина.



Кстати, после этой игры Хлебушек занимает второе место в нынешнем сезоне по среднему количеству набранных очков за игру и результативных передач за игру.

Эффективнее Панарина во всей НХЛ только невероятный Коннор Макдэвид!