Правда, были и неоднозначные моменты. Например, в эпизоде с фолом Хохлачёва слишком красиво падал защитник казанцев Хенкель.

«Ак Барс» вернулся в серию на фоне ситуации с Емелиным. У Омска было очень много удалений

Перед третьим матчем финальной серии Восточной конференции между «Авангардом» и «Ак Барсом» всех волновало состояние здоровья защитника омской команды Алексея Емелина, перевезённого из Казани в Москву и госпитализированного в институт Склифосовского. Хочется пожелать Алексею скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Будем ждать официальных новостей о его самочувствии.

Капитан «Авангарда» Емелин находится в тяжёлом состоянии. Что случилось с хоккеистом? Сообщается, что у 34-летнего защитника «токсический шок печени».

В финале Востока «Авангард» достаточно неожиданно выиграл оба гостевых матча. Неожиданно, так как грозный «Ак Барс» до этого не заметил «Торпедо» и «Салават Юлаев» (4-0 в обеих сериях). Сложно было поверить, что «барсы» проиграют обе встречи «ястребам» в родной Казани на глазах у своих болельщиков, но Боб Хартли тактически переиграл Дмитрия Квартальнова. Пока казанцы не понимают, за счёт чего обыгрывать сибирский клуб.

У «Ак Барса» и «Авангарда» очень упорная серия. Сегодняшняя игра идёт в зачёт Омска: команда очень сильно провела встречу, блокировали много бросков, реализовали большинство — это как раз те моменты, в которых недоработала Казань. Это сказалось на результате. Хочется отметить мастерство защитников «Авангарда».

«Ак Барсу» нечем удивить «Авангард», Омск пока сильнее тактически. Что происходит в КХЛ Когда у Казани нет преимущества в физике и силовом давлении, обнажается проблема прямолинейного хоккея Квартальнова.

По непонятным мне причинам достаточно давно не играет Данис Зарипов. Его мысль и работа в большинстве могли бы добавить положительных моментов. Отсутствие игровой практики — это тоже очень плохо», — выражал недоумение заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин.

Слова Канарейкин и других специалистов были услышаны. В третьей встрече Зарипов впервые в нынешнем плей-офф появился в заявке своей команды. Вернулся в состав казанцев нападающий Александр Бурмистров, а Тимур Билялов занял место в воротах. В обороне вышли играть Никита Лямкин и Тревор Мёрфи, а вот защитники Даниил Журавлёв и Микаэль Викстранд, форварды Харри Песонен и Михаил Фисенко матч пропускали.

Интересно, что нападающий «Авангарда» Рид Буше набирает очки 17 матчей подряд. Американец вполне мог побить рекорд КХЛ, ранее принадлежащий Александру Радулову (17 матчей в 2011 году в составе «Салавата Юлаева»).

Первый период встречи остался за «Ак Барсом». Пожалуй, это был лучший период казанцев в текущей серии, хотя и «Авангард» огрызался, организовывая острые атаки на ворота Билялова.

Но хозяева так и не забили, зато гости отличились дважды. Уже на второй минуте Яруллин набросил от синей линии, Доус подобрал отскок от лицевого борта и прострелил на пятак — Рукавишников здорово подключился и послал шайбу в сетку.

Вскоре последовала и вторая шайба. Казанцы провели позиционную атаку, Мёрфи щёлкнул от синей линии — шайба после рикошета взмыла вверх, перелетела через Грубеца и опустилась в ворота «Авангарда». Гол записали на счёт Воронкова, но ранее судьи всё-таки посмотрели повтор на предмет игру высоко поднятой клюшкой.

Ближе к концу периода команды обменялись моментами. Сперва Семёнов с пятака не сумел пробить Билялова, а в ответной атаке Галиев из убойной позиции послал шайбу рядом с девяткой.

В первом периоде «Ак Барс» дважды играл в большинстве, а вот «ястребы» в формате «пять на четыре» так и не сыграли. 20 (!) бросков нанесли гости в створ ворот Грубеца, а хозяева ответили лишь девятью.

Во второй двадцатиминутке «Авангард» смог прийти в себя. Команды раз за разом обменивались обоюдоострыми атаками, но в итоге забили омичи. «Ястребы» выиграли подбор в чужой зоне. Покка набросил от синей линии, Костин подставил клюшку на пятаке и переправил шайбу в ворота.

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Клим очень эмоционально отпраздновал свой гол, а третий период обещал получится очень интересным. Правда, начинать его «Авангарду» пришлось в меньшинстве, так как незадолго до сирены двухминутный штраф выписали Хохлачёву.

Правда, непонятно, где судьи увидели подножку. Возможно, Хохлачёв цеплял Хенкеля клюшкой, но и без красивого падения защитника «Ак Барса» здесь не обошлось.

Соотношение штрафных минут в матче «Авангард» — «Ак Барс» — 30-2 в пользу омичей

В третьем периоде «барсов» в нескольких эпизодах выручил Билялов. «Авангард» отчаянно штурмовал ворота Тимура, однако сравнять счёт хозяева так и не смогли.

В итоге «Ак Барс» выиграл матч со счётом 2:1 и вернулся в серию (2-1 в пользу «Авангарда») на фоне ситуации с Емелиным. Казанцы спокойно готовились, а вокруг Омска было слишком много слухов, которые клуб не пресёк. Подвело омичей и большое количество удалений.