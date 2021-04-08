«Я и так оконфужен, а он меня уничтожает». Вратарь НХЛ вспомнил «горячую клюшку» Овечкина

Весной 2009 года Александр Овечкин был так же горяч, как и его клюшка. Россиянин готовился в третий раз в карьере преодолеть планку в 50 шайб за сезон, и в это время ему под руку подвернулась «Тампа». Этот момент стал знаменит не столько из-за самого гола, сколько из-за необычного празднования, которое породило множество разговоров. Вратарь Майк Маккенна, пропустивший эту шайбу, поначалу очень злился на «горячую клюшку» Овечкина, а теперь даже гордится тем, что стал участником исторического события.

«Каждый год пишу Овечкину в этот день». Вратарь Буше не может забыть легендарный гол Ови Прошло почти 15 лет, а экс-голкипер «Финикса» помнит всё, будто это было вчера. Тогда Великая Восьмёрка испортила Буше весь день.

«У меня никогда не было контракта в НХЛ, и вот 1 февраля я его подписываю, сажусь в самолёт, и я в НХЛ! Думал: «Что я тут делаю? Вау, матч с «Вашингтоном», Овечкин горяч и бьёт рекорды. Он любого переигрывал своим мощным броском. Тогда я был к этому не готов», — рассказывает Маккенна. Он появился в составе «Тампы» после травмы её основного вратаря и к моменту встречи с «Вашингтоном» провёл в НХЛ всего девять матчей.

«Помню, что он проехал среднюю зону на огромной скорости. Когда кто-то так быстро на тебя движется, ты как вратарь начинаешь нервничать, ведь угол обстрела меняется так же быстро. В те времена он постоянно бросал в атаках с ходу. Все знают его как мастера вантаймеров, но он буквально сминал соперников быстрыми атаками. И вот он летит на меня и наносит бросок из-под защитника, прямо мимо его ног. Я застыл, потому что не смог прочитать бросок. Шайба пролетела в сетку над моей ловушкой».

Это был 50-й гол Овечкина в сезоне, и к этому особенному событию он подготовил особенное празднование. «Я повернулся, чтобы попить воды, и краем глаза увидел, что происходит. Что он делает? Я был очень зол – это мой первый сезон, стараюсь, как могу. Я и так оконфужен, а Овечкин меня уничтожает!»

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«Я искренне считаю, что если бы я уже освоился в лиге, то закинул бы его клюшку к чёрту на рога. Это была моя первая реакция, на эмоциях. Ты злишься, думаешь: «Какого чёрта вообще происходит?». Но я был обычным середнячком, которому повезло попасть в НХЛ. Я не хотел запомниться как парень, который сначала попал под «горячую клюшку», а затем в отместку сломал Овечкину руку», — вспоминает Маккенна.

Празднование не понравилось не только Маккенне. Тренер «столичных» Брюс Будро наедине поговорил с Овечкиным после игры, а защитник Майк Грин, знавший о задумке россиянина, предпочёл смотреть на празднование со стороны: «Он рассказал мне, что собирается сделать, хотел, чтобы я присоединился, но я бы ни за что на такое не пошёл», — говорил он.

«Это никуда не годится, этим хоккей и отличается от других видов спорта. Нам это не надо!» — возмущался Майк Милбери. Но больше всех Овечкина распекал Дон Черри: «Овечкин, представь, если бы ты играл за «Тампу». У них ужасный сезон, их громят дома 5:1, и ты забиваешь вратарю-новичку. Как думаешь, что чувствует этот вратарь? Зачем ставить его в ещё более неловкое положение? Тренер «Тампы» Рик Токкет сказал, что им такое не нужно. Так не делают! Понятно, что ты не злой и не пытался насмехаться над вратарём, но представь, насколько ему обидно. Так нельзя делать, надо думать о чувствах людей. Ты же не злой парень, просто развлекаешься. Но даже твой тренер говорит, что так не надо. Даже твои партнёры не стали к тебе подъезжать после гола. Никто не смеётся с тобой, все смеются над тобой, Алекс. Ты же интеллигентный парень, тебе надо быть примером для подражания и быть выше этого. Поступай правильно».

«Вашингтон» — самая противная и грубая команда». Черри – об Овечкине С любовью.

«Я не удивился, что его раскритиковали в СМИ. Забавно, что Дон Черри в своей передаче встал на защиту моей чести, никогда не думал, что он вообще когда-нибудь меня упомянет», — смеётся голкипер.

Надо отдать должное Овечкину, в следующем матче он принёс Маккенне извинения. «Потом мы с ним поговорили об этом, никогда не забуду, как сказал ему «привет», а он ответил: «Я не хотел ставить тебя в неловкое положение или проявлять неуважение. Мне казалось, мы просто веселимся». Он попросил прощения, и знаете что? Меня это вполне устроило. Он поступил по-человечески, рассказал, что чувствовал в тот момент. Сложно держать зло на кого-то, особенно когда человек понял, что поступил неправильно. Мне было приятно».

По прошествии лет унижение забылось, и теперь Маккенна даже гордится тем, что пропустил знаменитый гол. «Первые пару лет, когда я натыкался на это видео, то весь сжимался и думал: «Боже, это снова я». Но это прикольный момент! Я был участником исторического момента в НХЛ. И пусть не по той причине, по которой хотелось бы, всё-таки я не выиграл Кубок Стэнли, не сделал крутой сейв. Но когда я завожу новые знакомства, то все узнают меня и говорят: «О боже, это был ты!». Так что я вспоминаю этот момент и улыбаюсь. Горжусь, что был его частью».