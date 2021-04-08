Капризов быстро покорил Америку. Хоккеисты, раскрывшиеся в нынешнем сезоне НХЛ

В регулярном чемпионате НХЛ сыграно уже больше половины игр. Скоро состоится закрытие трансферного окна, дальше финиш регулярки и старт розыгрыша Кубка Стэнли. Но уже можно сказать, что нынешний сезон подарил много эмоций и открыл новые лица в НХЛ. Кто-то раскрылся с другой стороны, другие ярко проявили себя в дебютном сезоне.

Кирилл Капризов (нападающий, «Миннесота»)

В «Миннесоте» с нетерпением ждали прибытия Кирилла Капризова в состав любимой команды. Каждый поклонник «Уайлд» видел в молодом россиянине символ грядущих, таких необходимых клубу перемен. Генменеджер Билл Герин также не скупился на комплименты в адрес Капризова и был готов на что угодно, лишь бы поскорее привезти Кирилла. «Я спросил его: «Нужен ли тебе ещё один русский игрок для помощи? Мы могли бы это сделать». И он ответил: «Только если он поможет нам выигрывать». — Это говорит о многом», — рассказывал Герин. И Капризов уже с первого матча начал оправдывать возложенные на него надежды, набрав три очка в игре против «Лос-Анджелес Кингз» и забросив победную шайбу в овертайме.

Сегодня Кирилл является лидером «Миннесоты» по набранным очкам и готовится побить рекорд для игроков «дикарей» по баллам в дебютном сезоне, и многие эксперты практически единогласно готовы отдать ему «Колдер Трофи». Россиянин быстро покорил Америку.

«Предел Капризова – только небо». Интервью с американским экспертом по НХЛ и «Миннесоте» Обозреватель The Athletic Майкл Руссо считает, что уже летом «дикарям» нужно переподписать контракт с российским форвардом.

Каапо Кяхкëнен (вратарь, «Миннесота»)

Успешная игра «Миннесоты» в этом году обусловлена не только бомбардирскими заслугами Капризова, но и надежными действиями на последнем рубеже Каапо Кяхкëнена. Перед началом регулярного чемпионата 24-летнему финну, признанному лучшим вратарём прошедшего сезона в АХЛ, не было гарантировано место в составе: на позицию основного голкипера был подписан опытный Кэм Тальбо, чьим сменщиком должен был стать Алекс Стэлок. Однако из-за проблем со здоровьем у последнего Кяхкëнен получил свой шанс, которым воспользовался сполна, с 9 победами подряд став рекордсменом клуба среди вратарей-новичков.

Кевин Ланкинен (вратарь, «Чикаго»)

Один из героев победного для сборной Финляндии ЧМ-2019 так же, как и его соотечественник из «Миннесоты», подходил к началу сезона в качестве третьего вратаря. Но уже к февралю, проведя серию матчей с высоким показателем отражённых бросков, стал полноправным первым номером.

В регулярном чемпионате Кевин одержал 14 побед в 28 матчах, оформив два шат-аута. По итогам половины сезона занял третье место в предварительном голосовании на приз лучшему новичку чемпионата, уступив только Штюцле и Капризову. Во многом благодаря надежной игре Ланкинена «ястребы» ещё сохраняют шансы на попадание в плей-офф.

Ланкинен: в полуфинале ЧМ-2019 ко мне подъехал Кучеров и сказал, что я ничтожество

Илья Сорокин (вратарь, «Айлендерс»)

Дебют безоговорочно лучшего вратаря КХЛ последних нескольких лет в сильнейшей лиге мира выдался, мягко говоря, неудачным – заменив незадолго до стартового свистка получившего травму на разминке Семёна Варламова, Сорокин пропустил пять шайб от соседей из «Рейнджерс». Целый месяц ему пришлось ждать первой победы, за которой тут же пришли ещё семь – эта серия стала рекордной для вратарей-дебютантов из России. Всего же в 13 матчах на счету Ильи 9 побед, две из которых он одержал всухую.

Не раз за свою игру Сорокин удостаивался похвалы от тренера как своей команды, так и команды соперника. К примеру, после матча против «Филадельфии» 23 марта наставник «островитян» Барри Тротц сравнил выступление россиянина с кражей, а его визави Ален Виньо назвал голкипера «решающим фактором».

Николай Кныжов (защитник, «Сан-Хосе»)

Едва ли кто-то мог предположить, что не сумевший закрепиться в системе СКА незадрафтованный защитник отправится покорять Северную Америку, да ещё и дебютирует в НХЛ. Тем удивительнее выглядела новость о подъёме Николая Кныжова в основной состав «акул» перед приостановкой прошедшего сезона. Несмотря на то что Николай успел провести три матча перед паузой, ожидаемым развитием событий было его возвращение на родину как минимум на правах аренды. Однако вместо этого уроженец Кемерово предпочёл остаться в США и подготовиться к новому сезону под руководством персонального тренера, набрав 9 кг мышечной массы.

В результате молодой защитник получил ещё один шанс (отчасти благодаря травме Радима Шимека). И пусть старт сезона сложился для россиянина не совсем удачно, со временем он стал играть увереннее и получать всё больше времени на льду. В последнее время Николай входит в топ-4 среди защитников «Шаркс» по этому показателю, а в начале апреля ему удался отрезок из трёх подряд матчей с набранными очками, в одном из которых была заброшена первая шайба Кныжова в НХЛ.

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Павел Бучневич (нападающий, «Рейнджерс»)

Несмотря на то что Павел уже не первый год выступает в НХЛ, лишь в этом сезоне он превратился в по-настоящему стабильного игрока и одного из лидеров команды. Особенно 25-летнему россиянину удался март, в течение которого он набрал 19 очков в 15 матчах и закончил месяц с показателем полезности "+11". Помимо этого, он стал первым игроком из России, преодолевшим рубеж в 30 набранных очков в текущем сезоне. По ходу регулярного чемпионата Бучневич отлично показывает себя как двусторонний форвард, являясь неотъемлемой частью обеих спецбригад.

Картер Вераге (нападающий, «Флорида»)

Переход этого игрока в состав «Пантерз» состоялся как-то незаметно на фоне неопределённости с будущим Евгения Дадонова и Майка Хоффмана. Да и сумма контракта – $ 2 млн на два года – говорила о том, что здесь на Вераге, как и в «Тампе», рассчитывали как на игрока третьего-четвёртого звена. Однако, хорошо показав себя во время тренировочного лагеря, Картер начал сезон в первом звене и сразу стал показывать отличную игру, набрав 10 очков в первых 10 встречах. На данный момент на счету 25-летнего канадца 35 баллов в 40 матчах. С 17 заброшенными шайбами он является лучшим снайпером команды, а по показателю полезности и вовсе занимает второе место в лиге, имея в своём активе "+24".

Тим Штюцле («Оттава»)

На 19-летнего немца, являющегося самым молодым действующим игроком лиги, в столице Канады возлагаются огромные надежды. Руководство «сенаторов» уже сейчас начинает закладывать фундамент для будущих успехов, и Штюцле является в нём краеугольным камнем. Третьему номеру драфта потребовалось немного времени, чтобы освоиться в НХЛ, и уже в феврале он был признан лучшим новичком месяца, набрав 10 очков в 14 матчах. Даже несмотря на свой юный возраст, Тим находится среди лидеров «Оттавы» по многим атакующим показателям, что даёт болельщикам команды возможность смотреть в будущее с оптимизмом.

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Артём Зуб (защитник, «Оттава»)

Артём уезжал за океан одним из лучших защитников оборонительного плана в КХЛ, закончив сезон с показателем полезности "+35". Свою надежность бывший игрок СКА демонстрирует и в проблемной «Оттаве», являясь одним из восьми игроков команды без отрицательного числа в графе "+/-" и единственным защитником. При этом Зуб успевает принимать активное участие и в атакующих действиях. Два гола и девять голевых передач в 31 игре – отличный результат для защитника-домоседа. И хоть контракт Артёма рассчитан лишь до конца текущего сезона, с такой игрой не придётся беспокоиться о его продлении.

Джейсон Робертсон (нападающий, «Даллас»)

На небосклоне «звёзд» зажглась новая звёздочка – Джейсон Робертсон стал одним из немногих светлых пятен «Далласа» в этом сезоне в отсутствие травмированных Сегина и Радулова, а также при нестабильно играющем Денисе Гурьянове. Серебряный призёр МЧМ-2019 уже успел отличиться несколькими важными шайбами, включая победную в недавнем матче против «Нэшвилла». Всего на счету 21-летнего американца 24 очка в 32 играх.