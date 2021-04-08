СКА избежал разгрома в серии! Помогли перемены в составе и тренерском штабе

Финальная серия Кубка Гагарина в Западной конференции между ЦСКА и СКА складывается в пользу московских армейцев. Питеру постоянно чего-то не хватает: либо реализации, либо игры в обороне, а порой откровенно не выручают вратари. В предыдущей встрече СКА наконец-то сумел распечатать шведского голкипера гостей Ларса Юханссона, но вряд ли коллективу Валерия Брагина стало от этого сильно легче. Матч всё равно был проигран, а счёт в серии стал 3-0 в пользу команды Игоря Никитина.

ЦСКА почти в финале, СКА в шаге от вылета! В армейском дерби пахнет разгромом Команда Игоря Никитина не оставляет шансов принципиальному сопернику и вчистую выигрывает серию.

«Возможно ли сейчас СКА спасти серию с ЦСКА со счётом 0-3 в серии? В спорте возможно всё, и мы в своё время это доказали. Но для этого нужно верить в свои силы, партнёров по команде, тренеров. В то, что ты способен переломить ход встречи и всей серии. Начинать с каждого игрового отрезка диктовать свою волю, показывать характер. Важно провести серьёзный анализ, чтобы всё переломить и перевести в нужное тебе русло», – заявил накануне двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков.

«В спорте возможно всё. И мы это доказали». Быков – о том, может ли СКА спастись с 0-3

Но если у того СКА, ведомого Быковым и Захаркиным, была тройка Шипачёва, то нынешней команде явно не хватает запаса прочности. Слишком много молодых ребят, которые бьются и стараются, но одних стараний в плей-офф недостаточно. Уж больно мощно выглядит ЦСКА, хотя «Локомотив» доказал, что играть с этой командой можно.

Можно ли её побеждать? Вопрос риторический. В отдельно взятых матчах точно да, а вот сражаться с ЦСКА на дистанции даже в условиях жёсткого потолка зарплат по-прежнему сложно. Особенно, когда кураж поймали лидеры. Нападающий Окулов набирает очки шесть матчей подряд (10, 4+6), его коллега по амплуа Шалунов – аналогично (6, 4+2).

В составе СКА на игру произошло сразу несколько изменений. Вместо защитника Белова, нападающих Ткачёва и Кетова появились Кирсанов, Марченко и Цицюра. Не оказалось на лавке и тренера Даниэла Бохнера. Он, по словам Валерия Брагина, заболел. Вместо него появился шведский специалист Ларс Юханссон. ЦСКА же своим составом не удивил.

Первый период прошёл в хорошем темпе, хотя моментов было немного. Единственный гол организовали хозяева. Армейцы в чужой зоне накрыли соперника прессингом. Подколзин с трёх метров не попал в створ, но атака питерцев продолжилась. Стрёмвалль сделал перевод на пятак, Вей бросил низом и со второй попытки добил шайбу в сетку. Неловко в этом эпизоде сыграл и голкипер Юханссон.

Вообще же хозяева оказались лучше москвичей по всем показателям: по броскам в створ, вбрасываниям, блокированным броскам и силовым приёмам. Игорю Никитину и его помощникам предстояло провести серьёзную работу в перерыве. Складывалось ощущение, что ЦСКА играл без особых эмоций и позволял себе нехарактерную для плей-офф раскрепощённость. Обычно Никитин пресекает подобные вещи на корню.

Во втором периоде ЦСКА снова не смог забить, а вот хозяева огорчили Юханссона во второй раз. Подколзин сделал перевод на синюю линию, Фантенберг набросил на пятак — Стрёмвалль ловко подставил клюшку и переправил шайбу в ворота. Очень красивая и, самое главное, результативная комбинация. Гости по-прежнему выглядели как-то блекло и играли в несвойственной для себя манере. Экономили силы на пятый домашний матч? Возможно, но ведь и в этой встрече было достаточно времени на спасение.

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И одну шайбу в третьем периоде ЦСКА отыграл. Москвичи навязали борьбу в чужой зоне, шайба отскочила на пятак, Шалунов, продливший результативную серию до семи игр, убрал под неудобную и бросил точно под перекладину. Вскоре Максим допустил нарушение во время процедуры вбрасывания. Причём сделал это, по мнению лайнсмена, дважды, в результате чего получил две минуты. Но большинство в отчётном матче команды не реализовывали.

В концовке Игорь Никитин заменил Юханссона на шестого полевого игрока, но в итоге всё закончилось тем, что Подколзин поразил пустые ворота. 3:1 в матче в пользу СКА и 3-1 в серии в пользу ЦСКА. Команды возвращаются в Москву.