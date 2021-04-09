Одним из главных героев в составе «Питтсбурга» стал младший брат нападающего «Амура». Американский комментатор даже спутал Зогорну с Кросби.

Как промазал Зибанеджад? Не забил в пустые ворота с паса Бучневича и прибил «Рейнджерс»

Ещё пару недель назад казалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» потерял всяческие шансы на попадание в плей-офф. В какой-то момент отставание команды Дэвида Куинна от кубковой четвёрки в своём дивизионе доходило до 10 очков, но серия последних неплохих результатов возродила в сердцах болельщиков «синерубашечников» небольшую надежду. В прошлом матче ньюйоркцы учинили форменный разгром «Питтсбург Пингвинз», разгромив соперника со счётом 8:4. В составе победителей солировали российские форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич, набравшие шесть очков на двоих.

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Спустя два дня команды вновь встретились на «Мэдисон Сквер Гарден», и гости со стартового вбрасывания бросились брать реванш за крупное поражение. Уже к третьей минуте на счету российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина было пять сейвов. Игроки «Пингвинз» создавали один момент за другим, заставляя 25-летнего россиянина трудиться в поте лица. Подобное давление «Питтсбурга» не могло пройти бесследно, и на седьмой минуте гости открыли счёт в матче.

Шведский защитник Маркус Петтерссон длинной диагональю бросил в прорыв чешского форварда Радима Зогорну – тот поставил корпус соотечественнику Либору Гайеку, выкатился на рандеву с Шестёркиным – и в ближнем бою пробил Игоря. Для младшего брата форварда «Амура» Гинека Зогорны этот гол вторым на уровне НХЛ. Стоит заметить, в конце марта 24-летний Радим стал первым новичком американского клуба с 2016 года, отличившимся в дебютном матче в лиге. Тогда это удалось Джейку Гюнцелю.

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Следом «Пингвинз» могли упрочить преимущество в большинстве после удаления Джейкоба Трубы, но вместо этого роскошный момент запорол один из лидеров хозяев Мика Зибанеджад. Шведский форвард предварительно проделал огромную работу, чтобы организовать контратаку вместе с Павлом Бучневичем. Мика здорово сыграл в отборе, затем снабдил Павла передачей, после чего получил обратный пас уже на абсолютно пустые ворота. Да, угол был островат, но игрок уровня Зибанеджада обязан решать подобные задачи. Но он на сей раз её не решил, упустив идеальный шанс сравнять счёт. 27-летний форвард и сам не мог поверить, что промахнулся в такой ситуации.

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В начале второго периода хозяевам всё-таки удалось отыграться. В большинстве трёхходовку разыграли Каапо Какко, Бучневич и завершивший атаку точным броском Колин Блэквелл. Со второй попытки Павел записал на свой счёт результативную передачу, благодаря чему достиг рубежа в 35 очков в нынешнем сезоне НХЛ, превзойдя результат нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

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Однако ничейный счёт продержался на табло всего чуть больше минуты. Продолжавший проводить плохой матч Зибанеджад ошибся с выводом шайбы из своей зоны, в результате чего гости смогли провести длинную позиционную атаку. В её завершении защитник Летанг наудачу набросил шайбу на ворота, игровой снаряд срикошетил от клюшки форварда «Рейнджерс» Криса Крайдера – и Шестёркин справиться с изменением траектории полёта не сумел.

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При счёте 1:2 отличную возможность восстановить равновесие упустил Филип Хитил. А в середине отрезка Шестёркин капитулировал в третий раз. «Питтсбург» использовал большинство усилиями Эвана Родригеса, которому ассистировал Зогорна. Американский комментатор, работавший для телевидения «Рейнджерс», изначально даже перепутал Радима (67-й номер) с Сидни Кросби (87-й номер), не поверив, что чешский нападающий настолько хорошо разобрался в эпизоде. Это и неудивительно, ведь проводящий всего четвёртый матч в НХЛ 24-летний чех впервые в карьере набрал больше одного очка в матче НХЛ. Любопытно, что в этом моменте снова не лучшим образом себя проявил Зибанеджад. Сначала Мика проиграл вбрасывание всё тому же Зогорне, а затем не успел помешать Родригесу забить с пятака.

Статистика Радима Зогорны в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021.

Под занавес периода защитник «Рейнджерс» Брендан Смит подрался с нападающим «Питтсбурга» Сэмом Лафферти, а спустя минуту ещё один антигерой матча Крайдер не смог реализовать буллит, проиграв дуэль Тристану Джерри. В заключительной трети «Пингвинз» довольно спокойно и хладнокровно довели матч до победного результата. Четвёртую шайбу «Питтсбурга» забросил американский форвард Джейсон Цукер, который броском с неудобной руки пробил Шестёркина в середине периода.

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Гол нападающего «синерубашечников» Кевина Руни на итог встречи уже не повлиял, зато защитник хозяев Адам Фокс продлил серию с набранными очками до 12 матчей. 23-летний Фокс стал всего четвёртым игроком обороны за всю историю клуба, кому покорилось это достижение. Впрочем, до рекорда Брайана Литча, в сезоне-1991/1992 набиравшего очки на протяжении 17 встреч кряду, остаётся ещё целых пять матчей.

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Последнюю надежду на спасение в матче «Рейнджерс» потеряли после удаления Зибанеджада. Определённо, это был очень чёрный день для шведского форварда. Окончательный счёт же установил Марк Янковски, поразивший пустые ворота. «Питтсбург» взял убедительный реванш за 4:8 в позавчерашнем матче. Что касается Панарина, то Артемий провёл крайне неудачный матч, завершив игру с показателем полезности «-3» и не отметившись результативными действиями.