Конфуз дня в НХЛ. Американский клуб исковеркал фамилию российского таланта

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду проиграл «Питтсбург Пингвинз» — 2:5. Если не считать результативной игры лидера «синерубашечников» Артемия Панарина, дела у команды Дэвида Куинна в последнее время идут не очень. И дело даже не в том, что ньюйоркцы чередуют победы с поражениями, а в том, что о Кубке Стэнли, по всей видимости, «Рейнджерс» в скором времени придётся забыть. Шестое место в сильнейшем в лиге Восточном дивизионе и серьёзное очковое отставание от зоны плей-офф оптимизма болельщикам команды не добавляют.

Как промазал Зибанеджад? Не забил в пустые ворота с паса Бучневича и прибил «Рейнджерс» Одним из главных героев в составе «Питтсбурга» стал младший брат нападающего «Амура». Американский комментатор даже спутал Зогорну с Кросби.

Уже три матча за команду из Нью-Йорка провёл вернувшийся в НХЛ из расположения «Трактора» нападающий Виталий Кравцов. Первый матч россиянина с «Баффало», ставший для него дебютным в лучшей хоккейной лиге мира, стал наиболее ярким для Виталия. Дальше наш соотечественник стал менее заметен.

Вся информация об игре Виталия Кравцова в НХЛ.

Виной тому в том числе тренерские решения. Когда, наконец, Дэвид Куинн поймёт, что Кравцов – это не игрок низовых звеньев, не чекер и не разрушитель. Виталий – креативный и техничный форвард, которого нужно использовать с умом, а не абы как. Но Куинн с помощниками спустил челябинца аж в четвёртое звено. Именно в нём россиянин вышел на лёд в отчётной встрече с «пингвинами», сыграв рядом с Кевином Руни и Бреттом Хауденом.

Уже в самом начале матча у Кравцова был неплохой момент для того, чтобы отличиться, но Виталий из выгодного положения угодил в голкипера. Дальше талантливого хоккеиста практически не было видно на льду. Видно, что Кравцову некомфортно в четвёртом звене.

«Они не могут правильно написать фамилию, а мы платим за билеты $ 250», — возмущаются в социальных сетях болельщики «Рейнджерс».

Но сегодня, помимо непонятных тренерских решений, с Кравцовым и вовсе случился главный конфуз дня в НХЛ. Кого-то эта ситуация разозлила, других – рассмешила. Но в целом она показала полнейший непрофессионализм клуба «Рейнджерс» и сервисменов американской команды.

Дело в том, что на форму 21-летнего российского нападающего неправильно нанесли фамилию, допустив в ней ошибку. На джерси было написано «Kravstov» вместо «Kravtsov». В результате Виталий Кравцов превратился в «Виталия Кравстова», что, конечно, недопустимо на таком уровне. Всё-таки «Рейнджерс» играют не во дворе и не на первенство водокачки, а в Национальной лиге, где каждая мелочь рассматривается под микроскопом.

Если у персонала «Рейнджерс» проблемы с написанием фамилий, то стоит обратиться за помощью к коллегам из «Флориды». Недавно хоккеисты «Пантерз» вышли на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» в свитерах с фамилиями на кириллице. И, представьте себе, без единой ошибки. Такая акция была устроена в честь 500-го матча российского вратаря Сергея Бобровского в НХЛ. Голкипер провёл юбилейную игру ещё в феврале 2020 года.

Страшно представить, как бы в «Рейнджерс» наносили фамилии своих игроков на форму на русском языке, если в Нью-Йорке даже с английским справиться не могут.