Норильские школьники сыграли как Буре. Повторяли финт «Русской ракеты»

Хоккейный матч звёзд в Норильске стал традицией. Не состоялся он за последнюю пятилетку только однажды — в прошлом году из-за пандемии. Зато в этом году на арену дворца спорта «Арктика» вышла целая плеяда звёзд: Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Алексей Жамнов, Евгений Давыдов. Комментировал игру Дмитрий Губерниев. Ну а тренерами команды стали Сергей Макаров и Владимир Мышкин.
Атмосфера в Норильске, несмотря на апрель, по-настоящему зимняя. На улице -16, дворец спорта называется «Арктика», а расположен он неподалёку от озера Долгое, лёд в котором растает только в мае. Зато на хоккейной арене было жарко, причём не только во время игры, а даже в перерыве. Именно тогда прошло награждение победителей конкурса в соцсетях «Сыграй как Буре».
Легенды хоккея сыграли в благотворительном матче в Норильске
Фото: Евгений Тумашов
Пандемия требует гибкости, и за последний год очень многие активности переместились в цифровой формат. Решил не отставать от духа времени и Павел Буре. Приехать в Норильск он в этот раз не смог, зато запустил настоящий флешмоб. Нужно было повторить его финт и выложить в соцсети с соответствующим хештегом. Юные хоккеисты Виктор Мозолев и Денис Сосновский, плюс участник Ночной хоккейной лиги Влад Махновский точнее всех повторили за «Русской ракетой» и получили призы с автографами Павла Буре. Причём вручали их тоже легенды — Владимир Мышкин и Сергей Макаров.
Соперниками легенд хоккея тоже по традиции стала команда Ночной хоккейной лиги. Она активно развивается в Норильске, и прямо сейчас представлена двумя дивизионами и 10 командами. Ключевым партнером лиги является компания «Норникель», и именно в градообразующем предприятии находится основное место работы у многих хоккеистов-любителей.
Капитаном команды легенд был Вячеслав Фетисов
Фото: Евгений Тумашов
Водители, ремонтники, электрогазосварщики, инспектор ГИБДД и представители других профессий набросали в ворота легенд целых семь шайб! Чудеса творил вратарь Лиги Николай Кондрацкий из команды «Заполярник». С трудом можно было поверить, что человеку, который один за другим отражал броски олимпийских чемпионов, уже исполнилось 53 года! И это лишнее подтверждение, что никаких границ для любви к спорту не существует.
— Понятно, что мы очень сильно уступаем в мастерстве, но все равно очень приятно сыграть против таких легенд, — заметил Кондрацкий. — Этот матч воодушевил нас на новые победы. Мы сейчас готовимся к финалу фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи. Эта игра была, можно сказать, мастер-классом. Однажды в Сочи я уже был, там очень хорошо подготовленные ребята. Так что сегодня мы получили отличную игровую практику.
Дмитрий Губерниев провел урок в «Медиашколе Заполярье»
Фото: Евгений Тумашов
— Атмосфера потрясающая, — согласен с вратарём хозяев олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Могильный. — Уровень хоккея в регионе очень вырос. Мы реально старались, а нам все равно забрасывали шайбы. Организовано всё было на высшем уровне, и я надеюсь, получился настоящий праздник. Помимо хоккея, я ещё спускался в шахту, остался под большим впечатлением. Посмотрел, как люди трудятся… Это очень непросто и вызывает огромное уважение.
Дмитрий Губерниев посетил рудник «Комсомольский»
Фото: Евгений Тумашов
Судя по эмоциям на трибунах, праздник действительно удался на сто процентов. Но помимо шоу-составляющей, матч ещё является важным благотворительным проектом. Пригласительные билеты на игру реализовывались в обмен на добровольные пожертвования. Всю собранную сумму компания «Норникель» удвоит и направит на поддержку детского спорта в регионе. По предварительным подсчетам, удалось собрать 3,1 млн рублей.
- 9 апреля 2021
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