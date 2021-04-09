В финале Востока всё начинается заново! Ошибка в начале матча дорого обошлась «Авангарду»

Серия финала Востока между «Ак Барсом» и «Авангардом» кипит и бурлит, не оставляя никого равнодушным, и к четвёртой встрече это противостояние уже породило столько эмоций с обеих сторон, что от них можно было устать.

Казань развязала с «Авангардом» информационную войну. В плей-офф КХЛ все средства хороши? Кажется, в столице Татарстана готовы на многое, чтобы помочь «Ак Барсу». Омский клуб этого не ожидал.

Но игроки обеих команд, хочется верить, тратят свои силы и энергию исключительно на хоккей, который в этой серии вряд ли можно назвать зрелищным, зато силовой борьбы, накала, самоотверженности и нервной атмосферы ему точно не занимать.

В четвёртый эпизод битвы омичи и казанцы вступили теми же составами, что и позавчера, но характер игры в начале поединка оказался иным. «Ак Барс» был не так агрессивен и настырен, «Авангард» тоже старался действовать аккуратно, однако омичи вновь пропустили быстрый первый гол. В достаточно простой ситуации у своих ворот ошибся Денис Зернов, небрежно откинувший шайбу на пятачок, там её перехватил оставшийся в глубине предыдущей атаки Бурмистров — получился удобный пас на неприкрытого Глухова. Михаил пальнул от души, Грубец успел только плечом повести.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» клуба «Ак Барс».

Эта ошибка центрального нападающего, как выяснилось позже, дорого обошлась омичам. «Ак Барс» открыл счёт, и мы вновь увидели, насколько прав Дмитрий Квартальнов, постоянно повторяющий, что в играх с «Авангардом» его команде жизненно важно забить гол первой. Казанцы чуть откатились, но без фанатизма, отдали шайбу «ястребам», но при этом насытили среднюю зону. И пошёл хоккей почти без моментов. Хозяевам оставалось уповать только на дальние броски и подправления на пятачке, но они разбивались о казанские блоки и надёжную игру Тимура Билялова. «Ак Барс» же старался лихо убегать в контратаки, и как это часто бывает, они смотрелись даже поопаснее, чем попытки соперника играть в давление. В одном из моментов Галимов с Доусом убежали «2 в 1», Артём всё сделал идеально для партнёра, но Найджел загубил очередной свой момент в этой серии, не попав в пустой угол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» клуба «Ак Барс».

В начале второго периода «Ак Барс» снова не забил при выходе «2 в 1» (на этот раз по шайбе не попал Галиев), а затем активизировались арбитры, и отрезок прошёл под знаком удалений. По заведённой в этой серии традиции в большинстве чаще играли казанцы, но «Авангард», кажется, уже настолько привык обороняться вчетвером, что достаточно спокойно отбился от всех осад гостей. А в самом конце двадцатиминутки и вовсе чуть не забил, но Буше, Найту и Покке в завершении опаснейшей атаки не хватило взаимопонимания.

«Ястребы» же получили только один шанс в большинстве. Не удалить Дмитрия Воронкова в этом эпизоде было просто нельзя, однако заметим, что за грязный толчок в спину Ковальчука в направлении открытой двери скамейки форвард «Ак Барса» не получил даже дисциплинарной десятки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Также судьи вновь успели «порадовать» двойными стандартами, на этот раз в трактовке симуляций со стороны хоккеистов. Шарипзянов, просто упавший на лёд после подножки от Да Косты, получил 2 минуты за «рыбку». А вот в действиях Андрея Педана после попадания в лицо клюшки Костина (удаление игрока «Авангарда» было стопроцентное) судьи никакого выпрашивания не заметили.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Кстати, именно остаток этого большинства в начале третьего периода «Ак Барс» всё-таки реализовал. Станислав Галиев подкараулил отскок от конька Покки и с острого угла сумел найти щель в ближнем углу ворот. Шимон Грубец пропустил второй гол в матче, за который с чешского голкипера «Авангарда» можно спросить.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» клуба «Ак Барс».

Вторая шайба в этой встрече — лучшее, что могло случиться для «Ак Барса». Казанцы и так здорово сдерживали атаки «ястребов», которые в этой встрече смотрелись совсем не так мощно и напористо, как хотя бы в прошлом матче, а тут ещё и двойное преимущество в счёте. Казанцы тут же сели в оборону ещё глубже и стали блокировать броски ещё отчаяннее, а «Авангард» просто не знал, как ему взломать защиту соперника. Бросковая активность (её уровень явно был недостаточным) не помогала, преимущества в скорости не было, удачные рикошеты не ловились. Да и вообще омичам не хватало той спортивной ярости, заряженности, которые помогли «Авангарду» увезти две победы из Казани. Как будто начала накатывать совокупная усталость, выходить воздух, и это было очень плохим сигналом для парней Боба Хартли.

В середине периода «Авангард» получил большинство, большую чего часть провёл в чужой зоне, но казанцы заблокировали вообще всё, а остальное подчистил Билялов. И в оставшееся время «ястребы» тоже ничего нового придумать не смогли. «Ак Барс» оборонялся просто эталонно, и даже замена Грубеца на шестого полевого игрока никак не изменила картину на льду. Правда, за 24 секунды до сирены Михаил Глухов схватил удаление, и в расстановке «6 на 4» «Авангард» усилиями Корбана Найта пробил-таки Билялова. Но играть оставалось лишь 8 секунд, и чуда в Балашихе не произошло.

Победа «Ак Барса» 2:1, и счёт в серии становится равным. В финале Востока всё начинается заново, а в пятой игре в Казани, судя по всему, всё снова решит то, кто сумеет забить первым.