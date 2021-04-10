«Нам нужны габариты и мощь». «Нью-Джерси» выгнал Гусева, но он ещё может остаться в НХЛ

Никита станет свободным агентом, у него будет два дня, чтобы найти себе новый клуб под плей-офф.

Год назад казалось, что у Никиты Гусева может получиться в «Нью-Джерси» — он набрал 44 очка в 66 матчах, стал вторым бомбардиром команды, сыгрался с партнёрами, но в этом сезоне оказался не нужен «дьяволам». Он часто оставался вне заявки, а когда играл, выходил то во втором, то в четвёртом звене, ему постоянно меняли партнёров, он набирал в основном не очки, а «минусы» в показателе полезности, а в конце марта прочно осел в запасе.

В начале апреля его выставили на драфт отказов, но ни один клуб не рискнул его забирать. Теперь снова драфт отказов, только уже с целью выкупа контракта. Линди Рафф признаёт, что Гусев не вписался под его требования.

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«Разочарован, что у нас не сложилось с Гусевым. В тренировочном лагере он не забивал на двусторонках, первые 15 матчей были для него тяжёлым испытанием. Мы хотели показывать скоростной хоккей, были времена, когда он хотел вернуть свою игру. У него было несколько хороших возможностей, чтобы преодолеть этот спад, но в конечном итоге молодые игроки пришли ему на смену», — сказал Рафф.

В прошлом году Гусев был нужен «Нью-Джерси», а в этом оказалось, что смогут и без него. Его лучшие качества – техника, изобретательность, хитрость – пропали, а биться-бороться, как требуют в нижних звеньях, или брать своё за счёт катания и скорости, он не смог. «Нью-Джерси» сделал ставку на молодёжь, а Гусев остался за бортом.

«Нам нужны были габаритные, жёсткие ребята, такие как Бастиан, Маклауд, Вуд, и эти игроки взяли своё, плюс появились Куокканен и Шарангович. Много молодых игроков пробилось в состав, они создали конкуренцию. Нам нужны были их габариты и мощь, чтобы биться с «Айлендерс», «Кэпиталз», чтобы выигрывать борьбу за нейтральные шайбы.

В атаке, при розыгрыше большинства у него был ряд возможностей, чтобы показать себя и помочь нам. Думаю, если он снова получит такой шанс, то, возможно, будет забивать. Но всё свелось к конкуренции за место в составе и тому, что у нас заиграла молодёжь.

Никаких тревожных звоночков перед сезоном не было. Мне понравилось, как он закончил прошлый сезон, нравилась его креативность. Он лишился своих преимуществ из-за того, что в этом году мы постоянно играли с большими, габаритными соперниками. Посмотрите на матчи с «Бостоном», «Вашингтоном» — все равные игры, часто в одну шайбу, у соперников габаритные ребята, в том числе в обороне», — объяснил Рафф.

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С драфта отказов Гусева вряд ли заберут – хотели бы, сделали бы это 10 дней назад, когда он оказался там в первый раз. Главным препятствием для перехода в другую команду стал его тяжёлый контракт с зарплатой в $ 4,5 млн.

Уже сегодня вечером россиянин станет свободным агентом. Чтобы иметь возможность сыграть в плей-офф, он должен найти новую команду до дедлайна обменов, то есть в ближайшие два дня. Играть в НХЛ он способен – играл же в прошлом году, главное, оказаться в клубе, где ему смогут найти правильное применение. Не в четвёртом звене, и чтобы черновую работу выполнял кто-то другой, а ему развязали руки и позволили творить. Фаворитам плей-офф такой расклад вряд ли подойдёт, но Гусев может пригодиться тем, кто борется за продолжение сезона и нуждается в усилении атакующей мощи.