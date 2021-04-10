ЦСКА и СКА играли почти 114 минут! Питер вырвал победу и близок к суперкамбэку!

СКА избежал разгрома в финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции и выиграл второй матч у ЦСКА на домашнем льду со счётом 3:1. Да, у москвичей более опытная команда, но и питерская молодёжь не лыком шита. В прошлой встрече в заявку хозяев не попали Белов, Ткачёв и Кетов, но в итоге это сказалось лишь положительным образом, так как СКА наконец-то взял первую игру в армейском противостоянии. Отметим и то, что на лавке вместо Даниэла Бохнера работал Ларс Юханссон.

СКА избежал разгрома в серии! Помогли перемены в составе и тренерском штабе ЦСКА беззубо провёл четвёртый матч и выглядел бледной тенью самого себя. Игорю Никитину есть повод задуматься.

«СКА очень хорошо отыграл. Подколзин особенно выделялся. Им некуда было отступать, и они использовали всю свою энергию в этом матче. СКА выглядел физически лучше и грамотно сыграл в обороне после того, как повёл в счёте. По примеру Востока они решили сохранить преимущество и додержаться. Они заслужили победу», – заявил после матча двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков.

Бадюков – о первой победе СКА в серии: им некуда было отступать

Победу СКА действительно заслужил, а вот ЦСКА выглядел как-то блекло и неуверенно, что несвойственно системной команде Игоря Никитина. Думается, что выводы были сделаны, ведь сильно затягивать серию и заставлять болельщиков и журналистов всё больше вспоминать легендарный камбэк СКА времён Быкова и Захаркина с 0-3 в серии явно не входило в планы московских армейцев.

У ЦСКА в отличной форме находится нападающий Шалунов. Максим набирает очки семь матчей подряд (7, 5+2). Форвард москвичей мог побить клубный рекорд в плей-офф бывшего армейца Стефана Да Косты (тоже семь матчей). На днях появились слухи, что Шалунов после нынешнего сезона может отправиться в НХЛ, но агент игрока быстро их опроверг.

Состав СКА на пятый матч серии не претерпел изменений. У ЦСКА не оказалось в заявке Марио Кемпе, получивший травму в прошлой игре. Вместо него вышел канадский нападающий Брендан Лайпсик.

Шалунов, о котором мы упоминали ранее, побил рекорд Да Косты уже в первом периоде. Москвичи выиграли вбрасывание, Максим отдал пас на пятак, Мамин поборолся и послал шайбу под щитком Хелльберга. Кстати, когда ЦСКА открывал счёт, он не проиграл ни одного матча в нынешнем плей-офф. Завидная стабильность армейского клуба.

Обе команды в первой двадцатиминутке получили по одной возможности поиграть в большинстве, но реализовать лишнего не сумели. Вообще же большинство СКА в финале Запада настораживает: ни одной реализованной попытки из 14. В целом игра получалась равной: гости лучше выглядели на выбрасываниях, а хозяева ответили большим числом блокированных бросков.

Во втором периоде СКА сумел сравнять счёт. Настырный Подколзин (между прочим, лучший бомбардир своей команды в плей-офф) на скорости объехал ворота, бросил низом, а затем сам же с острого угла добил шайбу в сетку. Юханссон, конечно, мог сыграть надёжнее. Не смог помешать Василию даже находившийся рядом защитник Сергеев.

Гости почувствовали кураж и увеличили своё преимущество. Шикарно сыграл Марченко, который развернулся у борта, выкатился на ворота, убрал шайбу в сторону и бросил под перекладину. СКА забросил две шайбы за две минуты 23 секунды. Интересно, что ранее хоккеисты Валерия Брагина не отличались в московских матчах. 2:1 в пользу Питера – второй отрезок встречи полностью остался за гостями, хотя по броскам в створ ЦСКА оказался впереди – 12-5.

В третьем периоде ЦСКА пришёл, а появление в составе Лайпсика не осталось бесследным. У хозяев получилась быстрая атака, Локтионов сделал передачу вперёд, канадский нападающий ворвался в зону и с кистей уложил шайбу в угол ворот Хелльберга.

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В концовке отличился Бурдасов, но судьи после просмотра эпизода отменили гол из-за положения «вне игры». В результате болельщики впервые увидели дополнительное в финале Западной конференции, где сильнее оказался в третьем овертайме оказался СКА. Вей с левого края вошёл в зону, Цицюра от борта сделал поперечный перевод на Подколзина, который подстроился и в касание вогнал шайбу в ближний угол. Вундеркинд ответил всем своим критикам, оформив дубль в самый нужный момент.

ЦСКА и СКА играли почти 114 минут. Таким образом, команды превзошли рекорд по продолжительности армейского дерби — предыдущий самый продолжительный матч между армейскими коллективами был зафиксирован в 2016 году, когда в финале Западной конференции команды отыграли 111 минут 12 секунд. Тогда победу одержал ЦСКА — автором победной шайбы стал Джефф Плэтт.

Счёт в серии теперь 3-2 в пользу ЦСКА, команды переезжают в Санкт-Петербург.