Закрытие трансферного окна в НХЛ! Все главные переходы и обмены. LIVE

Генменеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа сам не ожидал, что сможет провернуть сделку с Давидом Саваром. Ради этого пришлось задействовать не только «Коламбус», но и «Детройт».

«Если смотреть на вещи реально, было маловероятно, что мы приобретём игрока перед дедлайном. Я не ожидал, что у нас получится это провернуть. Мы использовали драфт-пики, чтобы купить место под потолком зарплат, выменять хорошего игрока и уместить его в нашу платёжку. Я знаю, что теперь мы станем жёстче, потому что Давид Савар будет играть за нас».