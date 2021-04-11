Закрытие трансферного окна в НХЛ! Все главные переходы и обмены. LIVE

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию последнего дня трансферов в НХЛ. Официальное закрытие — 12 апреля, понедельник, 22:00 мск. Однако мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить читателей с различными интересными фактами.
Генменеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа сам не ожидал, что сможет провернуть сделку с Давидом Саваром. Ради этого пришлось задействовать не только «Коламбус», но и «Детройт».
«Если смотреть на вещи реально, было маловероятно, что мы приобретём игрока перед дедлайном. Я не ожидал, что у нас получится это провернуть. Мы использовали драфт-пики, чтобы купить место под потолком зарплат, выменять хорошего игрока и уместить его в нашу платёжку. Я знаю, что теперь мы станем жёстче, потому что Давид Савар будет играть за нас».
Есть, кстати, и вторая часть. Она тоже интересна. Посмотрим, как будет на самом деле.
Мы обозначили задачи клубам НХЛ на дедлайн. Ознакомьтесь с материалом, чтобы быть в курсе вероятных сделок.
Главным лакомым кусочком дедлайна считается нападающий Тейлор Холл, но ожидаются и сделки с участием российских игроков. Вратарь «Далласа» Антон Худобин, например, в ближайшие дни вполне может сменить клуб.
В этом году трансферный рынок начал разогреваться только ближе к дедлайну – 10 апреля защитник Брэндон Монтур перешёл из «Баффало» во «Флориду», а «Колорадо» укрепил вратарскую позицию голкипером «Сан-Хосе» Деваном Дубником. Ранее прошли обмены Эрика Стаала из «Баффало» в «Монреаль» и Кайла Палмьери и Трэвиса Зейджака из «Нью-Джерси» в «Айлендерс».
Кроме того, защитник Дэвид Савар перебрался из «Коламбуса» в «Тампу» транзитом через «Детройт», а другой игрок обороны из «Ред Уингз» – Патрик Немет – стал игроком «Колорадо».
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