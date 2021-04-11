Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

Закрытие трансферного окна в НХЛ — онлайн трансляция 11 апреля 2021

Закрытие трансферного окна в НХЛ
Елена Кузнецова Павел Панышев
,
Закрытие трансферного окна в НХЛ! Все главные переходы и обмены. LIVE
С кем подпишет контракт Никита Гусев, куда обменяют Тейлора Холла и другие интриги — в нашем онлайне.
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию последнего дня трансферов в НХЛ. Официальное закрытие — 12 апреля, понедельник, 22:00 мск. Однако мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить читателей с различными интересными фактами.

Худобин станет одноклубником Овечкина? 6 обменов, которые мы ждём в дедлайн НХЛ
А клуб Владимира Тарасенко получит обладателя «Харт Трофи».
Live Павел Панышев

Генменеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа сам не ожидал, что сможет провернуть сделку с Давидом Саваром. Ради этого пришлось задействовать не только «Коламбус», но и «Детройт».

«Если смотреть на вещи реально, было маловероятно, что мы приобретём игрока перед дедлайном. Я не ожидал, что у нас получится это провернуть. Мы использовали драфт-пики, чтобы купить место под потолком зарплат, выменять хорошего игрока и уместить его в нашу платёжку. Я знаю, что теперь мы станем жёстче, потому что Давид Савар будет играть за нас».

«Тампа», «Детройт» и «Коламбус» совершили трёхсторонний обмен
18:04 Павел Панышев

Есть, кстати, и вторая часть. Она тоже интересна. Посмотрим, как будет на самом деле.

Купит ли «Миннесота» центра для Капризова? Задачи клубов НХЛ перед дедлайном
«Дикари» близки к плей-офф и должны решать этот вопрос, но есть проблема, которая путает их планы.
18:04 Павел Панышев

Мы обозначили задачи клубам НХЛ на дедлайн. Ознакомьтесь с материалом, чтобы быть в курсе вероятных сделок.

Обменяет ли «Нью-Джерси» Гусева и Куликова? Задачи клубов НХЛ перед дедлайном
«Баффало» и «Детройт» тоже готовятся к распродаже, другие клубы ищут возможности для усиления.
17:04 Павел Панышев

Главным лакомым кусочком дедлайна считается нападающий Тейлор Холл, но ожидаются и сделки с участием российских игроков. Вратарь «Далласа» Антон Худобин, например, в ближайшие дни вполне может сменить клуб.

17:04 Павел Панышев

В этом году трансферный рынок начал разогреваться только ближе к дедлайну – 10 апреля защитник Брэндон Монтур перешёл из «Баффало» во «Флориду», а «Колорадо» укрепил вратарскую позицию голкипером «Сан-Хосе» Деваном Дубником. Ранее прошли обмены Эрика Стаала из «Баффало» в «Монреаль» и Кайла Палмьери и Трэвиса Зейджака из «Нью-Джерси» в «Айлендерс».

Кроме того, защитник Дэвид Савар перебрался из «Коламбуса» в «Тампу» транзитом через «Детройт», а другой игрок обороны из «Ред Уингз» – Патрик Немет – стал игроком «Колорадо».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021