Гусев перешёл во «Флориду»! Почему это именно тот клуб, который был нужен Никите

«Никиту Гусева отправили на безусловный драфт отказов для того, чтобы расторгнуть контракт. Он не играл с 20 марта, так как в состав «Нью-Джерси» пришли молодые игроки. 9 дней назад он был выставлен на уэйвер, но его никто не забрал, так как кэпхит его контракта составляет $ 4,5 млн, это делает невозможным его обмен. Но всё это создаёт для него возможность подписаться в другом месте на меньшие деньги», — говорил два дня назад известный канадский обозреватель Эллиотт Фридман, и словно в воду глядел. Точку в заокеанской карьере Гусева ставить пока рано, несмотря на откровенную неудачу в нынешнем сезоне в стане «Дэвилз»: российский форвард подписал однолетний контракт с «Флоридой Пантерз».

Покупка с минимальным риском

Примечательно, что Гусев подписал контракт, будучи уже в статусе свободного агента, то есть он оказался в стане «пантер» не посредством обмена, а побывав на рынке доступной рабочей силы — пусть и всего около суток. В «Нью-Джерси» у него не задалось с самого начала чемпионата: отсутствие нормальной предсезонки и эпидемия коронавируса помешали ему нормально стартовать, затем Никита переболел сам, а приход в команду молодых нападающих вкупе с отсутствием доверия со стороны Линди Раффа довершили картину.



Год назад он стал вторым бомбардиром «дьяволов» (44 балла), лишь на одно очко отстав от лидера Кайла Палмиери, нынче довольствовался жалкими 2 голами и 3 передачами в 20 встречах. При таком отношении ловить в «Нью-Джерси» было нечего, поэтому жалеть о расторжении солидного контракта на $ 4,5 млн не стоит — тем более, что большая его часть уже была выплачена, поскольку регулярный чемпионат близится к концу.



Однолетний контракт с «Флоридой» на $ 1 млн рассчитан до конца нынешнего сезона, и это именно тот вариант, который имел в виду Фридман. Никита ещё не сказал своего последнего слова в НХЛ, а неудача в «Нью-Джерси» имела ряд объективных причин, что признавали многие.



«Очевидно, что «дьяволы» изначально плохо подходили для Гусева, который, несмотря на талант, играл там очень мало. Его выход на рынок означал возможность приобрести хорошего атакующего нападающего за относительно небольшую цену», — писал вчера автор The Hockey Writers Юджин Хелфрик, сватая Гусева в «Тампу» в дуэт к приятелю Никите Кучерову. Этим предположениям сбыться было не суждено, но Гусев расположился по соседству, и теперь будет иметь дополнительную мотивацию получше сыграть против «молний».



Если гвоорить о скромной финансовой составляющей, то по факту «Флорида» заплатит Гусеву намного меньше, чем обозначенный $ 1 млн. Играть в регулярном чемпионате «пантерам» осталось 14 матчей, то есть ровно четверть чемпионата — а это $ 250 тыс «грязными», без учёта налогов и одиозного эскроу. В плей-офф игрокам НХЛ, по сложившейся традиции, не платят, а индивидуальные бонусы при таком контракте предусмотрены вряд ли. По сути, для «кошек» это бесплатный эксперимент с нулевым риском, тем более, что «Флорида» могла предложить Гусеву и больше денег — место под потолком зарплат это позволяло.

Гусев больше не нужен «Нью-Джерси». Его карьера в НХЛ близка к завершению? СКА и ЦСКА не торопятся звать его назад. А получить новый контракт в НХЛ будет очень непросто.

С прицелом на первое звено

Во «Флориде», которую тренирует Джоэль Кенневилль, Гусев может получить свежий старт и необходимое доверие. Как работать с российскими игроками такой фактуры Кенневилль знает — именно в его «Чикаго» блестяще дебютировал Панарин, который избежал тех проблем, которые были у Гусева в «Дэвилз».

Ещё один фактор в пользу Никиты — штат Флорида для него хорошо знаком, поскольку в межсезонье форвард и его семья не уезжали в Россию, а жили именно во Флориде. «Пантеры» пытаются активно вернуться в число претендентов на Кубок Стэнли и, несмотря на все трудности, почти обеспечили себе место в плей-офф: на данный момент южане занимают третью строчку в дивизионе, а отрыв от четвёртого места составляет 11 очков. Совсем недавно у «Флориды» была впечатляющая победная серия, которая даже выводила команду на первое место во всей лиге, где, впрочем, «кошки» долго не задержались.



Травмы ведущего защитника Аарона Экблада и неплохого крайнего форварда Энтони Дюклера вынудили генменеджера «Флориды» Билла Зито искать усиления на рынке: ранее был приобретён защитник Брэндон Монтур и отправлен в «Чикаго» Бретт Конноли, чья роль в команде была гораздо скромнее его контракта в $ 3,5 млн. Приход Гусева вполне вписывается в общую кадровую стратегию, тем более, что приобретение россиянина держали в уме и другие клубы НХЛ.

«Нам нужны габариты и мощь». «Нью-Джерси» выгнал Гусева, но он ещё может остаться в НХЛ Никита станет свободным агентом, у него будет два дня, чтобы найти себе новый клуб под плей-офф.

«Глядя на расширенную статистику, бросается в глаза, насколько плох был Гусев в те моменты, когда соперник владел шайбой. В некоторых моментах, когда «Нью-Джерси» пропускал гол, он был последним, кто приезжал в оборону. Это не стоит называть ленью, просто он охотно отказывается от оборонительной позиции, меняя её на хороший момент в атаке. Гусева нужно ставить на позицию, где от него не будут требовать биться за шайбу, а дадут возможность сосредоточиться на нападении. Что же до этого самого нападения, то на рынке просто нет лучшего варианта, чем Гусев», — писал про Никиту обозреватель блога The Leafs Nation Эрл Шварц.



«Флорида» вполне в состоянии дать Гусеву возможность чувствовать себя намного более свободно, чем это было в «Дэвилз» — Никиту могут попробовать наиграть на левом фланге первого звена вместе с Александром Барковым и Картером Вераге. Наличие такого лидера, как русскоговорящий финн Барков и такого авторитета, как Сергей Бобровский, поможет Гусеву быстрее адаптироваться, поэтому не будет большим преувеличением сказать, что «пантеры» — именно тот клуб, который и был нужен Гусеву.



«Никита — очень техничный и креативный форвард, который играет на хорошей скорости и обладает великолепными данными плеймейкера. На протяжении всей своей карьеры он доказывал, что обладает великолепным талантом игры в атаке. Мы рады, что он стал частью «Флориды Пантерз» и смотрим вперёд, чтобы он мог поскорее присоединиться к нашей команде», — заявил Билл Зито после подписания. Похоже, Зито знает возможности Гусева лучше, чем боссы «Нью-Джерси», и для россиянина это очень хороший знак.



Что же касается возможного противостояния с Кучеровым, то два последних матча регулярного чемпионата — 9 и 11 мая — «Флорида» проводит именно с «Тампой». Вполне возможно, что Кучеров к тому времени уже вернётся в строй, поэтому соперничество между двумя друзьями-Никитами станет ещё одной сюжетной линией во флоридском дерби.