«Советов Игорь не давал». Сорокин выиграл у Шестёркина их первую дуэль в НХЛ!

«Айлендерс» сделали то, что им не удавалось никогда раньше в регулярке, — забросили «Рейнджерс» в овертайме на домашней арене.

Эту дуэль пришлось ждать три месяца (или семь лет, если вести отсчёт от драфта-2014), но оно того стоило. Впервые в битве за Нью-Йорк сошлись два молодых российских вратаря – Игорь Шестёркин и Илья Сорокин. Два друга, два бывших армейца – один московский, другой петербуржский, они немало поиграли и друг против друга, и вместе – в молодёжной и национальной сборных, затем по очереди уехали за океан, и сегодня впервые сошлись лицом к лицу на уровне НХЛ. Первая дуэль осталась за Сорокиным.

Первый период остался за «Айлендерс» как по игре, так и по счёту. Первым, уже на второй минуте, отличился только перешедший из «Нью-Джерси» Кайл Палмьери, подкарауливший отскок после броска Джоша Бейли. На долю Шестёркина за 20 минут выпало 17 бросков, особенно опасны были атаки Бовиллье, Зэйджака и Барзала, ну и конечно, это эффектное спасение через трафик после мощного выстрела Ника Ледди.

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На последних секундах периода «Рейнджерс» пропустили вторую шайбу, «Айлендерс» провели быструю контратаку, Жан-Габриэль Пажо остался неприкрытым и поразил ворота броском в касание.

Во втором периоде потрудиться пришлось уже Сорокину – тренер «Рейнджерс» стал менять сочетания троек, например, перевёл Виталия Кравцова в первое звено к Зибанеджаду и Крайдеру. Это дало свои плоды, «Рейнджерс» взвинтили активность и сначала Сорокин капитулировал после броска с синей линии от Либора Хайека, а затем Кравцов набрал своё первое очко в НХЛ, ассистировав Брендану Смиту. «Мы так плохо провели первый период, но мне очень понравилась игра Кравцова. Решил, что его перевод в первое звено встряхнёт эту тройку», — заявил Дэвид Куинн.

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Третий период прошёл в равной борьбе и без голов, встреча ушла в овертайм, где «Айлендерс» сделали то, что им не удавалось никогда прежде – забили «Рейнджерс» в дополнительное время на домашней арене.

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Для Сорокина эта победа стала 11-й в НХЛ, а на домашнем льду он ещё ни разу не проигрывал. Только пяти вратарям в истории удавалось одержать больше восьми домашних побед подряд в дебютном сезоне, в последний раз это делал Грант Фюр в сезоне-1981/1982. Сорокин может стать шестым.

«Игорь – мой большой друг, в каждой игре против него очень много эмоций, в России мы играли в дерби. Это большое событие, мы начинали играть друг против друга ещё в молодёжной лиге, теперь играем в НХЛ. Это большое событие для нас обоих. Советов Игорь не давал, мы общаемся, но не о хоккее. У нас хорошие тренеры, а много советов – это плохо.

Хорошо, что Райан забил в овертайме. Я говорил перед сезоном, что когда войду в игровой ритм, буду чувствовать себя лучше. Когда много играешь, чувствуешь уверенность. И у меня отличные защитники, они помогают мне, помогают побеждать», — сказал Сорокин.

Несмотря на поражение, Куинн отметил игру Шестёркина, который отразил 29 бросков из 32: «Когда играют вратари такого масштаба, это придаёт ещё больше остроты противостоянию. Но я не знаю, насколько ещё ожесточённее может стать это противостояние. Мы просто рады, что у нас есть наш вратарь».

Это только первая дуэль, а сколько их ещё будет – не счесть. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это противостояние на долгие годы, ведь за этими вратарями будущее «Рейнджерс» и «Айлендерс».