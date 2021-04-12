«Из «Торпедо» уезжают только в НХЛ!» Большое интервью с гендиректором «Торпедо»

30 мая 2019 года Александр Харламов занял пост генерального директора хоккейного клуба «Торпедо». На протяжении двух лет Харламов практически не давал развёрнутых интервью, посвящённых работе в нижегородском клубе. Спустя два года после вступления в должность 45-летний функционер подвёл промежуточные итоги своей работы в «Торпедо».

В большом эксклюзивном интервью «Чемпионату» Харламов рассказал о результатах всей вертикали клуба в этом сезоне, продлении контракта с тренерским штабом Дэвида Немировски, возможном отъезде в НХЛ нападающего Дамира Жафярова, а также о ситуации с детской школой «Торпедо» и строительстве новой арены в Нижнем Новгороде.

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«Когда я пришёл в «Торпедо», нужно было работать, а не говорить»

— В должности руководителя «Торпедо» вы уже отработали два полноценных сезона. Можете подвести промежуточные итоги своей деятельности?

— За два года работы в клубе я почти не давал интервью, так как считаю, что только сейчас получил моральное право подводить некоторые промежуточные итоги. Можно провести некоторый анализ, потому что, когда я только пришёл в «Торпедо», работы было очень много. Надо было работать, а не говорить. Этого принципа я и придерживался, а сейчас могу что-то обсудить и рассказать вам.

— Что представляет собой вся система хоккейного клуба «Торпедо»?

— За время работы в клубе мы сделали определённые шаги по всем направлениям. Я думаю, что они получились очень хорошими и позитивными. Для начала необходимо заглянуть в истоки. Все прекрасно понимают, что «Торпедо» – это один из старейших клубов в нашем чемпионате, основанный в 1946 году. Клуб имеет большую историю и большую инфраструктуру. Сюда входит детская школа, в которой на сегодняшний день тренируются около 550 человек, юниорская, молодёжная и следж-команды. Разумеется, вершиной айсберга является главная команда «Торпедо». Помимо этого, в нашем пользовании находятся два ледовых дворца и база для проживания молодых хоккеистов, где приходится выполнять значительный объём работы.

Клуб несёт на себе большую социальную ношу – это работа с детскими домами, трудными подростками, сотрудничество с детскими командами по всей области, поддержка следж-хоккеистов. Также мы поддерживаем ветеранов «Торпедо» и благотворительные организации. Это большая ответственность, потому что, на мой взгляд, «Торпедо» является самым узнаваемым брендом в Нижегородской области. Куда бы мы ни приезжали, нас везде встречают, узнают и любят. Это приятно.

— Что уже удалось наладить в «Торпедо»?

— Я не открою ни для кого секрета, если скажу, что, помимо того что хоккеисты делают непосредственно на льду, очень важной частью является построение коллектива, в котором ты работаешь. Хочу сказать, что, когда приходил в клуб, мы находились в постоянном поиске. Кто-то приходил вместе со мной, кто-то уходил, кто-то потом снова возвращался. Работа в хоккее – это тяжёлый пласт. Тут надо со всеми ужиться, притереться. Но сейчас у нас сложился костяк, в котором все давным-давно притёрлись. Все понимают, что нужно делать. В этом плане у нас всё тихо и спокойно. Недаром нашу работу отмечают и в КХЛ, что меня не может не радовать как руководителя клуба. Да, у нас не столь огромный коллектив, как в наших топ-клубах, но мы стараемся друг другу помогать. Я очень доволен теми, кто сейчас работает рядом со мной.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Изначально мы столкнулись с большой кредиторской задолженностью. Были различные проблемы по финансовой части. Если вкратце, то сейчас в клубе не осталось просроченных долгов и нет трудностей с выплатой заработной платы. У нас всё стабильно и всё в срок. Мы вовремя предоставляем все необходимые документы в Лигу. Но поверьте, чтобы всего этого достичь, нам приходилось и приходится прикладывать значительные усилия. Поэтому говорить о том, что сложностей у клуба нет совсем, было бы неправильно.

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Я хочу выразить большую благодарность нашему исполнительному директору Александре Строгановой, с которой мы одновременно пришли в клуб. Нам пришлось вплотную очень сильно заниматься всеми этими финансовыми вопросами. Также я хочу поблагодарить всех наших партнёров – правительство Нижегородской области и лично губернатора Глеба Никитина, который является болельщиком клуба и возглавляет правление «Торпедо». Он всё время старается держать руку на пульсе и интересуется всеми делами клуба. Очень приятно, когда глава региона любит хоккей и по возможности всегда старается приходить на наши матчи.

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Кроме этого, пользуясь случаем, я хочу отметить группу ГАЗ и лично Олега Дерипаску. ГАЗ стоял у истоков создания клуба и является нашим бессменным спонсором. Также хочу поблагодарить Объединённую металлургическую компанию в лице Натальи Ерёминой. Я перечислил людей, которые в эти непростые экономические времена оказали поддержку «Торпедо» и выполнили все обязательства в полном объёме. Надеюсь, что сотрудничество со всеми названными компаниями продлится ещё долгие-долгие годы.

«Губернатор делает всё возможное и невозможное, чтобы новому стадиону быть»

— Много слухов вокруг заморозки проекта с новой ареной для «Торпедо». Можете прояснить ситуацию, какие последние новости на данный момент?

— Могу сказать так – эта тема муссируется уже очень давно. Мы не располагаем стопроцентной информацией по данному вопросу. Но я точно знаю, что губернатор очень сильно заинтересован в строительстве новой арены для «Торпедо». Он работает над этим проектом и делает всё возможное и невозможное, чтобы этому стадиону быть. Мы все прекрасно пониманием, что пришло время для новой арены. Да, есть определённые трудности, но я думаю, что наше правительство справится с ними.

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Раз вы уже затронули тему дворцов, то я хочу сказать, что в этом году «Торпедо» начнёт строительство арены для детской спортивной школы, которая появится на месте бывшего футбольного стадиона «Пионер». На этом месте будет построено современное здание. Это будет тренировочный дворец, где под одной крышей будут располагаться два катка и гостиница. Там будет всё для комфортного проживания детей и для занятий хоккеем.

— Как обстоят дела с детской школой?

— До моего прихода школа находилась в плачевном состоянии, у неё даже не было директора. В первую очередь, мы улучшили инфраструктуру для ведения тренировочного процесса. Отремонтировали дворец спорта, где занимается школа, и отремонтировали базу. Была разработана программа развития всей школы на ближайшие три года. Это чисто наша внутренняя программа, по которой тренируются ребята. Также в позапрошлом году состоялась презентация программы «Красная Машина» от ФХР, и мы сумели интегрировать её в нашу систему.

На пост директора школы был назначен Роман Малов, который много лет был капитаном «Торпедо». Он очень хорошо зарекомендовал себя в плане личностных качеств, и к тому же знает все проблемы и переживает за общее дело. Была введена должность старшего тренера, который плотно занят методической работой. Также мы увеличили зарплаты тренерам, и, хоть они пока не дотягивают до уровня топ-клубов страны, для нас это всё равно шаг вперёд.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Наладили информационно-техническое обеспечение. Теперь мы можем разбирать прошлые матчи и готовиться к будущим. На должность тренера вратарей пригласили Андрея Царёва. Вторую часть сезона он провёл в команде МХЛ, но до этого продуктивно поработал в школе. В этом плане наши ребята только растут. До пандемии мы посещали различные конференции, обменивались опытом с другими клубами. Считаю, что наша школа развивается в верном ключе.

— В этом сезоне ваша команда в МХЛ пробилась во второй раунд плей-офф. В плане выступления «Чайки» вам вообще важен спортивный результат или главное, сколько игроков молодёжка сможет подготовить для взрослой команды?

— Это очень интересный вопрос. Я проанализировал выступления «Чайки» за последние сезоны, и здесь получилась вот такая история. После двух призовых сезонов – это 2015 и 2016 годы – наступил сильный спад. Не хочу никого обвинять. Наверное, на то был ряд объективных причин. Последние два года мы уделяли очень много внимания молодёжной команде. Мы реально понимаем, что эти молодые пацаны со временем должны превратиться в матёрых хоккеистов. Возможно, что не все они заиграют на уровне КХЛ, но кто-то сможет показать себя в ВХЛ.

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В прошлом году нам не хватило одного очка для попадания в плей-офф, а в этом сезоне произошёл значительный прорыв – мы впервые в истории выиграли Восточную конференцию, а это очень серьёзный результат для такого чемпионата, как МХЛ. Это большой успех для всего клуба. Хочу отметить работу тренерского штаба Николая Воеводина. Лично меня очень радует, что в этой команде играло 11 воспитанников нашей школы. Надеюсь, что при определённом подходе эти ребята продолжат прогрессировать и со временем мы увидим их в первой команде.

— В этом сезоне у вас не было чистого фарм-клуба в ВХЛ, взамен которого был подписан договор о сотрудничестве с «Ладой». Довольны результатами партнёрства и планируете ли пролонгировать соглашение?

— Так сложилось, что нам пришлось приостановить деятельность нашей команды в ВХЛ, но важно заметить, что мы именно приостановили её. Надеюсь, что в будущем мы сможем вернуться к данному вопросу.

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Что касается «Лады», то хочу сказать слова благодарности Владимиру Кречину, с которым мы довольно оперативно договорились и заключили партнёрское соглашение. Но если смотреть на призму спортивных отношений, то это сотрудничество нас не очень устроило.

Не секрет, что «Лада» – амбициозная команда, всегда ставящая перед собой большие задачи. В силу своего возраста и спортивной подготовки наши хоккеисты не всегда проходили в состав этой команды. Будем искать новое сотрудничество с кем-то из других клубов лиги.

«Продление контракта с Немировски – оценка работы его тренерского штаба»

— На итоговой пресс-конференции вы заявили, что для «Торпедо» сезон сложился удачно, а причины неудачи в плей-офф будут проанализированы позднее. Сейчас готовы поделиться выводами из анализа?

— Мы провели обсуждение данного вопроса внутри клуба. Конец регулярного чемпионата сложился таким образом, что мы его немного провалили и заняли восьмое место в конференции, в результате чего в первом раунде плей-офф сразу угодили на «Ак Барс». Понятно, что Казань – это лидер нашего чемпионата. Крепкая команда. Сложный соперник. У нас была одна из самых молодых команд в лиге, где многие игроки не имели опыта игры в плей-офф. Конечно, тренерский штаб отработал на славу и провёл хорошую подготовку к серии, но ребята где-то перегорели. При этом шансов мы не теряли, вспомните хотя бы первую игру в Казани (матч завершился победой «Ак Барса» со счётом 2:1 в овертайме. – Прим. «Чемпионата»). Если бы смогли за неё зацепиться, то никто не знает, как бы повернулась ситуация.

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Что тут ещё сказать? Мы готовились. Опять же после нас «Ак Барс» всухую прошёл «Салават Юлаев», а мы не идём ни в какое сравнение с Уфой по бюджету и возможностям. Как говорится, хоккей есть хоккей. Все старались и делали свою работу, а победил сильнейший.

— Почему контракт с тренерским штабом Дэвида Немировски был продлён ещё до старта плей-офф? Это была больше благодарность за игру в регулярном чемпионате или чувство опасения, что его уведут другие клубы?

— Наверное, нельзя говорить, что это была благодарность. Продление контракта – это прежде всего оценка работы Дэвида и его тренерского штаба. Ребята делают хорошую работу. В своих интервью Дэвид всегда говорил, что «Торпедо» и Нижний Новгород – не пустой звук для него и он хочет работать в здесь. Что касается продления контракта перед плей-офф, то правление клуба вело переговоры на протяжении очень долгого времени, и технически так сложилось, что мы объявили о продлении соглашения в такой момент.

Дэвид Немировски Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Тренерский штаб Дэвида Немировски продолжит работу с «Торпедо» в следующем сезоне

Я бы хотел отдельно сказать о членах тренерского штаба. Понятно, что Дэвид – наш главный тренер, и его работа не обсуждается. Но мало говорится о людях, которые работают вместе с ним. Нужно выделить Сандиса Озолиньша. Все знают Сандиса как прославленного игрока, но необходимо отметить, как он работает с защитниками в «Торпедо». С его приходом каждый год в клубе появляются игроки, выходящие на новый уровень. Считаю качество работы Озолиньша очень высоким. Он раскрывает потенциал в ребятах.

Сандис Озолиньш вошёл в тренерский штаб «Торпедо»

Нужно отметить и Артёма Чубарова. Его также знают как игрока с большим опытом, но он уже обладает большим опытом и в тренерской работе. Он нижегородец и давно работает в нашем клубе. Эндрю Кэксор и Андрей Емельянов занимаются функциональной подготовкой. Мы оставляем весь штаб на следующий сезон. Клуб обладает не самым большим бюджетом, и в этой связи необходимо много внимания уделять молодёжи, раскрывать весь её потенциал.

— Перед началом сезона многие были удивлены назначением Максима Гафурова на пост генерального менеджера. Говорилось, что у него нет опыта подобной работы, было много скептических высказываний. По факту сезона довольны его работой?

— Скепсиса действительно было очень много, в том числе проскакивали и негативные высказывания в адрес всего клуба. Да, у Максима не было опыта работы внутри клуба, но его статистические знания только усилили наши позиции. Он сумел успешно перенести знание теории на практику. Знаете, это очень сложно и в принципе дорогого стоит. С его приходом мы в принципе поменяли взгляды на работу селекционной службы, и это принесло плоды в сезоне. Слаженная работа всего коллектива, руководства и тренерского штаба принесла положительные результаты. Так что я очень доволен его работой.

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«Мы делаем ставку на российских вратарей. Это будущее нашего хоккея»

— Аренда Ивана Чеховича стала одним из лучших трансферов во всей лиге. Вы сами ожидали, что он добьётся таких результатов в КХЛ?

— В принятии решения по Чеховичу на первый план вышла та самая слаженная работа всех сотрудников клуба. В его переходе приняли участие все люди, отвечающие за вопросы селекции. Это и Гафуров, и Немировски, и я – все оперативно выполнили свою работу. Мы быстро отследили его игру, провели анализ, пообщались с ним – в результате он оказался у нас, хотя я знаю, что на него претендовали и другие клубы. Мы очень рады, что он раскрылся в «Торпедо» в полный рост, показав все свои положительные качества и сумев пробиться в сборную России из нашего клуба. Надеюсь, что он продолжит проявлять себя уже в НХЛ. От всех нас могу пожелать ему только удачи.

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— Решение идти в сезон с бригадой голкиперов, полностью состоящее из российских вратарей не оказалось ошибочным? Есть ощущение, что тот же Андрей Тихомиров застрял на определённом уровне и не может сделать следующий шаг в своей карьере.

— Вы знаете, в прошлом сезоне мы много общались на эту тему. Да, мы приняли решение играть с российскими голкиперами. На входе в сезон у нас были Тихомиров и Серебряков, потом добавился Мельничук, в конце появился Кочетков. Я не могу согласиться с вами, что Тихомиров застоялся. Да, в какой-то момент он столкнулся со спадом в своей игре – и над этим очень много работал наш тренер вратарей Владимир Куликов, который в прошлом году пришёл в команду. Он вообще потратил очень много времени на всех наших голкиперов, не только на Андрея.

И в принципе я хочу сказать, что все наши вратари при правильной работе могут вырасти в будущее всего российского хоккея. Потому что сейчас в КХЛ снова наметилась волна на иностранцев. Владислав Александрович Третьяк говорит об этом. Посмотрите – сейчас в финалах конференций играют всего два российских голкипера, а «Торпедо» делает ставку на россиян. Все ребята талантливые и ещё молодые, им есть куда развиваться. Они прекрасно понимают, что им нужно расти. При должном подходе они смогут принести много пользы.

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«Торпедо» хочет сохранить Уайдмана»

— Не поспешили ли с продлением контракта с Энди Миле? Допускаете ли вероятность, что новый контракт расслабил его в серии с «Ак Барсом», где он набрал всего одно очко в четырёх матчах?

— Нет. Не поспешили. Энди – квалифицированный игрок, который с перерывом отыграл два сезона за «Торпедо». Что в первом сезоне, что во втором он набрал приличное количество очков. Вы поймите: в плей-офф идёт немного другой хоккей, всё выполнять становится сложнее. Миле – опытный боец и хороший хоккеист. Он набрал одно очко в четырёх матчах? Ничего страшного. Ландер в «Локомотиве» за два раунда плей-офф не набрал ничего. Такие параллели неправильно проводить. Игра строится не только на набранных очках. Энди – центральный форвард, он много играл на вбрасываниях и был полезен в обороне и других аспектах игры. Мы довольны продлением контракта с ним.

— Существует ли возможность сохранить в команде защитника Криса Уайдмана, который столь удачно дебютировал в КХЛ в этом сезоне?

— Скажем так – на данный момент Крис находится за океаном. Могу сказать, что «Торпедо» хочет сохранить Уайдмана и ведёт работу в этом направлении.

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«Жафярову 100% надо пробовать в НХЛ, чтобы не корить себя всю жизнь»

— Немировски говорил, что Жафярову нужно уезжать в НХЛ сейчас, иначе потом будет уже поздно. Вы согласны с этой точкой зрения?

— Наверное, да, соглашусь с Дэвидом. Мы тоже много обсуждали этот вопрос, и с самим Дамиром говорили об этом. Он сейчас находится в таком возрасте, 27 лет – это самый расцвет, и тем более когда есть предметный интерес со стороны клубов НХЛ, то 100% ему нужно пробовать свои силы там. Чтобы потом не корить себя всю жизнь, что у тебя был такой шанс, а ты остался здесь и не попробовал. Нужно брать быка за рога и доказывать там, что ты можешь. Да, там другие реалии, но в этом сезоне Дамир всё доказал здесь.

Дамир Жафяров Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Мы ждали такой игры от него и совсем не были удивлены. Единственное, сейчас я хочу, чтобы он попал на чемпионат мира и помог своей игрой сборной России выиграть мировое первенство. Если у Дамира не сложится в НХЛ… Нет, пусть всё у него сложится, а двери «Торпедо» всегда для него открыты.

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— Вообще какая приоритетная цель стоит в селекции на предстоящее межсезонье?

— Мы постараемся максимально сохранить костяк команды, чтобы в дальнейшем совершать только точечные усиления. В нашем случае это непростая вещь, потому что есть определённые нюансы. Конечно, игроки, находящиеся в статусе неограниченно свободных агентов, имеют право сами выбирать наилучшие условия для себя. Уход таких игроков понятен, потому что люди идут на большие контракты. Мы бы с огромным удовольствием сохранили бы игроков, уходящих от нас, но таковы реалии жизни.

Какие-то игроки нас покинут, но я пока не готов называть фамилии. Но если смотреть в целом на ситуацию, то из «Торпедо» люди в основном уходят только в НХЛ, либо в топ-клубы КХЛ. И Мельничук, и Чехович, и Дер-Аргунчинцев, а в перспективе Жафяров и Уайдман, уезжали за океан. Наверное, я это свяжу с тем, что Дэвид пропагандирует атакующий хоккей. Почему игра «Торпедо» всем нравится? Потому что мы стараемся больше играть в нападении, ведь это хоккей будущего. Конечно, необходимо уделять много внимания обороне, но, когда ты стараешься играть от атаки, это позволяет игрокам лучше раскрывать свой потенциал.

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«Мой приоритет – честная и прозрачная работа в «Торпедо»

— Президент КХЛ Алексей Морозов подтвердил информацию о предстоящем возвращении вашей команды в Западную конференцию. С точки зрения логистики, постоянная смена конференций как-то влияет на вашу работу?

— Да, с приходом «Адмирала», скорее всего, нас вернут на Запад. Мы к этому готовы, всего год назад уже играли в той конференции. Надеюсь, что будем выигрывать и там. Исторически сложилось так, что Нижний Новгород находится на самом перепутье, поэтому нас и двигают. С точки зрения логистики «Торпедо» довольно удобно играть, что в Западной, что в Восточной конференции, поэтому лига и принимает такие решения.

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Со спортивной точки зрения, мы уже привыкли ко всем этим изменениям. И вопрос дивизиона не имеет особого значения, единственное — мы надеемся, что это не сильно повлияет на нас экономически.

— Вопрос в продолжении экономической темы. Пандемия коронавируса сказалась на возможности болельщиков заполнять трибуны арены. Вся эта ситуация сильно ударила по клубу?

— Выручка от продажи билетов – это значительная составляющая бюджета нашего клуба. И это действительно стало проблемой для «Торпедо» в сезоне. Мы потеряли существенную сумму. Но я хочу отметить, что помимо чисто экономического фактора, мы потеряли то, что нельзя измерить деньгами. Мы потеряли поддержку наших болельщиков. Ни для кого не секрет, что играть в Нижнем Новгороде – очень сложно для гостевой команды. Наши болельщики – особенные люди, на протяжении всего сезона сильно болеющие за свою команду.

В начале чемпионата трибуны были полностью закрыты, потом нам разрешили допуск 20% зрителей (владельцев абонементов), и только в конце сезона увеличился разрешённый процент посещаемости. Любой руководитель и хоккеист вам скажет, что без болельщиков игра невозможна. Для каждого клуба болельщик является шестым игроком, а для «Торпедо» – шестым, седьмым и восьмым. Мы очень благодарны нашим болельщикам за то, что они приходят на матчи.

— Какие планы на ближайшее межсезонье у всего клуба «Торпедо»? Какие первоочередные задачи стоят перед организацией?

— Предстоит много работы как по спортивной части, так и по развитию всей инфраструктуры клуба. Если говорить непосредственно о спорте, то мы уже начали работу по комплектованию состава. Это обычная работа в межсезонье. Мы хотим развиваться, развиваться и ещё раз развиваться, чтобы становиться всё лучше с каждым сезоном.

Большую работу предстоит проделать в части инфраструктуры. Как я уже говорил в самом начале, у нас есть две арены – «Нагорный» и дворец имени Коноваленко. В «Нагорном» планируем провести ремонтные работы, заменить освещение. Этот дворец уже далеко не новый, и каждое межсезонье его необходимо поддерживать в нормальном состоянии и надлежащем виде. Во втором дворце, где играет «Чайка», мы будем менять коробку – переходить на канадский размер. Также заканчивается договор с обслуживающей организацией, и мы будем искать другую компанию, потому что клуб развивается и требования повышаются. Рассчитываем, что в новом сезоне дворец будет обслуживать более профессиональная и эффективная компания.

Хочу ещё сказать людям, просто для их понимания, что моим приоритетом в «Торпедо» является честное и прозрачное выполнение своей работы. Это для меня вызов и большая ответственностью, но я дорожу своей честью и своей фамилией, и мне важна репутация клуба. Хочу ещё раз сказать спасибо всему коллективу, который работает вместе со мной. Надеюсь, что и дальше будем делать «Торпедо» лучше.