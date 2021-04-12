Судьба игроков СКА, сотворивших главный камбэк в КХЛ. Многие пропали с хоккейной карты

Кто-то, как Панарин, стал звездой в Америке, другие закончили, а Белов даже подрабатывал официантом.

Сегодня, 12 апреля, в Санкт-Петербурге состоится шестой матч финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции. СКА уступал 0-3 в противостоянии с ЦСКА, но затем одержал две победы кряду и теперь сохраняет надежду на выход в финал плей-офф. За всю историю КХЛ был зафиксирован всего один случай, когда одной из команд удалось совершить победный камбэк с 0-3.

СКА с Панариным сотворил камбэк в серии с ЦСКА. Единственное спасение в КХЛ со счёта 0-3! Вспоминаем, как Шипачёв, Панарин и Ковальчук обыграли ЦСКА с Радуловым.

В 2015 году СКА под руководством Вячеслава Быкова не пустил ЦСКА в финал Кубка Гагарина, выиграв четыре матча кряду. Армейцы Санкт-Петербурга пробились в решающий раунд плей-офф, где вдохновлённые своим камбэком в армейском дерби легко управились с «Ак Барсом» (4:1), впервые в истории став обладателями Кубка Гагарина. «Чемпионат» уже вспоминал первую дуэль двух армейских команд в плей-офф, навсегда вошедшую в историю лиги, а теперь рассказывает о дальнейшей судьбе игроков того СКА, многие из которых уже пропали с хоккейной карты.

Голкиперы

Микко Коскинен

Карьера после серии: провёл в санкт-петербургском клубе ещё три сезона, став в 2017 году двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. В том плей-офф финский голкипер продемонстрировал удивительную статистику, одержав 12 побед при одном поражении. В 2018 году принял участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, где сборная Суоми оступилась на стадии четвертьфинала, проиграв команде Канады (0:1).

Где играет сейчас: последние три года играет в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз». Новый контракт Коскинена с «нефтяниками» стал одним из самых критикуемых в истории канадского клуба и последним на посту генерального менеджера для Питера Чиарелли. На следующий день после осуществления этой сделки Чиарелли был отправлен в отставку. В этом сезоне 32-летнего Коскинена постоянно критикуют в канадских СМИ, а статистика в текущей регулярке является худшей для голкипера за время игры в клубе.

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Илья Ежов

Карьера после серии: в чемпионском плей-офф не провёл на льду ни одной секунды, во всех матчах являясь бэкапом Коскинена. В следующем сезоне сыграл за СКА всего 16 матчей в регулярке, после чего продолжил карьеру в менее статусных клубах – «Ладе», «Нефтехимике» и «Витязе».

Где играет сейчас: на протяжении последних двух лет является первым номером «Витязя». В нынешнем сезоне опытный голкипер не смог помочь своей команде пробиться в плей-офф. Контракт 34-летнего вратаря с подмосковным клубом рассчитан до 30 апреля 2022 года.

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Защитники

Юрий Александров

Карьера после серии: победный плей-офф стал последним для российского защитника в СКА. В межсезонье 2015 года Юрий перебрался в «Авангард», где провёл далеко не самый плохой чемпионат с точки зрения статистики, но нового контрактного предложения не получил.

Где играет сейчас: с сезона-2016/2017 32-летний защитник выступает за ХК «Сочи». Юрий является основным игроком в своей команде и за последние два сезона пропустил всего один матч в регулярных чемпионатах. Александров много времени проводит в большинстве, стабильно записывая на свой счёт результативные передачи при розыгрыше численного преимущества. При этом игра защитника у своих ворот оставляет желать много лучшего.

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Антон Белов

Карьера после серии: один из главных ветеранов армейского клуба продолжает выступать за СКА, однако в этом сезоне 34-летний защитник уже не является безальтернативным игроком основы. В нынешнем плей-офф Антон сыграл всего семь матчей, не отметившись результативными действиями. Карьера Белова постепенно идёт на спад. Совсем не факт, что в межсезонье клуб продлит соглашение с опытным хоккеистом.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Николай Белов

Карьера после серии: защитник в начале послечемпионского сезона был обменян из СКА в «Ак Барс». Следующий чемпионат провёл в «Тракторе», после чего российский защитник предпринял отчаянную попытку пробиться во «Флориду Пантерз». Воспитанник московского «Динамо» не смог пройти просмотр в американском клубе и выбыл из хоккея на два года.

Где играет сейчас: сейчас 33-летний защитник доигрывает во втором шведском дивизионе. Во время активной стадии пандемии коронавируса Белов подрабатывал официантом в одном из шведских кафе, о чём сам поведал в своём интервью.

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Андрей Ермаков

Карьера после серии: защитник был игроком ротации в СКА в чемпионском сезоне. В победном плей-офф Ермаков сыграл восемь матчей, в среднем за матч проводя на льду чуть больше четырёх минут. В межсезонье Андрей перебрался в «Спартак», а затем поиграл за такие команды, как «Сибирь», ЦСКА и «Торпедо».

Где играет сейчас: последние два года Ермаков провёл в «Сибири», где является важным игроком основы. Андрей не испытывает проблем с игровым временем, а в минувшем сезоне 27-летний защитник призывался под знамёна олимпийской сборной России.

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Дмитрий Калинин

Карьера после серии: 40-летний Калинин завершил хоккейную карьеру в прошлом году после сезона, проведённого в родном «Тракторе». Сейчас трёхкратный чемпион мира живёт в Москве и занимается семейными вопросами. В недавнем интервью Калинин заявил, что в будущем намерен заняться тренерской работой и открыт для любых предложений.

Андрей Кутейкин

Карьера после серии: чемпионский сезон стал лучшим в карьере Кутейкина в КХЛ с точки зрения результативных действий. В регулярке Андрей решал вопросы в большинстве, а в плей-офф сосредоточился на выполнении прямых обязанностей в обороне. В 2016 году Кутейкин перешёл в «Авангард», но по ходу сезона был обменян в московское «Динамо» на Александра Осипова.

Где играет сейчас: главный специалист в истории КХЛ по точным броскам из зоны защиты последние два сезона провёл в «Спартаке». В нынешнем чемпионате ветерана лиги очень сильно подвело здоровье. Последний матч Кутейкин провёл ещё 1 ноября 2020 года, после чего угодил в лазарет московского клуба, откуда так и не смог вернуться. Уже понятно, что Андрей покинет стан красно-белых в межсезонье. Вполне вероятно, что карьера хоккеиста будет завершена.

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Роман Рукавишников

Карьера после серии: защитник отыграл в Санкт-Петербурге пять лет, дважды выиграв с армейским клубом главный трофей лиги. В ноябре 2019 года Рукавишников стал участником большого обмена с «Ак Барсом», в результате которого продолжил карьеру в команде Дмитрия Квартальнова.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Где играет сейчас: сейчас 28-летний российский защитник в составе казанской команды принимает участие в полуфинале Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Авангардом». В плей-офф Роман входил в качестве игрока ближайшей ротации, но в ходе серии с «ястребами» занял стабильное место в составе. В третьем матче противостояния защитник даже отметился заброшенной шайбой в ворота Шимона Грубеца.

Динар Хафизуллин

Карьера после серии: защитник перебрался СКА в уже далёком 2013 году. С тех пор его карьера неразрывно связана с армейским клубом. Двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017) в составе СКА вместе с Антоном Беловым, Антоном Бурдасовым и Евгением Кетовым знает, как отыгрываться с 0-3 в серии с ЦСКА. Теперь они могут поделиться этим опытом с молодыми игроками своей команды.

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Максим Чудинов

Карьера после серии: в победном плей-офф Чудинов стал лучшим бомбардиром в СКА среди защитников, набрав 9 (1+8) очков в 21 матче. Спустя два года Максим повторит чемпионский успех, но его вклад в победу получится уже чисто символичным. В 2017 году он сыграл в плей-офф всего один матч, не проходя в состав команды Олега Знарка.

Где играет сейчас: неудивительно, что уже в следующем сезоне Чудинов покинул армейский клуб, будучи обменянным в «Авангард». За омский клуб 31-летний хоккеист продолжает выступать по сей день. Нынешний плей-офф для Максима не сложился из-за травмы. Чудинов получил повреждение в серии с «Автомобилистом» и завершил сезон.

Дмитрий Юдин

Карьера после серии: защитник в чемпионском розыгрыше исполнял роль седьмого-восьмого защитника. Юдин сыграл 19 матчей, проводя на льду меньше пяти минут. В составе СКА провёл ещё один сезон, после которого перебрался в «Спартак».

Где играет сейчас: сейчас 25-летний российский защитник переживает лучшее время в карьере. В составе «Ак Барса» Юдин провёл лучший регулярный чемпионат в КХЛ, как по набранным очкам, так и по показателю полезности. Тренерский штаб Квартальнова доверяет защитнику, а он в большинстве своём оправдывает ожидания на льду, хотя порой допускает и голевые ошибки.

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Нападающие

Александр Барабанов

Карьера после серии: нападающий тогда только начинал свой путь в хоккее. В победном плей-офф Александр сыграл всего один матч, в остальное время поддерживая команду с трибуны. Уже в следующем сезоне Барабанов получил новую роль в команде, а в 2018 году стал олимпийским чемпионом в составе сборной России.

Где играет сейчас: сейчас 26-летний российский форвард проводит дебютный сезон за океаном. Дела у Александра в лучшей лиге мира складываются очень тяжело. Он принял участие всего в 13 матчах, в которых сделал одну результативную передачу. Среднее игровое время Барабанова составляет меньше девять минут. Настолько мало он не играл с того самого сезона-2014/2015.

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Антон Бурдасов

Карьера после серии: форвард уже в следующем сезоне пополнил состав «Авангарда» в результате обмена на Сергея Широкова. Ещё одним участником этой сделки от СКА стал Пётр Хохряков. Затем Бурдасов поиграл за ЦСКА и «Салават Юлаев», после чего вернулся в армейский клуб.

Где играет сейчас: в этом сезоне Антон установил личный снайперский рекорд по голам (23) в регулярке КХЛ. В плей-офф Бурдасов периодические исполняет обязанности капитана команды, когда вне заявки остаётся Кетов. В серии с ЦСКА 29-летнему нападающему пока что не удаётся разжиться очками. Лучшим моментом нынешнего розыгрыша для Антона на данный момент остаётся третий матч с московским «Динамо», когда Бурдасов в ближнем бою переиграл Александра Ерёменко.

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Евгений Дадонов

Карьера после серии: член одной из лучших троек нападения в истории КХЛ (Панарин – Шипачёв – Дадонов) стал первым снайпером команды в победном плей-офф. В 22 матчах Евгений забросил 15 шайб, шесть из которых пришлись на розыгрыш большинства. Дадонов выступал за СКА до 2017 года и после ещё одной победы в Кубке Гагарина во второй раз в карьере отправился покорять просторы НХЛ.

Где играет сейчас: 32-летний форвард последние три сезона отыграл во «Флориде Пантерз», а в прошлое межсезонье подписал трёхлетний контракт с «Оттавой Сенаторз» на общую сумму в $ 15 млн. В нынешнем сезоне Евгений играет без особого блеска, но при этом входит в топ-5 снайперов в своей команде, которая является одним из главных аутсайдеров в НХЛ.

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Илья Каблуков

Карьера после серии: Каблуков перешёл в СКА из «Атланта» в январе 2014 года. В составе армейского клуба стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, проявив себя в роли одного из лучших в лиге форвардов оборонительного плана. В последний сезон игры за СКА олимпийский чемпион 2018 года резко сдал, в результате доигравшись до обмена из клуба.

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Где играет сейчас: в прошлое межсезонье поклонники хоккея пристально следили за перемещениями Каблукова по клубам КХЛ. В течение лета Илья успел побывать игроком четырёх команд (СКА – «Магнитка» – «Амур» – «Авангард»). В итоге 32-летний форвард оказался в омском клубе и сейчас борется за выход в финал Кубка Гагарина.

Евгений Кетов

Карьера после серии: последний игрок из состава того СКА, продолжающий выступать за армейский клуб в настоящее время. 35-летний форвард является капитаном команды, играя очень важную роль в раздевалке. В серии с московским «Динамо» Кетов получил повреждение в эпизоде с Вадимом Шипачёвым. После столкновения со своим другом Кетов закончил противостояние из-за травмы, но и игра Шипачёва заметно просела, и в оставшихся матчах Вадим не забил ни одного гола. Что касается Кетова, то он восстановился от травмы к старту серии с ЦСКА, но провёл в армейском дерби всего два матча из пяти. Видимо, последствия повреждения всё-таки сказываются на состоянии форварда.

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Илья Ковальчук

Карьера после серии: форвард выступал за СКА до 2018 года. После победы на Олимпийских играх Илья предпринял последнюю попытку выиграть Кубок Стэнли, но сначала не угадал с клубом, подписав контракт с «Лос-Анджелес Кингз», а затем уже сам провалился в «Вашингтон Кэпиталз».

Где играет сейчас: осенью 2020 года Ковальчук вернулся в КХЛ, заключив контракт с «Авангардом». В регулярке провёл 16 матчей, забросив пять шайб и сделав 12 результативных передач. В плей-офф 37-летний ветеран российского хоккея не мог забить на протяжении 11 встреч, но вчера стал главным хедлайнером пятого матча с «Ак Барсом». Сначала Илья заработал удаление, которое реализовал Дмитрий Воронков, а затем сравнял счёт на исходе основного времени, переведя игру в овертайм.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

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Тони Мортенссон

Карьера после серии: для одного из самых ярких легионеров в истории лиги тот сезон стал последним в КХЛ. В общей сложности Тони провёл шесть сезонов в Континентальной хоккейной лиге. Один год отыграл за казанский «Ак Барс» и пять лет — за петербургский СКА. В составе обеих команд швед по одному разу завоёвывал Кубок Гагарина. В составе казанского клуба Тони победил в плей-офф КХЛ в 2009 году.

Чем занимается сейчас: после ухода из СКА шведский форвард провёл два сезона в Швейцарии, а затем вернулся на родину. Сначала Мортенссон отыграл один год в составе «Линчёпинга», а затем доигрывал в первом дивизионе в «Альмтуне». В последнем сезоне 39-летний Мортенссон забросил 10 шайб и сделал 32 результативные передачи в 51 матче регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «-8» и набрав 30 штрафных минут. Тони был ассистентом капитана и в апреле 2020 года объявил о завершении карьеры.

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Артемий Панарин

Карьера после серии: форвард также покинул СКА и КХЛ после сезона-2014/2015. Российский нападающий отправился за океан, заключив контракт с «Чикаго Блэкхоукс». Там Панарин образовал ударную связку с Патриком Кейном, набил отличную статистику, но затем оказался обменян в «Коламбус Блю Джекетс».

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Где играет сейчас: в прошлое межсезонье Артемий был одним из самых лакомых кусочков на трансферном рынке НХЛ. В услугах 29-летнего Панарина были заинтересованы многие клубы, а он сделал выбор в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс». Нападающий подписал соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн.

Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год). Также Панарин установил рекорд по зарплате в НХЛ для российских хоккеистов, так много ещё не зарабатывал никто.

В этом сезоне Артемий является лучшим бомбардиром лиги среди россиян, и это при том, что значительную часть сезона он пропустил из-за скандальной истории, связанной с заявлением его бывшего тренера Андрея Назарова. Панарин матч за матчем устанавливает различные рекорды в «Рейнджерс» и пытается затащить команду в плей-офф.

Фото: Getty Images

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Алексей Поникаровский

Карьера после серии: последней командой Поникаровского стал «Куньлунь Ред Стар». Летом 2018 года украинский хоккеист завершил хоккейную карьеру, после чего исчез с активных российских радаров. Известно лишь, что в сезоне-2019/2020 Алексей входил в тренерский штаб одной из студенческих команд в США.

Виктор Тихонов

Карьера после серии: форвард покинул СКА в один день с Рукавишниковым, став участником обмена с «Ак Барсом». В обратном направлении проследовал защитник Игорь Ожиганов, который сейчас является главной ударной силой армейской команды в большинстве среди защитников.

Чем занимается сейчас: Тихонов с разной степенью успешности играет за команду Квартальнова, периодически даже поднимаясь в первое звено казанцев. В регулярке 32-летний форвард выбил 23 очка, что стало его лучшим личным результатом за последние шесть лет. В плей-офф Виктор провёл мощную серию с «Торпедо», но затем ушёл в тень и на данный момент имеет семиматчевую серию без набранных очков.

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Патрик Торесен

Карьера после серии: норвежский форвард стал одним из главных героев СКА в камбэке с ЦСКА. Викинг забросил победные шайбы в шестом и седьмом матчах противостояния, завершив спасение армейцев Санкт-Петербурга в финале Западной конференции. В межсезонье Патрик покинул СКА, продолжив карьеру в Европе.

Где играет сейчас: в ходе сезона-2017/2018 37-летний форвард совершил попытку возвращения в СКА, но былых высот добиться уже не получилось. Сейчас Патрик продолжает играть за родной «Сторхамар», где является капитаном команды.

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Пётр Хохряков

Карьера после серии: ушёл из СКА, став частью сделки по переходу Широкова в армейский клуб. Провёл несколько лет в «Авангарде», а затем стал игроком «Салавата Юлаева», где и играет по настоящий момент.

Вадим Шипачёв

Карьера после серии: форвард выиграл в СКА два Кубка Гагарина, неизменно становясь одним из главных героев плей-офф. В 2017 году Вадим ушёл в «Вегас Голден Найтс», что очень сильно не понравилось руководству армейского клуба. После неудачи в НХЛ уже осенью того же года Шипачёв вернулся в СКА на небольшие деньги. Следующим летом российский форвард трудоустроился в московском «Динамо».

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Где играет сейчас: в московском клубе Вадим провёл три ярких сезона, в двух последних являясь капитаном команды. Шипачёв переписал множество клубный рекордов, в том числе став лучшим бомбардиром клуба в истории КХЛ. Контракт 34-летнего форварда с бело-голубыми истекает в конце месяца, и игрок может стать неограниченно свободным агентом в случае срыва переговоров о продлении соглашения.

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Роман Червенка

Карьера после серии: чешский форвард зарекомендовал себя в КХЛ во время игры за «Авангард». В сезоне-2011/2012 Роман помог «ястребам» добраться до финала Кубка Гагарина, но заветный трофей форвард смог выиграть уже на закате своей карьеры в лиге. В Питере Червенка провёл не самые яркие сезоны, в основном выходя на лёд в третьем звене.

Где играет сейчас: после ухода из СКА Червенка отыграл один год на родине за «Пиратов» из города Хомутов, а последние пять лет уроженец Праги играет в Швейцарии, сменив за это время уже три клуба. По итогам минувшего регулярного чемпионата 35-летний форвард занял пятое место в гонке бомбардиров, набрав 51 (16+35) очко в 49 матчах.

Джимми Эрикссон

Карьера после серии: в сезоне-2014/2015 Эрикссон провёл за СКА 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 23 (13+10) очка. В плей-офф на счету форварда 7 (3+4) очков в 22 играх, включая гол в золотом матче. Последним клубом 39-летнего хоккеиста стал «Шеллефтео», где Джимми был капитаном команды. Высшим достижением в карьере Эрикссона стала серебряная медаль Олимпийских игр 2014 года в Сочи. На том турнире Джимми был единственным игроком в составе национальной команды не из НХЛ.