Ошибка Хелльберга погубила питерцев. СКА вылетел, ЦСКА в финале Кубка Гагарина!

Финальная серия Кубка Гагарина в Западной конференции становится всё интереснее. После того, как счёт стал 3-0 в пользу ЦСКА, казалось, что интрига окончательно умерла. Однако армейцы из Санкт-Петербурга проявили характер и выиграли две встречи подряд. Вторую – в третьем овертайме в тяжелейшей московской битве. Всё громче начали говорить о возможном повторении сенсации времён Быкова и Захаркина, когда СКА сумел не только отыграться с 0-3, но и выиграть серию у москвичей.

ЦСКА и СКА играли почти 114 минут! Питер вырвал победу и близок к суперкамбэку! Российский вундеркинд Василий Подколзин ответил всем своим критикам, оформив дубль в самый нужный момент.

«Не думаю, что перед шестым матчем у СКА будет превосходство в эмоциональном плане. Всё-таки это профессиональные спортсмены, они не так подвержены влиянию результата. Думаю, следующая встреча пройдёт в похожем ключе: полегче, конечно же, будет тем, у кого будет больше запаса сил — всё же слишком изматывающей выдалась пятая игра в серии. Учитывая тот факт, что ЦСКА будет играть на выезде, СКА имеет шансы выцарапать победу и перевести матч в седьмую и последнюю игру»,– выразил мнение олимпийский чемпион Александр Пашков.

Пашков: СКА имеет шансы перевести серию с ЦСКА в седьмую и последнюю игру

Особое внимание следует обратить на игру талантливого форварда СКА Василия Подколзина. Мало того, что он стал самым молодым автором шайбы СКА в дополнительное время в плей-офф, так ещё и является лучшим снайпером и бомбардиром своей команды в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. В 15 матчах в активе нападающего 11 (6+5) очков при показателе полезности «+3». Жаль, что у Василия заканчивается контракт со СКА и, по всей видимости, хоккеист отправится в «Ванкувер».

Состав СКА на шестой матч не изменился, а у ЦСКА впервые в плей-офф сыграли вместе Марио Кемпе и Брендан Лайпсик. Джон Гилмор оказался лишним легионером.

Первый период получился бодрым, но заброшенными шайбами ни одна из команд не отметилась. Оба армейских клуба получили по одному шансу сыграть в большинстве, однако шведские голкиперы в лице Хелльберга и Юханссона действовали выше всяких похвал.

В концовке периода ЦСКА создал сразу два момента. Сперва Шалунов на дальней штанге замыкал прострел Мамина — Хелльберг сложился и в шпагате спас хозяев от неприятностей. Затем москвичи совершили отбор в чужой зоне, Лайпсик с левого края целил в дальнюю девятку — шайба зацепила штангу и отскочила в сторону.

ЦСКА перебросал соперника в створ (13-9) и лучше сыграл на вбрасываниях (12-6), но выжать каких-либо дивидендов из этого коллектив Игоря Никитина не сумел. СКА, несмотря на молодость состава, действовал взвешенно и на рожон не лез. Любая ошибка в столь важной встрече могла стать роковой.

Второй период оказался для СКА неудачным. Прежде всего из-за неуверенной игры вратаря. Началось с того, что Хелльберг ушёл к лицевому борту и ошибся, сделав передачу на клюшку Лайпсику. Брендан прокатился за воротами и сделал передачу на Шалунова, который в касание зарядил в ближний угол ворот. Максим, кстати, набирает очки девять матчей подряд – 9 (5+4).

Вскоре Соркин ворвался в зону по левому флангу, под углом вылез на ворота и бросил верхом — шайба от спины Хелльберга юркнула в сетку. 2-0 в пользу ЦСКА после двух двадцатиминуток. Отыграться у москвичей с такого счёта практически нереально. Особенно за 20 минут чистого игрового времени. Валерию Брагину и его тренерскому штабу могло помочь лишь чудо.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

В третьем периоде ЦСКА играл очень строго, уделяя основное внимание обороне. Команда Игоря Никитина выполнила тренерское задание, удержав победу. Не помогла СКА и замена Хелльберга на шестого полевого хоккеиста. Голкипер гостей Ларс Юханссон отыграл на ноль, отразив 30 бросков.

ЦСКА – в финале Кубка Гагарина. Там армейцы сыграют с победителем пары «Ак Барс»– «Авангард». И это в любом случае будет интересно!