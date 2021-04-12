«Опыт таких матчей на стороне ЦСКА». В СКА объяснили вылет из Кубка Гагарина

ЦСКА в шестом матче взял верх над СКА со счётом 2:0 и вышел в финал Кубка Гагарина. Теперь московские армейцы будут ждать победителя в противостоянии «Ак Барса» и «Авангарда». После игры и окончания всей серии на вопросы журналистов ответили главные тренеры обеих команд Игорь Никитин и Валерий Брагин, а также хоккеисты.

Ошибка Хелльберга погубила питерцев. СКА вылетел, ЦСКА в финале Кубка Гагарина! Там команда Игоря Никитина будет ждать «Ак Барс» или «Авангард».

«Опыт таких матчей был на стороне ЦСКА, овертайм забрал у СКА много эмоций»

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итог серии с ЦСКА (4-2 в пользу москвичей).

«Хочу поблагодарить болельщиков, ощущали эту энергетику. Они нас поддерживали и в сложные, и в хорошие моменты. Надеемся, в дальнейшем СКА будет радовать их больше. Игра шла до гола — соперник забил и стал играть строже. Хотя шансы у нас были. Поздравляем ЦСКА с победой в серии.

Опыт таких матчей был на стороне ЦСКА. Овертайм забрал у нас много эмоций, но я бы не сказал, что у соперника было преимущество. Первый период проходил с преимуществом ЦСКА, второй получился обоюдоострым, а в третьем они играли на удержание. Если бы большинство сработало, то нам было бы намного легче.

Магнус (Хелльберг. – Прим. «Чемпионата») опять провёл хорошую серию. Саша Самонов тоже в концовке первого, во втором матче выглядел неплохо. Не сказал бы, что у нас были проблемы с вратарями. Бывают ошибки, но в таких матчах надо забивать голы.

Для наших молодых ребят сезон был довольно удачным. Они приобрели большой опыт. Надеемся, в дальнейшем они будут играть сильнее и увереннее».

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«Доволен, что ЦСКА через это прошёл. СКА проявил характер, благодарны им за серию

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Гагарина.

«Почему Сошникова и Гилмора не было в составе? Здесь всё просто, мы играли двумя нападающими легионерами, нужно было освобождать одно место. В атаке нужен был ещё один нападающий на меньшинство, выбрали Андрюху Локтионова. У нас к Мэту (Робинсону. – Прим. «Чемпионата») и его квалификации вообще нет вопросов. Он давно в лиге, даже не обсуждается.

Не то, что мы успокаивали после двух поражений, концентрировали ребят на следующей игре. Что случилось, то случилось. Просто вернули те нюансы, которые потеряли в предыдущих играх. В хоккее такое случается, очень доволен, что мы через это прошли. Дело в том, что когда 3-0 повели, все мы люди. Было непросто, чтобы ребята услышали тонкие установки. Самое главное, что мы потеряли – мы были не сконцентрированы на игре в обороне. Не то, что не играли в обороне, но те базовые вещи, которые приносили успех, мы упустили. На нейтральных шайбах много проиграли в поражениях, здесь сразу получали преимущество форварды СКА.

Естественно, работаем над меньшинством, уделяли внимание, как играть против СКА, есть тренер, который за это отвечает – Юшкевич, идёт работа.

Конечно, от физиологии не уйдёшь, где-то и концентрация, и фокус ушёл. Здесь всё совместно – и семиматчевая серия с «Локомотивом», и 3-0 в серии. Физиология и простой человеческий фактор. СКА проявил характер, мастерство, волю к победе. Мы благодарны им за эту серию.

За счёт чего тройка Шалунова эффективна в каждом матче? Не стал бы торопиться, рады за ребят, что они проявляют лидерские качества, мастерство в тяжёлых играх. Нужно отметить всю команду – сегодня Макс забил, Лайпс (Лайпсик. – Прим. «Чемпионата») отдал передачу, нельзя сказать, что там вся тройка была, на пересменке. Мы вообще не фокусируемся на том, кто сегодня забивает. Для нас важна командная победа. Очень важно, что и Макс Шалунов, и Макс Мамин это прекрасно понимают».

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«СКА пытался камбэкнуть, но с таким соперником, как ЦСКА, это сделать тяжело»

Капитан СКА Антон Бурдасов заявил, что его команда отдала все силы в серии со столь сильным соперником.

«Хорошая серия. Мы дали слишком большое преимущество ЦСКА. Не знаю, с чем это связано. Провалили две первых игры, провалили второй период в третьем матче. Пытались камбэкнуть, но с таким соперником это сделать тяжело. Спасибо болельщикам за поддержку.

В конце сезона у нас вроде бы появилось большинство, но весь плей-офф оно простреливало мельком. С ЦСКА вообще ничего не получилось. Это не дело. В таких матчах всё решает большинство и меньшинство.

ЦСКА — хорошая, обученная команда. У них тоже работает тренерский штаб, получилось так, что они здорово перекрыли большинство. Плюс хорошо сыграл вратарь. Мы даже делали собрание по этому поводу, но потом большинства стало меньше. Возможно, появилась неуверенность из-за того, что долго не можем забить. Конечно, мы недовольны результатом. У нас стоит одна задача — выиграть Кубок. Команда это позволяет. Она у нас не только мастеровитая, но и молодая. Будем прогрессировать дальше.

Первый период Хелльберг держал нас в игре, давал нам шанс. Винить его никак нельзя. Со всеми случается. Мы поддержали его. Он делал всё, что мог. Хорошо отстоял две победные игры и сегодня здорово сыграл».