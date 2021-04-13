Гусев – во «Флориде», а Куликов – в «Эдмонтоне». Все главные сделки дедлайна в НХЛ

В НХЛ официально закрылось трансферное окно, все переходы и обмены отныне запрещены. За последние 48 часов клубную прописку сменили трое российских хоккеистов. Любопытно, что двое из них в нынешнем сезоне выступали за «Нью-Джерси Дэвилз». Нападающий Никита Гусев транзитом через драфт отказов перебрался во «Флориду Пантерз», а защитник Дмитрий Куликов напрямую был обменян в «Эдмонтон Ойлерз». Также форвард Александр Барабанов из «Торонто Мэйпл Лифс» перебрался в «Сан-Хосе Шаркс». «Чемпионат» рассказывает об этих и других крупных переходах в североамериканской лиге.

н. Никита Гусев – из «Нью-Джерси» через разрыв контракта во «Флориду»

Для 28-летнего россиянина нынешний сезон превратился в один сплошной кошмар. Проблемы Гусева в американском клубе начались уже в межсезонье, когда «дьяволов» возглавил Линди Рафф. Многие специалисты мгновенно предрекли, что у Гусева нет никаких шансов сработаться с канадским тренером. Козыри Никиты не подходят модели игры, которую проповедует Рафф, тогда как недостатки россиянина являются критическими для канадского тренера. Реальность полностью совпала с данными ожиданиями. Гусев очень быстро разочаровал тренера и угодил в опалу.

Гусев в тисках у Раффа. Никита сидит в запасе 3 матча подряд и ждёт обмена? В Америке говорят, что россиянин оказывает плохое влияние на игру «дьяволов».

«Нам нужны были габаритные, жёсткие ребята, такие как Бастиан, Маклауд, Вуд, и эти игроки взяли своё, плюс появились Куокканен и Шарангович. Много молодых игроков пробилось в состав, они создали конкуренцию. Нам нужны были их габариты и мощь, чтобы биться с «Айлендерс», «Кэпиталз», чтобы выигрывать борьбу за нейтральные шайбы.

В атаке, при розыгрыше большинства у него был ряд возможностей, чтобы показать себя и помочь нам. Думаю, если он снова получит такой шанс, то, возможно, будет забивать. Но всё свелось к конкуренции за место в составе и тому, что у нас заиграла молодёжь.

Никаких тревожных звоночков перед сезоном не было. Мне понравилось, как он закончил прошлый сезон, нравилась его креативность. Он лишился своих преимуществ из-за того, что в этом году мы постоянно играли с большими, габаритными соперниками. Посмотрите на матчи с «Бостоном», «Вашингтоном» — все равные игры, часто в одну шайбу, у соперников габаритные ребята, в том числе в обороне», — объяснил Рафф расставание с Гусевым.

«Нам нужны габариты и мощь». «Нью-Джерси» выгнал Гусева, но он ещё может остаться в НХЛ Никита станет свободным агентом, у него будет два дня, чтобы найти себе новый клуб под плей-офф.

Контракт Гусева с зарплатой в $ 4,5 млн был рассчитан до конца сезона. «Нью-Джерси» сначала выставил россиянина на обычный драфт отказов, откуда его с настолько тяжёлым контрактом естественным образом никто не забрал. После этого «дьяволы» отправили Никиту уже на безусловный драфт отказов, чтобы расторгнуть соглашение и сделать россиянина свободным агентом. Находясь в этом качестве, Гусев подписал контракт с «Флоридой» на $ 1 млн, где теперь может осуществить перезагрузку и попытаться зацепиться за свой последний шанс в НХЛ. Главным тренером «Пантерз» является Джоэль Кенневилль, под руководством которого успешно зажигал в «Чикаго Блэкхоукс» Артемий Панарин, чьи сильные стороны в принципе вполне сопоставимы с преимуществами Гусева.

Гусев перешёл во «Флориду»! Почему это именно тот клуб, который был нужен Никите Нас может ждать флоридское противостояние двух Никит — Гусева и Кучерова.

з. Дмитрий Куликов – из «Нью-Джерси» в «Эдмонтон»

В свою очередь 30-летний защитник Дмитрий Куликов, наоборот, пользовался доверием наставников «дьяволов». Российский хоккеист выполнял в «Нью-Джерси» работу, к которой привык за сезоны, проведённые в «Виннипег Джетс». От Куликова требовалась максимально простая игра в обороне, направленная на безопасный вывод шайбы из зоны защиты. Никто не требовал россиянина самому подключаться к атакам или делать длинные передачи в нападение.

Неудивительно, что в дедлайн интерес к хоккеисту проявил «Эдмонтон», которому как раз остро требовался защитник сугубо оборонительного плана, потому что атакующих оборонцев в стане «нефтяников» в избытке. При этом пока не совсем ясно, когда Куликов сможет дебютировать в «Ойлерз». Североамериканские инсайдеры сообщают, что срок действия паспорта Куликова истекает в течение следующих шести месяцев. Ему может потребоваться новый, прежде чем он сможет получить канадскую рабочую визу. К тому же Куликову предстоит отбыть карантин, связанный с пересечением американо-канадской границы. «Дьяволы» получили за игрока условный выбор в четвёртом раунде на драфте НХЛ 2022 года.

«Нью-Джерси» объявил о переходе Куликова в «Эдмонтон»

н. Александр Барабанов – из «Торонто» в «Сан-Хосе»

26-летний российский форвард проводит дебютный сезон за океаном. Дела у Александра в лучшей лиге мира складываются очень тяжело. Он принял участие всего в 13 матчах, в которых сделал одну результативную передачу. Среднее игровое время Барабанова составляет меньше девять минут. Настолько мало он не играл с сезона-2014/2015, когда находился в далёкой ротации в СКА.

Заиграть в «Торонто» у Александра не было практически никаких шансов, учитывая высокую конкуренцию в линии нападения. В последний день дедлайн Барабанов сменил клубную прописку, перебравшись в «Сан-Хосе Шаркс». На бумаге «акулы» видятся хорошим вариантом для воспитанника санкт-петербургского хоккея всё-таки реализовать себя на уровне НХЛ. «Кленовые листья» получили за российского форварда финского нападающего Антти Суомелу.

Григоренко и Барабанову пора возвращаться? 5 россиян, у которых явные проблемы в НХЛ Гусев ещё может подождать, а вот Свечникову-старшему уже не до этого.

н. Тейлор Холл – из «Баффало» в «Бостон»

Первый номер драфта НХЛ 2010 года второй год кряду меняет команду в ходе сезона. В декабре 2019 года канадский форвард был обменян из «Нью-Джерси Дэвилз» в «Аризону Койотс». В стане «койотов» Тейлор выдал неплохую концовку регулярного чемпионата, но в плей-офф немного ушёл в тень, провалив серию с «Колорадо Эвеланш». В межсезонье Холл вернулся в Восточную конференцию, подписав однолетний контракт с «Баффало Сэйбрз» на $ 8 млн.

Тут то и выяснилось, что два очка в пяти матчах в серии с «лавинами» ещё не были настоящим провалом. В этом сезоне Тейлор доказал, что в состоянии пробить ещё более глубокое дно. В 37 матчах регулярки один из самых дорогих игроков лиги отметился двумя заброшенными шайбами при показателе полезности «-23». Понятное, что «клинки» на протяжении большей части чемпионата являлись абсолютно худшей командой в НХЛ, но этот факт не помешал тому же Сэму Райнхарту настрелять 14 голов.

В дедлайн услугами Тейлора заинтересовался «Бостон Брюинз», выменяв его вместе с Кёртисом Лазаром, отдав за них пик второго раунда на драфте НХЛ и нападающего Андерса Бьорка. Складывается ощущение, что Холла выменивают уже больше по привычке, чем основываясь на его реальной значимости для команды. Кажется, что в случае очередной неудачи шанс проявить себя в «мишках» может стать для нападающего последним за такую зарплату. К чести Холла необходимо признать, что он и сам понимает своё шаткое положение в карьере.

«Я рассчитываю сыграть за „Бостон“ уже завтра вечером. В межсезонье я был близок к тому, чтобы подписать контракт с „Брюинз“, но что-то пошло не так, и мне пришлось выбирать другие варианты. Теперь я бы хотел оставаться „мишкой“ на протяжении нескольких лет. Я не самый уверенный в себе игрок прямо сейчас, но и не полностью потерян. Хочу найти свою игру и всё ещё верю в себя, как в хоккеиста», — отметил Холл.

Овечкин, Малкин и другие. В Америке назвали игроков, которые разочаровывают в сезоне НХЛ Издание The Athletic определило неудачников первой половины регулярного чемпионата. Россиян там больше, чем нам бы хотелось.

Также «мишки» пополнили состав защитником Майком Райлли, выменяв его из «Оттавы Сенаторз». Этот защитник может сильно помочь команде Брюса Кэссиди в краткосрочной перспективе, так как сейчас «Бостон» испытывает огромные проблемы с травмированными. Одновременно в лазарете находятся трое ведущих защитников команды – Чарли Макэвой, Мэтт Грызлик и Джон Мур.

«Оттава» обменяла Райлли в «Бостон», Коберна — в «Айлендерс»

н. Энтони Манта – из «Детройта» в «Вашингтон» в обмен на Якуба Врану и Рихарда Паника

Один из самых крупных обменов произошёл, когда официально дедлайн в НХЛ уже наступил. Ещё днем стало известно, что генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман сделал доступным для обмена целый ряд игроков команды, среди которых были Энтони Манта, Тайлер Бертуцци, Марк Стаал, Даррен Хельм, Люк Гленденинг, Джонатан Бернье.

Самый большой интерес у потенциальных покупателей вызвал Манта. Большую цену за канадского форварда заплатил «Вашингтон Кэпиталз». Состав «Ред Уингз» пополнили форварды Якуб Врана и Рихард Паник. Ещё недавно Врана плотно являлся игроком топ-6 столичных, но в последнее время главный тренер команды Питер Лавиолетт всё чаще оставался недоволен действиями чеха.

Лавиолетт начал воспитывать Якуба, отправляя его в запас. Теперь же Врана пройдёт воспитание в «Детройте», где потихоньку образовывается базовый клуб для сборной Чехии. За клуб из Мичигана уже играют защитник Филип Гронек и нападающий Филип Задина. «Детройт» в результате сделки также получил первый раунд драфта НХЛ 2021 года и второй раунда драфта-2022.

н. Ник Фолиньо – из «Коламбуса» в «Торонто»

Большая распродажа в дедлайн произошла в «Коламбус Блю Джекетс». Американский клуб расстался со своим капитаном Ником Фолиньо, который был обменян в «Торонто Мэйпл Лифс» в обмен на пик первого раунда драфта НХЛ. Фолиньо отыграл в «мундирах» девять сезонов, став за это время одним из самых уважаемых игроков в лиге. Его именем даже назвали одну из команд на Матче звёзд, когда уик-энд проходил в Коламбусе, Ника считали образчиком лидерства и носителем истинного командного духа.

«Я — человек, который играет сердцем. Сердце подсказывало, что это правильное решение, и я ему последовал. Всё казалось правильным. Очень жду, когда окажусь в «Торонто», познакомлюсь со всеми, а затем буду помогать команде всем, чем могу.

Последние пару дней были эмоциональными. Я питаю огромное уважение к Ярмо Кекяляйнену и к тому, как он подошёл к этому делу. Всё сводится к тому, что будет лучше для команды, но он ввёл меня в курс дела, дал знать, куда меня обменяют. Всё сложилось в единую картину, и получилось договориться с «Торонто». Я очень рад обмену, но это тяжёлый день, ведь меня столько связывает с «Коламбусом», — прокомментировал Фолиньо свой переход.

Фолиньо ушёл из «Коламбуса» за Кубком. Раньше он «поливал» за это Панарина и Бобровского Он ругал русских за отказ продлевать контракты, а вскоре сбежал сам.

н. Джефф Картер – из «Лос-Анджелеса» в «Питтсбург»

Хороший трейд провернул генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл. Нападающий «Лос-Анджелеса» Джефф Картер перешёл в стан «пингвинов». В обмен «Кингз» получили условный выбор в третьем раунде драфта-2022 и право выбора в четвёртом раунде на драфте-2023.

Примечательно, что «Лос-Анджелес» удержит половину заработной платы Картера. Форвард зарабатывает $ 5,272 в год. Соглашение нападающего действует до конца сезона-2021/2022.В нынешнем сезоне 36-летний форвард принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач.

«Питтсбург» подписал за скромные деньги центрфорварда с богатым опытом выступлений в плей-офф. Последние 10 сезонов Картер выступал за «Лос-Анджелес», дважды выиграв с «Кингз» Кубок Стэнли (2012, 2014).

«Это бывает раз в 100 лет». Невероятный гол в НХЛ со вбрасывания за доли секунды до конца Идеальный розыгрыш «Лос-Анджелеса» из 2017 года. Такое вряд ли можно повторить.

н. Сэм Беннетт – из «Калгари» во «Флориду»

Четвёртый номер драфта НХЛ 2014 года на протяжении нескольких последних сезонов постоянно «менял» команду. Каждый дедлайн слухи отправляли канадского форварда то в один, то в другой клуб НХЛ, но «огоньки» неизменно находили рычаги, чтобы оставить Беннетта у себя.

Однако последние два сезона 24-летний форвард совсем закис в канадском клубе и играл откровенно плохо. Теперь пути форварда и «Калгари» расходятся в разные стороны. «Пантеры» получают нападающего, который ещё может реализовать свой потенциал, а «огоньки» — права на шведского проспекта Эмиля Хайнемана и выбор во втором раунде драфта НХЛ.

Трое россиян сменили клубы! Всё главное о закрытии трансферного окна в НХЛ Ключевые переходы, обмены, комментарии менеджеров и игроков. Дедлайн получился жарким!

з. Сами Ватанен – с драфта отказов «Нью-Джерси» в «Даллас»

«Старз» забрали финского хоккеиста с драфта отказов, куда он накануне был помещён «Нью-Джерси».В нынешнем сезоне Ватанен набрал 6 (2+4) очков при полезности «+2» в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Последние годы получились сложными для игрока из-за постоянных травм, которые замучили хоккеиста.

В «Далласе» 29-летний защитник пополнил финскую колонию, став уже пятым представителем этой страны в американском клубе. Ватанен присоединился к соотечественникам Миро Хейсканену, Эсе Линделлю, Роопе Хинтцу и Йоэлю Кивиранте. Вполне возможно, что это обстоятельство поможет Сами получить свежий старт в карьере.

«У России никаких шансов». Как Кузнецов проучил финна Ватанена за дерзкие слова Евгений практически в одиночку вытащил четвертьфинал, а затем передал защитнику привет, посоветовав играть получше.

В свою очередь потерявшие двух защитников топ-6 «дьяволы» провернули обмен с «Вашингтон Кэпиталз», в результате которого в Ньюарк перебрался швейцарский оборонец Йонас Зигенталер.

н. Маттиас Янмарк – из «Чикаго» в «Вегас», н. Карл Сёдерберг – из «Чикаго» в «Колорадо»

«Чикаго» за 20 минут заметно проредил шведскую диаспору в команде. Сначала «ястребы» расстались с крайним нападающим Маттиасом Янмарком, а затем и центральным форвардом Карлом Сёдербергом. В сделке по Янмарку «Чикаго» и «Вегас» обменялись ещё и драфтпиками. «Золотые рыцари» получил пик пятого раунда-2022, «Блэкхоукс»— второй раунд этого года и третий следующего. Ещё одним участником сделки стал «Сан-Хосе», удержавший 50% от зарплаты Янмарка. За это «акулам» перепал пятый раунд на драфте НХЛ-2022.

Что касается Сёдерберга, то он вернулся в «Колорадо», где уже выступал на протяжении четырёх лет. 35-летний форвард по-прежнему хорош на вбрасываниях, полезен в меньшинстве и силовой борьбе. В «Чикаго» Карл занимал второе место по хитам среди нападающих.

Любопытно, что команда Джереми Коллитона ещё не потеряла шансы на попадание в плей-офф, но это не остановило руководство американского клуба от подобных действий на рынке. «Чикаго» берёт всё более акцентированный курс на расчистку места под молодых игроков.

Карл Сёдерберг вернулся в «Колорадо». «Чикаго» получил за него двух проспектов

з. Эрик Густафссон – из «Филадельфии» в «Монреаль», н. Михаэль Раффль – из «Филадельфии» в «Вашингтон»

Ведущая отчаянную борьбу за попадание в плей-офф «Филадельфия Флайерз» осуществила два трансфера на выход из состава. Швед Эрик Густафссон проиграл борьбу за позицию атакующего защитника Шейну Гостисберу и теперь попытает счастье в «Монреаль Канадиенс». 29-летний защитник неплохо начал нынешний чемпионат, но затем всё чаще оказывался вне состава, а в последнее время и вовсе плотно застрял в команде такси.

32-летний Раффль предыдущие три сезона играл на довольно стабильном уровне, но в текущей регулярки столкнулся с небольшим спадом в своей игре. Несмотря на это, в столичной команде австрийский форвард может занять место в третьем звене, которое освободилось после ухода Рихарда Паника. Михаэль также может помочь «Кэпиталз» при игре в меньшинстве. «Лётчики» удержали за собой 25% зарплаты австрийца.

Другие переходы, заслуживающие вашего внимания: «Сан-Хосе» обменял голкипера Девана Дубника в «Колорадо», «Коламбус» отправил Дэвида Савара в «Тампа-Бэй», «Баффало» обменял Брэндона Монтура во «Флориду», «Каролина» рассталась с защитником Хайдном Флери, который перешёл в «Анахайм» в обмен на Яни Хаканпяя, «Виннипег» выменял защитника Джорди Бенна из «Ванкувера», защитник Бен Хаттон и голкипер Давид Риттих стали игроками «Торонто», защитник Эрик Гудбрэнсон перешёл в «Нэшвилл» из «Оттавы», «Чикаго» выменял у «Ванкувера» нападающего Адама Годетта взамен на Мэттью Хаймора, «Оттава» обменяла защитника Брэйдена Коберна в «Нью-Йорк Айлендерс».