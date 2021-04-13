«Такому Лайне партнёры не нужны!» Финский форвард забил супергол после сольного прохода

Две неплохих новости приготовили «синие мундиры» для своих болельщиков после очередного матча против «Чикаго». Первая заключалась в том, что до конца обескураживающе плохого сезона у «Коламбуса» осталось всего 12 матчей, и ни один из них уже не будет сыгран против «Блэкхоукс». Патрик Кейн и компания выиграли у «Блю Джекетс» 6 матчей из 8, и временное возвращение «Коламбуса» в дивизион с командами Западной конференции ничем хорошим для команды Джона Тортореллы не закончилось.

Хорошая новость номер два — это супергол Патрика Лайне, который стал настоящим украшением игрового дня, пролив бальзам на раны поклонников «мундиров». Кроме этого, радоваться парням из Огайо, где в дедлайн устроили распродажу, нечему. Команда проиграла три матча подряд, имея к данному моменту всего 15 побед, и сохраняет лишь математические шансы на попадание в плей-офф. Ник Фолиньо, Дэвид Савар и Райли Нэш теперь будут играть за другие коллективы, а что касается Лайне, то финский талант в глубине наверняка жалеет, что конфликтовал в «Виннипеге».



Его бывшие одноклубники идут на втором месте в дивизионе и наверняка попадут в плей-офф. «Коламбус» же вполне может опуститься на последнюю строчку в Центральном дивизионе и начнёт процесс перестройки, что было трудно предположить в начале сезона.

Шайба Лайне, помимо своей эффектности и шика, принесла «Коламбусу» одно очко за овертайм. Свой слаломный проход финн оформил в середине третьего периода, и началась эта атака с того, что Владислав Гавриков жёстко тормознул на границе своей зоны форварда «Чикаго» Кирби Дака.



«Коламбус» начал раскатываться из своей зоны, но Лайне принял решение действовать самостоятельно. На высокой скорости он проскочил центр площадки, легко ушёл от того же Дака, обыграл Келвина де Хаана и Райли Стиллмана, а после этого отправил шайбу за спину голкиперу Кевину Ланкинену.

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В овертайме всё решила шайба Брэндона Хагеля, но для «Коламбуса» это уже не имело особого значения. «Такому Лайне партнёры просто не нужны!», — восхитился финном обозреватель CBS Sports Пит Блэкберн. «Лайне включил режим зверя!», — так оценили форварда ведущие подкаста Spittin Chiclets.

Фолиньо ушёл из «Коламбуса» за Кубком. Раньше он «поливал» за это Панарина и Бобровского Он ругал русских за отказ продлевать контракты, а вскоре сбежал сам.

«Думаю, что сегодня мы хорошо сыграли. Влияние дедлайна сильно переоценено, потому что игроки знали, что это может произойти. Здесь не было никаких вариантов, будем ли мы продавцами или покупателями, это должно было случиться», — сказал главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла. Его слова прозвучали как-то вяло, но «мундиры», начинавшие регулярный чемпионат с надеждой быть как минимум середняком, теперь просто ждут, когда всё закончится.