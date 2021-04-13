«Хотим на своей базе игроков идти за Кубком Гагарина». Первое интервью Кудашова в «Динамо»

Сегодня московское «Динамо» официально объявило о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» 49-летний специалист рассказал, как будет выстраивать работу в столичной команде и какие задачи перед ним поставило руководство.

Московское «Динамо» объявило о назначении Кудашова на пост главного тренера

«Переговоры получились совсем лёгкими»

— На сколько плотно удавалось следить за матчами московского «Динамо» в нынешнем сезоне КХЛ?

— Внимательно смотрел за матчами команды. Да и вообще следил за чемпионатом. «Динамо» прошло первый раунд, это сильный клуб с большими традициями. Команда оценивается по конечному результату, но рано делать какие-то выводы и давать оценку со стороны.

— Удалось поговорить с теперь уже бывшим главным тренером «Динамо» Владимиром Крикуновым?

— Да, мы с Владимиром Васильевичем часто разговариваем. Мы очень хорошо общаемся, поэтому он меня вводит в курс дела, а я задаю интересующие вопросы. Мы в тренерском цехе много друг с другом общаемся, в этом нет ничего странного.

— Долго ли шли переговоры по контракту?

— Нет, переговоры получились совсем лёгкими. Я представил свою программу развития, она устроила руководство. Мне позвонили и сказали, что я подхожу на пост главного тренера.

— Кто будет работать в вашем тренерском штабе?

— Мой тренерский штаб в процессе формирования, не у всех ещё подписаны контракты.

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«Ни для кого не секрет, что в команде было явное лидерское звено»

— Вы заинтересованы в сохранении в команде её капитана Вадима Шипачёва?

— Да, разумеется. Знаю, что руководство работает над этим вопросом.

— А возрастного голкипера Александра Ерёменко?

— Что касается Саши Ерёменко, то с ним мы ещё пообщаемся позднее.

— Распространена теория, что главной проблемой команды являлась излишне акцентированная ставка на звено Шипачёва. Вы согласны с этой позицией?

— Ни для кого не секрет, что в команде было явное лидерское звено. С одной стороны, это хорошо, что в этом плохого? Любой тренер мечтает о таком звене.

— А с другой стороны?

— Дело в том, что руководство поставило передо мной определённую задачу и стратегию. На следующий год мы должны создать фундамент для будущих побед. В первую очередь, будем опираться и рассчитывать на свою молодёжь, которой в системе клуба много. Нужно её развивать, готовить и постепенно вводить в основной состав.

— Грамотная философия.

— Мы хотим, чтобы в дальнейшем, через год или два, московское «Динамо» было готово на своей базе идти за Кубком Гагарина. Основная задача на данный момент – заложить фундамент именно из молодых игроков. Соответственно будем укреплять состав, однако и сейчас у нас уже есть взрослые ребята, есть и хорошие иностранцы. Но, повторюсь, акцент делается на развитие молодёжи.

— Важен системный подход?

— Обязательно. Будет правильная система: это команда МХЛ, ВХЛ и, соответственно, КХЛ.

— Вы – известный любитель работать с молодыми ребятами.

— Любому тренеру нравится работать с классными хоккеистами. Я уверен, что «Динамо» будет мощной и классной командой.

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«С вектором развития в сторону молодёжи игра должна быть более быстрой и агрессивной»

— В «Атланте», «Локомотиве» да и в СКА вы вывели на новый уровень целый ряд молодых игроков. Сейчас молодёжная команда «Динамо» впервые в своей истории пробилась в финал Кубка Харламова. Намерены следить за играми?

— Конечно, ведь это та часть задачи, которую передо мной поставило руководство. Развивать, готовить молодёжь. Да, возможно, это не сегодняшний день, но стратегия рассчитана на это. Соответственно, буду пристально следить за командой МХЛ, хотя и раньше за ней следил. Я уже даже с Игорем Ларионовым (главный тренер молодёжной сборной России. – Прим. «Чемпионата») пообщался по ребятам 2002 года рождения. Там очень хорошая группа хоккеистов. На самом деле, всё просто. Если человек себя проявляет – он будет подключаться к основному составу, если не играет должным образом – то будь ты взрослым или молодым, но попадать в состав не будешь. Это обычный тренировочный процесс. Возраст для меня не имеет значения.

— Какой хоккей вы планируете прививать «Динамо»?

— Для начала нужно провести анализ команды. Естественно, современный хоккей подразумевает быстроту, силу, агрессию, но нельзя забывать про надёжную оборону. Мы постараемся сохранить ту зрелищную игру, которой славится «Динамо». У каждого тренера своё видение игры. С вектором развития в сторону молодёжи игра должна быть более быстрой и агрессивной.

— За год успели соскучиться по тренерской работе?

— Я далеко не уходил (смеётся). Ежедневно помогал тренировать 16-летних ребят в динамовской школе, занимался анализом. Мы начнём закладывать фундамент, чтобы команда могла через год-два, будучи укомплектованной большей частью своих воспитанников, бороться за главный трофей. Естественно, весь тренерский штаб понимает, что сиюминутного результата не будет, предстоит проделать кропотливую и тяжёлую работу. Мы понимаем, что где-то можем немного просесть, но руководством поставлена задача, поэтому надо её выполнять.

Фото: photo.khl.ru

— Вы – человек с динамовским прошлым, болельщики примут вас хорошо, это важный фактор?

— Восемь лет моей карьеры было отдано этой команде. Очень рад вернуться под динамовские знамёна. Обязательно встретимся и поговорим с динамовскими болельщиками. Кстати, мы никогда и не прекращали общение, но сейчас усилим его. Я хорошо общаюсь с ветеранами болельщицкого цеха «Динамо», прекрасно их знаю. Думаю, они поймут и примут нашу философию.

— С динамовскими ветеранами – Александром Мальцевым, Александром Пашковым, Виталием Давыдовым и другими – тоже поддерживаете общение?

— Естественно, с ними тоже будем общаться. И с Владимиром Юрзиновым, куда же без него? И с Зинэтулой Билялетдиновым разговариваю. Говорю же, я никуда не уходил.