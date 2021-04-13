СКА не хватило лидеров, пришлось тащить 19-летнему Подколзину. Итоги сезона для Питера

Прогрессирующая молодёжь и добротная группа поддержки – это хорошо, но без своих Окуловых или Толчинских далеко не уедешь.

После двух побед СКА в финале Запада привиделся мираж камбэка, но это был только мираж. ЦСКА смог воспрять, а у СКА… У СКА не оказалось под рукой большинства, ярких лидеров, каким для петербуржцев был Ковальчук, и суперзвена, которое рвало всех и вся в 2015-м. Сейчас можно вспоминать сломавшуюся в самый неподходящий момент клюшку Бенгтссона, или клюшку Хафизуллина, от которой срикошетила шайба после броска Шалунова, или предательский офсайд, из-за которого армейцам фактически пришлось играть лишний матч и тратить драгоценные силы. Это всё маленькие нюансы, но надо признать, ЦСКА был сильнее и монолитнее – и в нюансах, и во всём остальном. Да – дал слабину, увидев себя одной ногой в финале, позволил СКА возродить интригу в серии. Но на сей раз не занервничал, а собрался и решительно зарубил наметившуюся сенсацию. СКА завершает свой поход за Кубком Гагарина, а нам остаётся подводить итоги сезона.

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Новый тренер под молодёжь

Назаров, Зубов, Знарок, Воробьёв, Кудашов, а теперь Брагин – целых шесть тренеров с разным успехом успели поруководить СКА за последние шесть лет. Если плясать от печки, то пора остановить чехарду на тренерском мостике, тем более Брагин, в общем-то, делает то, зачем его звали – развивает молодёжь без отрыва от результата. А он, пусть и неутешительный для СКА, но всё же обнадёживающий. Несмотря на явные проблемы, СКА наращивал обороты с каждым матчем, с каждой серией и остановился только в двух шагах от финала.

Молодёжь была лейтмотивом всего сезона для СКА, и она понадобилась практически сразу же, когда армейцев накрыла эпидемия коронавируса. Пусть поначалу это было вынужденным ходом, но надо признать, что СКА, действительно, один из немногих клубов, где вчерашним эмхаэловцам дают дорогу и возможности для роста. Прошлый сезон был прорывным для тройки Морозова, в этом году Цицюра, скажем, стал специалистом по меньшинству, а в пятом матче с ЦСКА именно он отдавал передачу на победный гол Подколзина. Хуснутдинов после МЧМ играл замечательно, но получил травму и выбыл до конца сезона. 18-летний Кирсанов вполне уверенно смотрелся в регулярке, затем получил игровую практику в первом раунде плей-офф. Есть ещё Аскаров, Чибриков, Грошев, Мичков… Это – тот вектор, которого обязательно нужно придерживаться и дальше.

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Постоянная ротация

Много разговоров было о бесконечной ротации в СКА, под которую попадали и лучший бомбардир команды Владимир Ткачёв (доигравшийся сначала до четвёртого звена, а затем до отсутствия в заявке на решающие матчи сезона), и Василий Подколзин.

Но Ткачёв не потянул бремя главной звезды. Да, два года подряд он становился лучшим бомбардиром команды в регулярке, но это специфический игрок, чьи минусы идут рука об руку с техничностью и изобретательностью, и – подчас первые перевешивают второе.

Что касается Подколзина, то надо делать скидку на то, что ему всего 19 лет, и требовать от него тащить на протяжении всего сезона нельзя. Этот год для него был как американские горки — он долго не забивал, ездил в ВХЛ, ярко выступал на Кубке Карьяла, провалил МЧМ, не попадал в состав или получал мало игрового времени, но в финале Запада именно он подарил СКА надежду.

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Контракт Василия истекает через две недели, а его агент ещё зимой заявил, что нападающий уедет в «Ванкувер». В такой ситуации, когда ходили слухи, что навострившего лыжи за океан Подколзина сплавят в ВХЛ, СКА всё же давал ему играть. Где-то дозированно, зато тот смог стать героем СКА в плей-офф – кипел энергией, бился в каждом матче, забивал важнейшие голы, словом, был лучшей версией себя.

В какой-то мере ротация была нужна, хотя, с другой стороны, к кубковой весне СКА подошёл без наигранных связок и с то работающим, то неработающим большинством. Пришлось собирать звенья прямо на ходу, но в итоге четвёртая тройка зарешала в серии с «Динамо», а Подколзин с Веем блеснули с ЦСКА.

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Нужны лидеры

Главное, что помешало СКА показать стабильную игру в регулярке и выйти в финал Кубка Гагарина, – нехватка настоящих лидеров. Антон Бурдасов много забивал, а в последних матчах получил капитанскую нашивку, но свои лучшие качества он проявляет, когда входит в группу поддержки лидеров, а не становится главным спасителем. Это не плохо, просто это не должно входить в его круг обязанностей.

Аналогично с Ткачёвым, который поиграл за многие клубы, но нигде по-настоящему не дорос до лидера. Он может находить партнёров тонкими передачами, вскрывать оборону соперника, но не нести бремя главной звезды команды.

Какие-то трансферы просто не сработали. Стрёмвалля выдернули из «Сочи» перед дедлайном, и периодически он выдавал яркую игру, но, опять же, до стабильности ему было далеко. Миро Аалтонен ещё во время обмена из «Витязя» выглядел лишним в составе СКА, в этом году постоянно пропадал с радаров и в плей-офф, ожидаемо, не провёл ни одной игры.

Чуть удачнее сыграл Вей – его связка с Подколзиным оказалась перспективной, но всё равно это явно не то, на что рассчитывал СКА, когда подписывал контракт с обладателем Кубка Гагарина. Более удачное приобретение – Оскар Фантенберг, показавший себя лидером обороны, и логично, что с ним уже продлили контракт.

СКА необходимо найти новых лидеров – через обмены или подписание свободных агентов. Прогрессирующая молодёжь и добротная группа поддержки – это хорошо, но без лидеров, без своих Окуловых или Толчинских, далеко не уедешь. Питер всё равно выжал максимум и добрался аж до шестого матча финала Запада, но, чтобы проходить идеально отлаженную машину ЦСКА (а это уже фактически обязательное условие для выхода в финал), нужно большее.