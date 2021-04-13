Финал Востока ждёт седьмой матч! «Ак Барс» спас шедевр Галиева и праздничный дубль Петрова

Яркая, эмоциональная, наполненная околохоккеем серия финала Востока КХЛ докатилась до шестой встречи. «Авангард» после успеха в овертайме в Казани вернулся в Балашиху, чтобы прервать традицию гостевых побед, установившуюся в этом противостоянии и на глазах своих болельщиков оформить выход в финал Кубка Гагарина. «Ак Барс» же приехал в Подмосковье с полной решимостью эту традицию продолжить и устроить в битве за корону Востока решающий седьмой матч.

КХЛ и «Авангард» видят хоккей по-разному. Что не так с судейством в финале Востока Омский клуб не может добиться справедливости ни на льду, ни в кабинетах.

После пятой игры Дмитрий Квартальнов всё-таки решился убрать из состава Найджела Доуса и Стефана Да Косту. Оба иностранца оказались совершенно бесполезны на таком уровне, и, думается, их будущее в «Ак Барсе» предрешено. Вместо них в составе казанцев оказались менее яркие, но гораздо более трудолюбивые Михаил Фисенко и Никита Дыняк. У «Авангарда» никаких изменений в победном составе не случилось. Правда, Боб Хартли основательно перетасовал состав звеньев.

«Авангард» — «Ак Барс»: Дыняк сыграет впервые в этом плей-офф, Доус и Да Коста вне заявки

Первый период шестой встречи получился очень аккуратным с обеих сторон. Минимум опасных моментов, максимум плотной обороны, блокированных бросков и пробросов. Ни «Авангард», ни «Ак Барс» не хотели рисковать и хоть чуть-чуть оголять тылы — обе команды слишком хорошо в этой серии познали цену ошибок и первой пропущенной шайбы.



Вся острота, которая была, исходила из тех бросков, которые долетали до голкиперов издалека. Пристреливались Буше, Петров, но Билялов с Грубецем играли без помарок. Самую реальную возможность отличиться упустил Чинахов, не сумевший после череды рикошетов попасть с пятачка в ворота. Размочить сухое напряжение игры не помогло даже большинство: омичи и казанцы по разу пробовали разыграть лишнего, но сверхзадач перед вратарями соперника поставить так и не смогли.

Второй период принёс незначительную смену декораций. Всё тот же крайне осторожный хоккей, разве что «Ак Барс» стал обозначать большую активность, больше времени проводить в чужой зоне. Во владениях Грубеца стало напряжённее, но не слишком опаснее. Выделялся свежий Дыняк, много лез на ворота Сафонов, но до стопроцентных моментов дело не доходило.



Впрочем, у «Авангарда» с созиданием было ещё хуже. Омичи бросали все силы на плотную оборону, преуспевали в этом, однако сильно страдал конструктив впереди. Какое-то подобие моментов «ястребам» удалось создать лишь пару раз, когда в индивидуальные проходы бросались Зернов и Костин, но эти действия не приносили «Авангарду» ничего, кроме вбрасываний в чужой зоне. После двух отрезков было решительно непонятно, как «ястребы» в этой встрече вообще планируют забивать голы.

Видимо, Боб Хартли как раз об этом и поговорил со своими подопечными в раздевалке, потому что на старте третьего периода «Авангард» выдал активный отрезок с владением шайбы, бросками и атаками с ходу. Но до Билялова по-прежнему долетало минимум шайб.



А затем «Ак Барс» забил и спас эту игру от голевой засухи. Станислав Галиев заставил ошибиться Шарипзянова на своей синей линии, подхватил шайбу, убежал в чужую зону, изящно качнул защитника «ястребов» и выдал идеальный пас на Кирилла Петрова. Настоящий шедевр от форварда казанцев и подарок автору гола на день рождения!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» клуба «Ак Барс».

Пропустив, «Авангард», конечно же, сразу добавил, но «Ак Барсу» не впервой было оборонять минимальное преимущество в Балашихе. Казанцы ранее удерживали победный счёт с начала матча, а тут нужно было выстоять лишь 15 минут. Подопечные Квартальнова справились с этой задачей практически без проблем. Практически, потому что у «Авангарда» был опаснейший бросок Клима Костина, который пришёлся в штангу.

Но больше «Ак Барс» сопернику ничего сделать не дал. Даже финальный штурм у омичей толком не получился и закончился второй шайбой Петрова в пустые ворота. Отличный день рождения выдался у Кирилла!

2:0, казанцы побеждают и вновь перевозят серию в столицу Татарстана. В финале Востока будет седьмой матч, и это будет невероятно!