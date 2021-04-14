Освежённый «Ак Барс» наказал «Авангард» за странную пассивность. Что происходит в КХЛ

В финальной серии Восточной конференции снова победила гостевая команда. «Ак Барс» был сильнее в Балашихе 2:0 и перевёл противостояние в решающий раунд — седьмой матч. Удивительная, конечно, выдаётся эта омско-казанская битва! Команды совершенно не могут использовать преимущество домашнего льда, а инициатива по очереди переходит от одних к другим, и когда кажется, что вот сейчас-то перелом точно наступил, мы получаем новый сюжетный виток.

Чем всё это закончится — узнаем завтра, а пока давайте вернёмся к шестому поединку.

Финал Востока ждёт седьмой матч! «Ак Барс» спас шедевр Галиева и праздничный дубль Петрова В этой серии по-прежнему побеждают только гостевые команды.

Худший матч «Авангарда» в тактическом плане. Нельзя «сушить» игру при счёте 0:0!

Для «ястребов» этот матч получился худшим в серии с тактической точки зрения. «Авангард» вышел не дожимать соперника и проходить в финал, а не проигрывать и терпеть. Высочайшая степени аккуратность у своих ворот, лишавшая «ястребов» даже подобия атакующей мысли, смотрелась уместно в первом периоде: в «Авангарде» прекрасно помнили, как в предыдущих домашних матчах именно быстрые голы «Ак Барса» после собственных ошибок фактически приводили к поражениям.



Сыграть правильно и собранно на старте встречи у подопечных Хартли получилось, но время матча шло, а «Авангард» даже не думал добавлять в активности у чужих ворот. В отличие, кстати, от «Ак Барса», который тоже пересидел начало матча в окопах, но во втором периоде прибавил и стал создавать напряжение у ворот Грубеца.

Где-то в начале второй двадцатиминутки я задался вопросом: а как «Авангард» вообще собирается забивать в этом матче? Омичи атаковали пассивно и исключительно малыми силами, и индивидуальные попытки хоккеистов как-то обострить, разумеется, разбивались об эшелонированную оборону «Ак Барса».

Очевидно, «ястребы» выбрали тактику выжидания ошибок, но сами они ничего не делали, чтобы казанские игроки допускали какие-то оплошности. А надеяться, что такой соперник подарит шансы на ровном месте… Весьма наивная тактика.

В результате «Авангард» не только не дождался ошибки, но и ошибся сам. В эпизоде с первым голом Петрова была, конечно, не грубейшая помарка, как у Зернова в четвёртом матче — просто Дамир Шарипзянов немного неправильно прочитал отскок от борта и плохо принял шайбу, а Галиев (главный герой момента) почувствовал, что защитника «Авангарда» можно и нужно поддушить. Затем уже Станислав показал индивидуальное мастерство, Петров не промахнулся с метра, и всё — игра была сделана.

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«Авангард» уже не в первый раз в этом сезоне (и в этом плей-офф) был наказан за излишнюю, избыточную аккуратность, странную пассивность. Нельзя «сушить» игру при счёте 0:0 и уповать только на счастливый случай — под лежачий камень вода не течёт. И не нужно говорить о том, что «ястребы» не могли сыграть иначе. Могли! Даже после пропущенного гола мы увидели иной хоккей от «Авангарда». А ещё можно вспомнить все матчи в Казани, где омичи успевали и плотно обороняться, и жалить соперника опасными контрвыпадами. Во вчерашнем матче же у «ястребов» вообще не было никакого конструктива в атаке, и они, по сути, сами у себя украли шанс закрыть, наконец, эту серию. Теперь в ней будет седьмой матч, но хватит ли на него сил и эмоций у «Авангарда», который весь плей-офф играет одним составом?

«Ак Барс» выбрал верную стратегию, освежил состав и убрал лишние эмоции

Что касается «Ак Барса», то казанцы в этой встрече очень грамотно распределили силы и эмоции. В начале матча, как я уже отмечал, они тоже сосредоточились на обороне, но со второго периода прибавили. Моментов-то у них всё равно возникало немного, зато шайба часто гостила в зоне «Авангарда», там создавалось нужное напряжение, которое приходилось выдерживать омичам. Рано или поздно, учитывая полную пассивность «ястребов» впереди, это должно было принести плоды, и гол Галиева-Петрова как раз и вырос из накопившейся физической и эмоциональной усталости играющего по 25 минут за матч при постоянном давлении Шарипзянова. И на месте Дамира мог оказаться любой из бессменной пятёрки основных защитников «Авангарда».



Аккуратно вошли в игру, добавили в давлении, забили, грамотно сыграли по счёту — стратегия «Ак Барса» на этот матч оказалась верна и продуктивна. Разумеется, стоит сказать о том, что казанцам помогло освежение состава, недоступное для «Авангарда». Да Косту и Доуса, которые так и не поняли, что регулярка давно закончилась, Квартальнов оставил вне заявки, зато в ростере оказались полный сил и эмоций Никита Дыняк, отдохнувший Михаил Фисенко, а также большое игровое время получил Илья Сафонов. И именно пробивные Дыняк с Сафоновым стали катализаторами повышения казанской активности во втором периоде. Стопроцентных моментов они не создавали, зато держали в напряжении оборону «Авангарда», лезли на пятак, бросали отовсюду, да и вообще выделялись своей свежестью.

В тяжёлый момент серии Квартальнов решился поставить в состав вместо игроков с именем беззвёздных чернорабочих и нисколько не прогадал. За этот смелый поступок, на который бы решился далеко не каждый тренер, Дмитрия Вячеславовича стоит похвалить.

И ещё один момент — игроки «Ак Барса» в шестом матче направили свои эмоции исключительно на хоккей. Казань в угоду результату сыграла мягче, чем обычно, и совсем не агрессивно. Не трещали борты после раскатистых хитов Педана, не толкался на пятачке после каждой остановки игры Воронков, не воевал с соперниками Кормье. Нет, силовые приёмы, конечно, были с обеих сторон, никто не прокатывался мимо друг друга, но у этих стычек не возникало никакого продолжения, как в прошлых встречах. Возможно, этому способствовал долго державшийся счёт 0:0, но всё же, на мой взгляд, мы увидели, что на этом этапе серии «Ак Барс» больше не намерен разменивать силы, нервы и эмоции на что-то, кроме спортивного результата.

Квартальнов: «Ак Барс» был прижат к стенке, приняли решение играть таким составом

Идеальное судейство

Обойдусь без прогнозов на седьмую игру серии. Понятно, что психологическое и физическое преимущество вновь на стороне «Ак Барса», но седьмой матч — это зачастую отдельная история, в которой может быть написано всё что угодно.



Но я должен сказать про судейство. Особенно после всего, что я уже писал на эту тему. Так вот — арбитры шестой встречи Виктор Бирин и Алексей Раводин провели шикарный матч и отработали просто идеально. Они давали хоккеистам бороться, закрывали глаза на мелкие фолы и не допускали ни малейшего перекоса в какую-либо сторону. В первом периоде судьи дали те удаления, которые не могли не дать (нарушение численного состава у «Ак Барса» и игра высоко поднятой клюшкой у «Авангарда»), а затем просто растворились, исчезли с площадки, позволив командам выяснять отношения один на один. Это было здорово! Но это было так, как и должно быть в соперничестве сильных, равных команд. И я надеюсь, что в седьмой встрече мы увидим ещё одно подтверждение того, что с судейством в КХЛ всё вовсе не так печально, как могло показаться.