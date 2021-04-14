«Вы ведь помните Мессье? Теперь у «Рейнджерс» новый вожак». Америка – о рекорде Панарина

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продолжает оправдывать статус самого высокооплачиваемого российского игрока в истории Национальной хоккейной лиги. Матч регулярного чемпионата с «Нью-Дэвилз» (3:0) стал для 29-летнего форварда 100-м в составе «синерубашечников».

В этой встрече Артемий отметился заброшенной шайбой, благодаря которой достиг рубежа в 138 очков за клуб. Панарину удалось побить рекорд Мессье, набравшего 137 баллов в первых 100 матчах за «Рейнджерс». Также Артемий превзошёл достижение Марка и по количеству результативных передач за 100 матчей в форме «Рейнджерс» — 93 против 92. Команда Панарина одержала важную победу со счётом 3:0 и продолжает сохранять шансы на попадание в плей-офф. Американская пресса в восторге от достижения россиянина.

Панарин побил рекорд легендарного Мессье! А Шестёркин впервые в НХЛ сыграл на ноль Бучневич тоже отличился — забил юбилейный гол в истории «Рейнджерс».

«Шайба Панарина, заброшенная броском из левого круга вбрасывания в открытый ближний угол ворот, стала для Артемия 161-й за карьеру в НХЛ, 45-й в составе «Рейнджерс» и 138-м очком в 100 встречах с того момента, как он перебрался в Нью-Йорк в качестве свободного агента летом 2019 года.

Благодаря этому голу Панарин превзошёл достижение Марка Мессье, набрав наибольшее количество очков за 100 матчей со старта карьеры в «Рейнджерс», — констатировал статистические факты обозреватель New York Post Ларри Брукс.

«Доволен своим выступлением не на 100%. Может быть, на 99%»

«Конечно, все расслабились после того, как прошёл дедлайн. Все понимают, что остались на своих местах и можно продолжать работать. В принципе, нам неважно, какие обмены совершила команда-соперник. Сейчас мы проводим важные матчи, настраиваемся на 100%, потому что каждая игра очень важна.

Побил рекорд Мессье? Честно говоря, даже не знал о рекорде. Просто знал, что провожу 100-й матч за клуб. Про очки не думал, хотя, конечно, это приятно. Огромное спасибо партнёрам. Надеюсь, что впереди у нас ещё много хорошего. Доволен своим выступлением, но в любом случае не на 100%. Почему не 100%? Может быть, счастлив на 99%. Всегда есть куда совершенствоваться. Цель одна — выиграть Кубок Стэнли», — скромно заметил сам виновник торжества на пресс-конференции.

Артемий Панарин превзошёл результат Сергея Березина по голам в НХЛ

«Вы ведь помните Марка Мессье? Теперь вожак – Артемий Панарин»

«До конца регулярного чемпионата «Рейнджерс» осталось провести всего 14 матчей. За короткий промежуток «синерубашечники» проведут четыре матча кряду с истощённым «Нью-Джерси Дэвилз». В этих встречах команда не должна, просто не имеет никакого права терять очки. Что ж, сегодня она этого и не сделала, во многом благодаря своему главному выдающемуся хоккеисту, который совершил то, чего ранее не добивался ни один игрок в истории клуба.

Вы ведь помните Марка Мессье? Теперь у «Рейнджерс» новый вожак. Кто не помнит, раньше Марк был вожаком «Рейнджерс». В своём первом сезоне он выиграл «Харт Трофи», а позже, на третий год – Кубок Стэнли. В первых 100 матчах за «Рейнджерс» он сделал 92 передачи и набрал 137 очков, что было лучшим результатом в истории до тех пор … пока не появился Артемий Панарин.

Теперь он их главный вожак. В дебютном сезоне за «Рейнджерс» Артемий стал финалистом «Харт Трофи», а в своём 100-м матче за клуб побил оба рекорда Мессье. В его активе 93 передачи и 138 очков. Панарин забил ключевой гол в конце длинной смены, тем самым остудив пыл соперника», — написал в своей колонке обозреватель The Athletic Рик Карпинелло.

Панарин продолжает бороться за плей-офф! Сделал две передачи и оставил «Рейнджерс» в гонке Дэвид Куинн ещё до матча был уверен в надёжной игре Александра Георгиева. Российский вратарь не подвёл его в американском дерби.

«Панарин обладает невероятным хоккейным интеллектом»

«Он особенный игрок, который в ключевые моменты творит ключевые вещи. Не так много игроков в этой лиге способны делать то, что может Артемий. Он обладает невероятным хоккейным интеллектом. У него прекрасные хоккейные навыки, а люди даже не осознают, насколько силён Панарин. А ещё он очень харизматичен. Когда такой парень, настоящая суперзвезда, обладает таким характером, он передаёт настроение всей раздевалке и заводит всю команду», — восхищён своим подопечным главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.

Можно ли назвать Артемия Панарина лучшим русским игроком в истории «Рейнджерс»?

«Если Панарин сохранит уровень до конца карьеры в клубе, его подписание будет отличным вложением средств»

«Нью-Йорк Рейнджерс» входит в состав Оригинальной Шестёрки НХЛ. Другими словами, эта команда существует уже очень давно. За всё время культовый герб «Рейнджерс» на своей груди носило свыше 1000 человек. Из этого числа 337 игроков провело за команду не менее 100 матчей. И никто на данном временном промежутке не был так успешен, как Панарин.

Талантливый русский уже набрал 138 очков, благодаря чему побил рекорд Марка Мессье. Болельщики «Рейнджерс» счастливы наблюдать за успехами Панарина в свете того, что его контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026. Если Артемий сумеет удержать заданную планку на протяжении всей карьеры в клубе, то его подписание можно будет назвать отличным вложением средств», — полагает обозреватель издания BarDown.

«Немногие игроки могут сотворить то, что может Панарин»

«Получив пас на синей линии «дьяволов», Панарин отдал передачу на Фокса, который доставил шайбу Хитилу. Чешский форвард находился вблизи ворот Блэквуда, отвлекая на себя его внимание. Филип отдал пас на Панарина, а тот одним движением остановил шайбу, после чего стремительным броском прошил Блэквуда.

Бывший игрок «Нью-Джерси» Данейко отметил, что немногие игроки могут сотворить то, что может Панарин. Он должен был сначала принять шайбу, обработать, а затем точно бросить. Сложно описать всю сложность данного эпизода. Но именно это делает Панарина элитным хоккеистом», — подытожил журналист издания NewYorkPuck.com.