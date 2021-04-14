Легионеры теряют работу. Что происходит на трансферном рынке КХЛ

Рассказываем о последних трансферных новостях и слухах в Континентальной лиге. Нам удалось узнать о серьёзных изменениях в легионерских позициях сразу нескольких топ-команд.
Хольму, Нестрашилу и Расмуссену не предложат новых контрактов
В «Металлурге» расстанутся со шведами Хольмом и Расмуссеном, а также с нападающим Нестрашилом. У всех троих 30 апреля заканчиваются контракты, но новых соглашений этим иностранцам предложено не будет. Нестрашил не вытягивает роль центра в ведущих звеньях, Хольм и Расмуссен тоже могли сыграть лучше. Иностранцы, особенно в плей-офф, должны делать разницу, но в серии с «Авангардом» иностранцы магнитогорцев ушли в тень. У голкипера Олкинуоры и нападающего Бека есть действующие контракты на следующий сезон.
Паре и Кагарлицкого в «Автомобилисте» не будет, по Спунеру и Принсу идут переговоры
Большие изменения грядут в «Автомобилисте». Сперва развеем слухи: нападающих Франсиса Паре и Дмитрия Кагарлицкого в клубе из Екатеринбурга не будет. Паре, напомним, в своё время уже защищал цвета уральской команды.
Что касается форвардов Шейна Принса и Райана Спунера, то, по нашей информации, с обоими хоккеистами идут переговоры, поэтому Шейн и Райан вполне могут пополнить состав команды Билла Питерса. При этом важно отметить, что у Принса есть белорусский паспорт, а это означает то, что Шейн не будет считаться легионером. А вот у Райана белорусского гражданства нет. Оба форварда здорово себя проявили в прошлом сезоне в составе минского «Динамо», отсюда и заинтересованность со стороны топ-команд.
Фото: photo.khl.ru
Дженовей, Хольцер, Секстон и Холланд покинут «Автомобилист»
Если у «Металлурга» уходят три иностранных хоккеиста, то «Автомобилист» и вовсе покинут четверо. Новых контрактов не планируют предлагать защитникам Дженовею и Хольцеру, откажутся в Екатеринбурге и от форвардов Секстона с Холландом.
Изменения в уральской команде напрашивались, так как задача на прошлый сезон не выполнена. Например, тренерский штаб усилили бывшим рулевым «Сибири» Николаем Заварухиным. Из легионеров останутся голкипер Коварж, с которым продлили контракт на год, и форвард Мэйсек. У немца есть действующий на следующее соглашение на следующий сезон.
Подколзин продолжит карьеру в НХЛ
Нападающий Василий Подколзин не будет подписывать нового контракта со СКА. Талантливый форвард, ставший лучшим снайпером и бомбардиром армейцев в плей-офф, твёрдо намерен попробовать свои силы за океаном. При этом Подколзин мог бы поехать в расположение драфтовавшего его «Ванкувера» уже в нынешнем сезоне (после 30 апреля, когда истекает контракт Василия со СКА), однако в «Кэнакс» нынче очень тяжёлая эпидемиологическая ситуация, поэтому срываться в Северную Америку нет смысла. Подколзин сможет спокойно подписать контракт и поехать выступать в НХЛ в следующем регулярном чемпионате.
Плэтт останется в Уфе
Нападающий Джефф Плэтт согласовал условия нового контракта с «Салаватом Юлаевым». Нападающий продолжит выступать за уфимцев в следующем году, в ближайшее время о сделке должно быть объявлено официально. У Плэтта по-прежнему неплохая скорость, но в плей-офф, конечно, Джефф должен играть сильнее. Опять же нельзя не отметить тот факт, что у Плэтта есть белорусский паспорт, что важно в плане лимита на легионеров.
- 14 апреля 2021
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