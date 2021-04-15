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Миннесота — Аризона — 5:2 – видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ 2021

Максим Замятин
Шикарный пас Капризова! Отдал эффектную передачу из-за ворот и помог «Миннесоте» победить
Кирилл добрался до отметки в 35 очков и продолжает идти к своему «Колдеру».
Хоккей / НХЛ 0
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«У нас есть хорошие игроки, у нас отличные вратари. Превзошли ли мы ожидания в нынешнем сезоне? Для кого угодно, но только не для меня. Мы полностью заслужили право быть здесь», — сказал генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин перед домашнем матчем с «Аризоной». Речь шла о попадании «дикарей» в плей-офф, о чём уже можно говорить с уверенностью: «Миннесота» идёт на третьем месте в своём дивизионе, имея солидный отрыв от преследователей. И даже перспектива попасть в первом раунде на грозные «Колорадо» или «Вегас» не смущает босса «зёлёных», который твёрдо намерен «пошуметь» в розыгрыше Кубка Стэнли.

Таблица сезона НХЛ 2020/2021

«Ожидания растут, и мы уже не просто хотим выйти в плей-офф. Мы хотим именно «пошуметь». Я доволен нашей командой, но нам нужно больше», — сказал Герин, который оставил нетронутыми игроков с истекающими контрактами. Этот шаг может оказаться спорным, но ответ на него даст только кубковая стадия.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2021, среда. 21:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Цуккарелло (Юханссон, Дамба) – 16:31' (5x4)   1:1 Чикран (Шмальц, Голигоски) – 22:16' (5x4)   2:1 Паризе (Бонино, Штурм) – 27:28' (5x5)   3:1 Бонино (Капризов, Фиала) – 39:14' (5x4)   4:1 Цуккарелло (Юханссон) – 44:30' (5x4)   5:1 Сперджен (Паризе, Бонино) – 45:50' (5x5)   5:2 Кессел (Хант, Ларссон) – 48:36' (5x5)

В матче с «Аризоной» в состав хозяев вернулись Кевин Фиала и Маркус Фолиньо, который не играл с 12 марта. Тренерскому штабу пришлось вносить изменения в тройки форвардов: Кирилл Капризов играл в первой тройке с Раском и Цуккарелло, Фиала вернулся в сочетание к Хартману и Юханссону, а Фолиньо — в третье звено к Гринвею и Эрикссону Эку. Что же касается ветерана Зака Паризе, то его перевели в четвёртую тройку, и его роль в команде продолжает уменьшаться: он больше не играет в большинстве, он не сыграл ни одной минуты в восьми овертаймах и получает очень ограниченное игровое время.

Ключевым эпизодом для «Миннесоты» стала концовка второго периода, когда форвард «койотов» Тайлер Питлик сфолил на Нике Бонино и оставил «Аризону» в меньшинстве. Численный перевес был реализован при деятельном участии лучшего новичка сезона Кирилла Капризова, который увёз шайбу за чужие ворота, не заметил сопротивления со стороны Никласа Яльмарссона, и сделал шикарный пас на того же Бонино. Точный бросок последнего превратился в победный гол, а передача россиянина позволила Капризову добраться до отметки в 35 очков.

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Самые результативные новички НХЛ в сезоне-2020/2021:

1. Кирилл Капризов («Миннесота») — 35 (16+19) очков,
2. Джейсон Робертсон («Даллас») — 29 (12+17),
3. Джош Норрис («Оттава») — 25 (12+13),
4. Тим Штюцле («Оттава») — 22 (7+15),
5. Тай Смит («Нью-Джерси») — 21 (2+19).

На старте третьего периода Матс Цуккарелло в третий раз за матч наказал «Аризону» за удаление, и этот гол в большинстве стал для «Миннесоты» седьмой шайбой за 11 встреч, заброшенной при реализации преимущества — клуб лидирует по этому показателю в НХЛ, если считать с 1 апреля.

«Нам нужен вклад от всех, и от молодых, и от ветеранов. Это признак сильной команды, когда все участвуют в результате», — отметил Цуккарелло. Согласно данным портала MoneyPuck, вероятность попадания «Миннесоты» в плей-офф составляет 99,5%.

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