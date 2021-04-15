Сборная России начинает подготовку к ЧМ! Объявлен состав на матчи с Беларусью

Там есть Подколзин, Шипачёв и Бурдасов, а в тренерском штабе Титов, Бабинцев и Бохнер.

Первый созыв национальной команды состоит из лидеров клубов КХЛ, выбывших из борьбы за Кубок Гагарина. В сборную вызваны как её многолетние лидеры, выступавшие на ЧМ и ОИ, так и игроки, которых стали привлекать в только текущем сезоне. Наряду с Вадимом Шипачёвым, Виктором Антипиным, Алексеем Марченко, Егором Яковлевым, Антоном Бурдасовым, в сборную вызваны игроки «Витязя» Даниил Пыленков, Данила Моисеев, Николай Коваленко и ряд других хоккеистов, ярко проявивших себя на этапах Евротура. Не должна удивлять кандидатура Юрия Паутова – лучшего защитника «Витязя» по показателю полезности.

Источник: Шипачёв согласовал трёхлетний контракт с «Динамо»

В сборную также вызваны многие игроки СКА, которые, несмотря на совсем недавнюю игру в Кубке Гагарина, сядут на сбор уже 18 апреля, чтобы начать подготовку к чемпионату мира с самого раннего этапа.

Полностью состав национальной команды на матчи Еврочелленджа против сборной Беларуси выглядит так:

Вратари: Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов («Трактор»);

Защитники: Виктор Антипин, Игорь Ожиганов, Динар Хафизуллин (все – СКА), Юрий Паутов, Даниил Пыленков (оба – «Витязь»), Андрей Сергеев («Динамо» М), Алексей Марченко, Рушан Рафиков (оба – «Локомотив»), Егор Яковлев, Григорий Дронов (оба – «Металлург» Мг);

Нападающие: Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артём Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Василий Подколзин (все – СКА), Захар Бардаков, Данила Моисеев (оба – «Витязь»), Вадим Шипачёв («Динамо» М), Павел Красковский, Николай Коваленко, Егор Коршков, Георгий Иванов (все — «Локомотив);

Штаб сборной: глава штаба – Роман Ротенберг, главный тренер – Валерий Брагин, тренеры – Александр Титов, Алексей Бабинцев, тренер вратарей – Рашит Давыдов, тренер по развитию игроков – Дэниэл Бохнер, тренер-методист – Ларс Юханссон, тренеры по физподготовке – Александр Трошин, Юрий Жданов и Артём Нехороших.

Состав команды до чемпионата мира, безусловно, претерпит множество изменений. К матчам со Швейцарией присоединятся игроки, которые не попадут в финал из Восточной конференции. К чешскому этапу Евротура – финалисты Кубка Гагарина, после чего окончательный состав команды из 28 человек (в этом году из-за особых условий заявка команд на ЧМ будет расширена на три человека) будет определен. По участию игроков НХЛ пока информации нет, ИИХФ ждёт решение заокеанской лиги.

Из числа игроков, которые не получили вызов, выделяются несколько игроков. Так, например, в составе отсутствуют оба Владимира Ткачёва. Форвард СКА по разным причинам провёл неровный сезон, а главное — не помог команде переломить серию с ЦСКА. Пока Ткачёв так и не стал заменой Никите Гусеву. Что касается лидера «Локомотива», то он играл вспышками. Мог набрать четыре очка за один матч плей-офф, а потом уйти в тень на несколько игр. Да и 28 очков в регулярке – не самый выдающийся показатель.

СКА не хватило лидеров, пришлось тащить 19-летнему Подколзину. Итоги сезона для Питера Прогрессирующая молодёжь и добротная группа поддержки – это хорошо, но без своих Окуловых или Толчинских далеко не уедешь.

Лидеры «Магнитки» Николай Прохоркин и Сергей Плотников по ходу плей-офф имели серьезные проблемы с дисциплиной на льду, удалялись в ключевые моменты, что повлияло на исход серии против «Авангарда».

Александр Кадейкин, возможно, стал жертвой провального выступления «Салавата Юлаева» в серии с «Ак Барсом». Хотя сам форвард добавил 7 очков в девяти играх плей-офф к лучшему сезону в карьере (13+21). Странно, но Кадейкин получал больше шансов в сборной при куда более скромных показателях, а выйдя на ведущие роли в Уфе, по сути стал игнорироваться штабом национальной команды. Сложно сказать, почему разносторонний форвард даже не получил шанса проявить себя перед чемпионатом мира.

Матчи с Беларусью пройдут в Москве 23 и 24 апреля.