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«Ак Барс» — «Авангард» — 3:4 ОТ, что говорили в «Авангарде» после яркой победы в финале Востока

«Ак Барс» — «Авангард» — 3:4 ОТ
Лев Лукин
«Можно пересматривать вечно». Что творилось после невероятной победы «Авангарда»
Хартли обнимался с Ковальчуком, а затем говорил, что эта серия достойна экранизации.
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

«Авангард» в седьмом матче серии сломил сопротивление «Ак Барса» в овертайме (4:3) и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с ЦСКА. После встречи с журналистами пообщался главный тренер омичей Боб Хартли, который во второй раз за три года работы в КХЛ вывел «ястребов» в главную серию сезона.

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В шикарной седьмой битве «Авангарда» и «Ак Барса» вновь сильнее оказалась гостевая команда.

«Финальная комбинация «Авангарда» — это что-то прекрасное»

Хартли в очередной раз отметил, что гордится игроками «Авангарда», отдельно выделил комбинацию перед победным голом Оливера Каски, а также заявил, что эта серия финала Востока достойна экранизации.

«Я очень много раз участвовал в сериях плей-офф. Казань и «Авангард» заслуживали того, чтобы вместе идти играть против ЦСКА, но только одна команда могла пройти дальше. Я сказал ребятам, что мы в одном броске от победы или поражения. Соперник силён, и я сказал, что нужно играть максимально серьёзно. В овертайме пришлось брать тайм-аут, так как наши игроки сильно устали. Финальная комбинация от Толчинского, Хохлачёва и Каски – это что-то прекрасное. Я горжусь нашими ребятами и рад победе».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Серия «Ак Барса» и «Авангарда» заслуживает экранизации. Никогда не видел такой сумасшедшей серии»

«100% моего внимания было сфокусировано на Казани, завтра утром будем открывать новую главу и изучать ЦСКА. Мы не смогли завершить серию дома, но мы не из тех, кто ищет оправдания. Время на подготовку есть, но его мало. Дадим ребятам немного отдохнуть и будем готовиться. Тренерский штаб сделает всё для того, чтобы хорошо подготовить команду.

Я сказал ребятам, что мы будем играть три двадцатиминутных матча, независимо от счёта. Пытался, чтобы ребята сохраняли концентрацию и играли по ситуации. Если говорить о каком-то отдельном кино, то вся серия заслуживает экранизации. Никогда за всю жизнь я не видел такой сумасшедшей серии. Травмированные игроки? Сейчас нет информации, но никто не вернётся в ближайшие несколько дней.

Здесь было очень много нюансов и влияния человеческого фактора. Мы живём в такую эру, когда всё пытаются анализировать. Хоккей – это не компьютер, здесь нельзя что-то просчитать. Очень много нюансов. Я впечатлён тем, как действовали наши ребята».

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«Авангард» придерживался своего плана на игру. А когда так происходит, то голы приходят»

Автор дубля и победного гола в овертайме седьмого матча защитник «Авангарда» Оливер Каски рассказал о секрете успешной игры «ястребов» в овертаймах в этом плей-офф.

«Очень плотный матч получился, как и вся серия. Мы придерживались своего плана на игру, а когда так делаешь, то голы приходят. Сегодня победили. По большому счёту, нам нечего было терять в третьем периоде, всего на один гол отставали. Мы всегда настроены на то, что нам удастся забить этот гол.

В своём первом голе я просто заскочил в зону нападения и получил шайбу от партнёров. А в овертайме Толчинский проявил свои лучшие стороны, прекрасно катился, затем Хохлачёв выдал на меня невероятный пас, я увидел пустой угол и бросил. В овертаймах нельзя на чём-то зацикливаться. Надо доверять своей команде и наносить броски из всех точек. Так уж получилось, что в обоих овертаймах нам получилось забить быстро».

«Можно пересматривать вечно»

Всегда активный «твиттер» «Авангарда» после такой победы, разумеется, тоже не остался в стороне от омского праздника. «Можно пересматривать вечно», — так в социальной сети «ястребов» подписали видео с решающим голом Каски и последующими эмоциями вышедших в финал Кубка Гагарина хоккеистов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» клуба «Авангард».

Боб Хартли обнимался с Ильёй Ковальчуком, Сергей Толчинский благодарил небеса и делился яркими эмоциями с Кириллом Семёновым, Каски восторженно аплодировал гостевому сектору болельщиков. После невероятной победы «Авангарда» на льду творился настоящий праздник. Омский заслуженный праздник.

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