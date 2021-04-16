«Вашингтон» испортил праздник Бекстрёму. «Столичные» проиграли худшей команде НХЛ

Домашний матч с худшей командой НХЛ стал 1000-м в карьере Никласа Бекстрёма. Этот праздник в «Вашингтоне» старались отметить изо всех сил: при выходе на лёд одноклубники выстроились в своеобразный тоннель, приветствуя шведа, а на разминке все игроки «столичных» были одеты в свитера с номером 19.



«Приятно видеть, как ты вырос, Ник. Как игрок, как человек. Я желаю всего самого наилучшего тебе и твоей семье. Продолжай в том же духе, впереди ещё тысяча матчей!», — сказал Александр Овечкин в специальном ролике, посвящённом празднику Бекстрёма, который во время церемонии получил серебряную клюшку.

Столь знаменательное событие должно было бы завершиться положительным для «Кэпиталз» результатом. До встречи с «клинками» команда выиграла три матча подряд и была на ходу, а небольшая травма Ильи Самсонова легко перекрывалась плановой ротацией с Витеком Ванечеком. Однако на деле всё оказалось совсем не так просто. «Баффало» показал очень неплохой хоккей, был более активен в бросках и одержал заслуженную победу.

«Столичные» пропустили первый гол за 70 секунд до окончания стартового периода, когда Сэм Райнхарт подправил дальний бросок Козенса, но на перерыв команды ушли при равном счёте. Хозяев выручил Дмитрий Орлов, который мощнейшим броском в касание преобразовал скидку Ти Джим Оши в забитый гол — получилось вполне в стиле Александра Овечкина.

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Провальным для «Кэпиталз» стал отрезок в начале второго периода, когда сначала Олофссон воспользовался «обрезом» Джастина Шульца и повторно вывел «Баффало» вперёд, а затем «столичные» пропустили, играя в большинстве. Удаление Мэтта Ирвина сработало на руку «Сэйбрз»: тот же Шульц ошибся, закрывая зону, и Кейси Миттельштадт успешно завершил быструю контратаку — этот гол оказался победным для «Баффало».

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«Вашингтон» смог сократить отставание за счёт очередного гола недавно прибывшего из «Детройта» Тони Манты, но гости не дали «столичным» возможности устроить полноценное «возвращение». «Баффало», который идёт на последнем месте в лиге, одержал неожиданную победу, испортив праздник для Бекстрёма.



«Не знаю почему, но мы думали, что сегодня будет легко, а лёгких матчей в НХЛ не бывает. Нам не хватило энергии, мы не конкурировали на должном уровне. А плохие решение при обращении с шайбой привели к печальному итогу. Говоря попросту, мы просто не участвовали в сегодняшнем матче», — признал нападающий «Кэпиталз» Ларс Эллер.



«Команда выглядела так, словно рассчитывала, что соперник сдастся сам, а «клинки» полностью воспользовались этой ленью. Не самое большое усилие в знаменательный для Ники день», — отметил автор блога Russian Machine Never Breaks. Не в самом лучшем настроении «столичные» отправляются в Филадельфию, где их будут ждать злые «лётчики»: подопечные Алена Виньо наверняка захотят отомстить за недавний разгром со счётом 1:6.