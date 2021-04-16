Скандал перед ЮЧМ! Власти США решили не пускать на турнир капитана сборной России

Сегодня «Чемпионату» стало известно, что нападающий «Омских ястребов» и юниорской сборной России Иван Мирошниченко не сможет принять участие в юниорском чемпионате мира в Техасе. Миграционная служба США по неизвестным причинам не пускает 17-летнего российского форварда на территорию, даже несмотря на наличие у него визы.

Юниорский чемпионат мира пройдёт в США с 27 апреля по 7 мая. Сборная России планирует отправиться в США 19 апреля.

Перед подписанием контракта с «Авангардом» сообщалось, что Мирошниченко собирался продолжить карьеру в одной из лиг Северной Америки, но не смог получить необходимую визу. На юношеских Олимпийских играх Мирошниченко был капитаном сборной и стал вторым бомбардиром турнира после Матвея Мичкова, который в межсезонье сменил систему «Локомотива» на СКА.

«Пока не осознаём. Пройдёт немного времени, будем смотреть на эту медаль и гордиться. На следующих ОИ будут говорить, что русские победили.

Здесь были хорошие соперники — и Финляндия, и Канада, и Дания. Все сражались до последнего. Даже при большом счёте все сражались до конца. Где-то удача была на нашей стороне, хорошая реализация моментов.

Первые мысли о победе? В голове опустошение было, как камень с души. Радость неописуемая. Россия ведь всегда приезжает только за победой», — делился эмоциями сам Мирошниченко после победы на юношеских ОИ.

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Информацию о недопуске Мирошниченко в Америку нам уже подтвердил источник в Федерации хоккея России. «В ФХР пришло письмо из США. В этом письме сказано, что Иван Мирошниченко не может пересекать американскую границу. Это решение миграционной службы, оно не подлежит апелляциям и жалобам. У Ивана ранее была такая же ситуация, когда он хотел уехать играть в Северную Америку, но ему не дали визу в Канаду. Сейчас миграционная служба просто не пускает его в США», — сказал собеседник.

Жаль, что российская сборная перед столь важным для себя турниром лишилась одного из своих лидеров и ключевых нападающих. Скажется ли это на итоговом результате? Вполне возможно, но в целом многое будет зависеть от командных и коллективных действий россиян. Напомним, что на групповом этапе нашей сборной предстоит сыграть с соперниками из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев уже прокомментировал «Чемпионату» информацию о том, что нападающий «Омских ястребов» и юниорской сборной России Иван Мирошниченко не сможет принять участие в юниорском чемпионате мира в Техасе.

«Давайте мы перестанем в любом вопросе искать политическую подоплёку. Если миграционная служба не пустила, значит, у них есть повод не пускать: неправильно оформленная виза, нарушения в предыдущей поездке. Понимаю, что вам хочется услышать фразу: «Американцы начинают глобальную войну против России». Чушь! Давайте прекратим заниматься ерундой. Мало ли почему одного игрока из целой сборной не пустили. Миграционная служба имеет право остановить любого человека на земле, если к нему есть какие-то претензии. Что и произошло. Я не хочу и не собираюсь видеть в этом какую-то политическую составляющую. Лучше спросите у сотрудников, которые занимались оформлением его визы, что там не так. Уверен, что корень проблем кроется именно в этом месте», — сказал Лебедев.

Мы будем продолжать следить за ситуацией и информировать вас о поступающих новостях.