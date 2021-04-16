«Я просто офигел! ФБР проверило, что-то там не так, и всё». Интервью с Мирошниченко

Для лидера юниорской сборной России Ивана Мирошниченко новость о том, что ему отказали во въезде в США, несмотря на готовую визу, стала как снег на голову. Ещё пару часов назад он спокойно готовился в Новогорске и был готов через несколько дней отправиться в Техас на чемпионат мира, а теперь теряется в догадках, что могло произойти. «Чемпионат» созвонился с нападающим и взял у него интервью.
«Понятно, что я не террорист. Даже представить не могу, из-за чего это»
— Как снег на голову эти новости?
— Неожиданно. Но ничего, попробуем решить этот вопрос.
— Думаешь, есть ещё шанс?
— Честно, не знаю. Даже не знаю, что сказать.
— А как обосновали отказ, ты читал документ?
— Я посмотрел его, но там без объяснения причин. Там разбираются, может, узнают, в чём проблема.
— Ты говорил, что тебе осенью не дали рабочую визу. Но другим же ребятам давали – Романову, Капризову. Не показалось тебе это странным?
— Так они в НХЛ уезжали, это немного другой уровень.
— А первую визу в Канаду подавал?
— Канадская виза у меня есть, но мне играть надо было в Америке, они визу не дали.
— Наверняка это сильный удар?
— Да, все офигели.
— Ты же не террорист какой-то.
— Понятно, что нет. Я даже представить не могу, из-за чего это.
«Я просто офигел! Виза стоит, ФБР проверило, что-то там не так, и всё»
— Если не удастся получить разрешение на въезд, сборная потеряет одного из лидеров…
— Получается, так. Будут играть ребята, которые есть.
— Получается, в Америку в ближайшее время путь закрыт?
— Не знаю. Наверное, закрыт, пока что-нибудь не решат.
— Ты сам пока в шоке?
— Я просто офигел! За три дня до выезда такое присылают. Виза в паспорте стоит, я так понял, отправляли запрос, и всё. Запрос отправляли по всем.
— Интересно, в чём всё-таки дело…
— Ну, вы же знаете, ФСБ там, не ФСБ. ФБР.
— ФБР тебя проверило?
— Проверило, что-то там не так, не знаю, и всё. Я в Америке-то был уже, пару лет назад тренировался там, ездил по туристической визе. Даже не знаю, что могло произойти.
— Странно, значит, за эти два года что-то изменилось.
— Странно. Да и мы же не гулять едем, а на чемпионат мира. Тем более все там будут закрыты, я вообще не понимаю прикола.
— Не может же это быть провокацией?
— Я вообще не знаю, что думать.
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