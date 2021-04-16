Лидер юниорской сборной России не понимает, почему власти США отказали ему во въезде в страну. Раньше ездил туда, а теперь нельзя.

«Я просто офигел! ФБР проверило, что-то там не так, и всё». Интервью с Мирошниченко

Для лидера юниорской сборной России Ивана Мирошниченко новость о том, что ему отказали во въезде в США, несмотря на готовую визу, стала как снег на голову. Ещё пару часов назад он спокойно готовился в Новогорске и был готов через несколько дней отправиться в Техас на чемпионат мира, а теперь теряется в догадках, что могло произойти. «Чемпионат» созвонился с нападающим и взял у него интервью.

Скандал перед ЮЧМ! Власти США решили не пускать на турнир капитана сборной России Иван Мирошниченко уже получил американскую визу, а потом в ФХР пришло странное письмо…

«Понятно, что я не террорист. Даже представить не могу, из-за чего это»

— Как снег на голову эти новости?

— Неожиданно. Но ничего, попробуем решить этот вопрос.

— Думаешь, есть ещё шанс?

— Честно, не знаю. Даже не знаю, что сказать.

— А как обосновали отказ, ты читал документ?

— Я посмотрел его, но там без объяснения причин. Там разбираются, может, узнают, в чём проблема.

— Ты говорил, что тебе осенью не дали рабочую визу. Но другим же ребятам давали – Романову, Капризову. Не показалось тебе это странным?

— Так они в НХЛ уезжали, это немного другой уровень.

— А первую визу в Канаду подавал?

— Канадская виза у меня есть, но мне играть надо было в Америке, они визу не дали.

— Наверняка это сильный удар?

— Да, все офигели.

— Ты же не террорист какой-то.

— Понятно, что нет. Я даже представить не могу, из-за чего это.

Депутат Госдумы отреагировал на решение властей США не пустить Мирошниченко в страну

«Я просто офигел! Виза стоит, ФБР проверило, что-то там не так, и всё»

— Если не удастся получить разрешение на въезд, сборная потеряет одного из лидеров…

— Получается, так. Будут играть ребята, которые есть.

— Получается, в Америку в ближайшее время путь закрыт?

— Не знаю. Наверное, закрыт, пока что-нибудь не решат.

— Ты сам пока в шоке?

— Я просто офигел! За три дня до выезда такое присылают. Виза в паспорте стоит, я так понял, отправляли запрос, и всё. Запрос отправляли по всем.

— Интересно, в чём всё-таки дело…

— Ну, вы же знаете, ФСБ там, не ФСБ. ФБР.

— ФБР тебя проверило?

— Проверило, что-то там не так, не знаю, и всё. Я в Америке-то был уже, пару лет назад тренировался там, ездил по туристической визе. Даже не знаю, что могло произойти.

Источник в ФХР: в письме из США сказано, что Мирошниченко не может пересекать границу

— Странно, значит, за эти два года что-то изменилось.

— Странно. Да и мы же не гулять едем, а на чемпионат мира. Тем более все там будут закрыты, я вообще не понимаю прикола.

— Не может же это быть провокацией?

— Я вообще не знаю, что думать.