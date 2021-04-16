Вершки и корешки. В плей-офф «Ак Барс» тащила молодёжь, а легионеры сидели на трибуне

«Ак Барс» проиграл финал Востока. В семиматчевой серии-триллере подопечные Дмитрия Квартальнова уступили «Авангарду», пропустив решающий гол в овертайме. Обидное для казанцев поражение. Досадное осознание того факта, что в противостоянии с «ястребами» все четыре поражения случились на домашней площадке. Но такой проигрыш — не повод глубоко копаться в причинах. «Ак Барс» играл и сражался великолепно, хоккеисты и тренерский штаб отдавали себя полностью, а неудача в седьмом матче — это чистый спорт. Путёвка в финал Кубка Гагарина была только одна, и её в абсолютно равной до последних секунд битве забрал «Авангард», оказавшийся в решающем эпизоде чуть сильнее и удачливее.

И всё-таки «Авангард»! Потрясающий бросок защитника Каски отправил Омск в финал КХЛ! В шикарной седьмой битве «Авангарда» и «Ак Барса» вновь сильнее оказалась гостевая команда.

Дмитрий Квартальнов уже взял вину за проигрыш на себя. Это мужской поступок, но я не считаю, что в этом случае можно говорить, в первую очередь, о тренерском поражении. Не та ситуация, когда «Ак Барс» загубил фирменный прямолинейный стиль наставника. Да и не было ничего подобного: Квартальнов проводил изменения по ходу этой серии, подстраивался под соперника, старался проявлять какую-то гибкость. Например, он смог привести команду в чувство после двух неожиданных стартовых поражений, донёс до игроков, как именно нужно побеждать такого соперника, скорректировал некоторые вещи: «Ак Барс» существенно прибавил в количестве блокированных бросков, стал гораздо активнее играть в начале матчей.

Кроме того, по ходу серии казанцы научились грамотно распределять силы и эмоции в течение игры, в шестой встрече так и вовсе отказались от стычек и провокаций ради результата. Квартальнов грамотно ротировал состав, выводил из него провалившихся легионеров и давал больше игрового времени «выстрелившей» молодёжи. Ещё бы отметил, что после двух первых матчей «Ак Барс» перестал действовать излишне просто. Модель бей-беги-бросай не приносила результат против «Авангарда», и казанские хоккеисты начали находить хитрые решения, чтобы ставить защиту «ястребов» в тупик. Вспомните, как технично сыграл Дмитрий Воронков в третьем периоде пятой встречи, забил и едва не перевернул ход той игры. А какие красивые комбинации разыгрывали Галимов и тот же Воронков в седьмом поединке! Кстати, и в пятой, и в седьмой играх «Ак Барс» не просто отыгрывался, пропустив первым, но и затем выходил вперёд. За счёт того, что великолепно проводил вторые периоды — они почти все в серии остались за Казанью. За счёт того, что хоккеисты включали креатив. Эти вещи идут и от тренера тоже.

Прежний Квартальнов бы наверняка продолжал бить в одну точку, уповая на навал и бесконечные броски. Нынешний Квартальнов был хитрее, вариативнее. И «Ак Барс» играл здорово, просто воля и характер «Авангарда» оказались несгибаемыми в этой серии. Но вряд ли это вина Дмитрия Вячеславовича.

Кстати, о молодёжи. Квартальнов давно известен тем, что здорово умеет работать со вчерашними «масочниками». Ещё в «Сибири» он раскрывал Никиту Зайцева и Сергея Шумакова, в ЦСКА под его руководством прогрессировали Науменков, Мамин, Телегин, Светлаков, Кузьменко, а в «Локомотиве» наставник и вовсе развернулся на почве доверия молодёжи, ведь его философия в Ярославле совпала с философией клуба.

В Казани Квартальнов не изменил себе и не только ввёл в основу «Ак Барса» воспитанников системы, но и сделал их настоящими лидерами клуба. Дмитрий Воронков, Артём Галимов и Илья Сафонов — это «продукты» Дмитрия Вячеславовича. И они едва не вытащили «Ак Барс» в финал Кубка Гагарина! В седьмом матче звено, составленное из этих 20-летних хоккеистов, организовало все казанские голы, а парни на троих набрали 8 очков. Потрясающий результат тренерского доверия.

Дмитрий Квартальнов Главный тренер «Ак Барса» «Что касается молодёжи, то Воронков не только вырос, он ещё и боец. Характер у парня, вспомните прошлую игру, когда он лёг лицом под шайбу. У него была сломана челюсть, доктора сделали, что могли, а уже на следующую смену он вышел. Уважение таким игрокам. Он ещё молодой мальчишка, у парня хорошее будущее».

Воронков — это вообще главная гордость Квартальнова. Он поднял этого молодого нападающего в состав, выпестовал его, превратив в идеального солдата своей армии. Дмитрий здорово работает на пятачке, лезет под кожу соперникам, а сейчас раскрывается ещё и как бомбардир: в 15 матчах плей-офф у него 6 голов — это третий результат в КХЛ! Причём 4 шайбы Воронков забросил в финальной серии Востока с «Авангардом».

Молодёжь могла вытащить «Ак Барс» в главную серию сезона, но ей не хватило поддержки опытных ребят. И в этом — главная проблема казанцев, но все вопросы тут надо направлять, конечно, не тренеру, а селекционному отделу. Менеджмент клуба идеально сработал по «корешкам», вытащив из разных городов никому не известных молодых Воронкова и Галимова, но не разобрался с «вершками», не сумев найти тех взрослых лидеров, которые способны будут решать на высоком уровне. Так, Стефан Да Коста и Найджел Доус с отрывом стали лучшими бомбардирами «Ак Барса» в регулярке, но в плей-офф провалились с треском, особенно в серии с «Авангардом», где они набрали одно очко на двоих. Француз и натурализованный казахстанец, образно выражаясь, «возили трусы» на прямых ногах, не отрабатывали в обороне, губили стопроцентные моменты. В конце концов, Квартальнову пришлось просто вывести эти дорогие, но бесполезные элементы из состава, и стало только лучше. Но разве такой вариант развития ситуации не просчитывался заранее? Ещё после выступлений за «Автомобилист» про Да Косту и Доуса многим стало всё понятно.

Найджел Доус Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На легионерском фронте казанцы вообще уступили «Авангарду» по всем статьям, и это в итоге и стало ключевым фактором. Грубец тащил в воротах, Покка магнитил на себя броски и забивал в нужный момент, Буше и Найт задавали темп атакам в первом звене, а Каски так и вовсе сделал дубль в седьмой встрече и отправил Омск в финал своим броском. В это же время у «Ак Барса» в решающих матчах в запасе сидели Рейдеборн, Мёрфи, Викстранд, Да Коста, Песонен. За всех отдувался одинокий Патрис Кормье, но канадец — это работяга, но никак не «решала».

Так что если и говорить о каких-то причинах проигрыша «Ак Барса» в серии, кроме силы соперника, то это оглушительный провал с легионерами. В важный момент Квартальнов предпочёл почти всех их видеть не на льду, а в гражданской одежде на трибунах, и вряд ли кто-то станет за это тренера критиковать.

Сейчас «Ак Барс» отправляется в отпуск, а руководству клуба нужно решать целый ряд задач в межсезонье.

Контракт Квартальнова заканчивается, и, на мой взгляд, наставника нужно продлевать. Это сильный тренер, который рано или поздно обязательно избавится от своей невезучести — определённый прогресс в коучинге у Дмитрия Вячеславовича наметился уже в этом сезоне, и его «Ак Барс», кто бы что ни говорил, уже не был такой простой и прямолинейной командой. Кроме того, Квартальнов — это гарантия того, что после него в Казани точно не останется выжженная земля, а собственная база клуба будет только расширяться, что немаловажно в условиях потолка зарплат и усреднения уровня КХЛ.

Неограниченно свободными агентами у «Ак Барса» становится немало хоккеистов. Кого-то, как Яруллина и Галиева, обязательно нужно оставлять. С иными, типа Рейдеборна, Тихонова, Доуса, Да Косты, Песонена, Любимова надо прощаться. Ни на секунду не сомневаюсь, что казанцы смогут в любом случае вновь собрать сильный состав. Но теперь понятно, что менеджерам «Ак Барса» надо подписать тех опытных лидеров, которые смогут давать результат не только в регулярке, но и в плей-офф.